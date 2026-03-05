Mỹ gặp rắc rối lớn khi Iran bắt đầu thực hiện kế hoạch của Ayatollah Khamenei

Theo tờ Financial Times (FT), Iran đã bắt đầu thực hiện kế hoạch quân sự do Lãnh đạo tối cao Ayatollah (Ali) Khamenei đề ra. Chiến lược này bao gồm gây áp lực lên Mỹ và Israel để họ ngừng các hành động quân sự. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã tấn công cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc tại bảy căn cứ quân sự của Mỹ.

Ấn phẩm FT dẫn nguồn tin riêng cho biết, việc xây dựng chiến lược mới bắt đầu từ năm ngoái, sau cuộc chiến 12 ngày của Israel với Iran. Kế hoạch này không chỉ bao gồm những cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, mà còn nhằm vào cả hoạt động hàng không.

Tờ Financial Times nhấn mạnh, mục tiêu chính là gây áp lực lên Israel và Hoa Kỳ để họ ngừng các hành động quân sự chống lại Iran.

Ngày 28/2, Hoa Kỳ và Israel phát động các chiến dịch quân sự chống lại Iran. Gần 200 máy bay Israel đã thả hàng trăm quả bom xuống khoảng 500 mục tiêu.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) gọi cuộc tấn công này là "lớn nhất trong lịch sử" của Không quân Israel (IAF), đã làm thiệt mạng Đại giáo chủ Ali Khamenei và một số thành viên gia đình ông, cùng 40 chỉ huy quân sự cấp cao của Iran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng chiến dịch được tiến hành nhằm loại bỏ "mối đe dọa hiện hữu" do chương trình hạt nhân của Iran gây ra. Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẵn sàng tấn công Iran "chừng nào còn cần thiết".

Mỹ và Israel tiến hành những cuộc tấn công lớn chống lại Iran.

Tuy vậy, Mỹ cũng phải chịu một số thiệt hại, theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, Washington đã mất gần 2 tỷ USD thiết bị quân sự trong những ngày đầu của cuộc xung đột với Iran.

Tại Qatar, hệ thống radar cảnh báo sớm AN/FPS-132 trị giá 1,1 tỷ USD đã bị trúng tên lửa. Tổ hợp này đặt tại Al Udeid - căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông, đồng thời là trụ sở khu vực của Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM).

Iran cũng tấn công trung tâm điều phối chính các hoạt động hải quân của Mỹ ở Trung Đông - trụ sở Hạm đội 5 của tại Manama, Bahrain. Hai trạm thu phát tín hiệu vệ tinh trị giá 20 triệu USD và một số tòa nhà lớn đã bị phá hủy.

Một bộ phận radar của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại UAE, trị giá khoảng 500 triệu USD đã bị phá hủy. Mỹ cũng mất 3 máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle do bị hệ thống phòng không Kuwait bắn nhầm, với chi phí thay thế ước tính khoảng 282 triệu USD.

Theo CNN , lực lượng Iran đã tấn công ít nhất 9 căn cứ của Mỹ ở Trung Đông trong hai ngày - bao gồm 4 ở Kuwait, 2 ở UAE, và tại Bahrain, Iraq và Qatar - mỗi nước một căn cứ.

CENTCOM báo cáo rằng số binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong chiến dịch chống Iran đã tăng lên 6 người. Tuy nhiên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố rằng 560 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và hàng nghìn bị thương trong các cuộc tấn công.