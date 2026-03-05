Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ - Venezuela ký thỏa thuận vàng khổng lồ?

05-03-2026 - 20:26 PM | Tài chính quốc tế

Công ty khai thác mỏ quốc doanh của Venezuela vừa ký một thỏa thuận trị giá hàng triệu USD để bán tới 1 tấn vàng cho thị trường Mỹ.

Hai nguồn thạo tin nói với trang Axios hôm 5-3 rằng thỏa thuận được ký kết vào đầu tuần này.

Thỏa thuận cho thấy mối liên kết thương mại ngày càng thắt chặt giữa Venezuela và Mỹ sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và nắm quyền kiểm soát tập đoàn dầu khí của nước này.

img

Tổng thống tạm quyền Venezuela Delcy Rodriguez tiếp Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum hôm 4-3. Ảnh: AP

Theo thỏa thuận, Công ty quốc doanh Minerven cung cấp từ 650 đến 1.000 kg vàng thỏi dạng thô cho Tập đoàn giao dịch hàng hóa Trafigura.

Trafigura sẽ chịu trách nhiệm chuyển số vàng này tới các nhà máy tinh chế của Mỹ theo một thỏa thuận riêng với chính phủ Mỹ.

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum, người vừa đến Venezuela hôm 4-3 để thảo luận về các cơ hội khai thác dầu mỏ và khoáng sản, đã góp phần thúc đẩy hợp đồng vàng này.

Mỹ - Venezuela ký thỏa thuận vàng khổng lồ? (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Hiện tại, một kg vàng nguyên chất có giá trị khoảng 166.000 USD. Dù mức giá có thể biến động tùy theo thị trường nhưng nhìn chung giá vàng đang có xu hướng tăng trong bối cảnh bất ổn của tài chính toàn cầu.

Đây là thỏa thuận khai thác thứ 3 được thực hiện dưới sự giám sát của chính quyền Tổng thống Donald Trump giữa lúc Mỹ đã nắm quyền kiểm soát nguồn tài nguyên quan trọng và dồi dào nhất của Venezuela là dầu mỏ. Tập đoàn Trafigura cũng tham gia các hợp đồng dầu mỏ trị giá hơn 1 tỉ USD.

Hôm 4-3, Tổng thống tạm quyền Venezuela Delcy Rodriguez cũng đã công bố kế hoạch cải cách luật khai thác mỏ của quốc gia này sau cuộc gặp với ông Burgum.

Một trong những nguồn tin thạo tin nhận định rằng những thương vụ này mang lại lợi ích cho Venezuela nhiều hơn ở thời điểm hiện tại bởi nước này có cơ hội tiếp cận thị trường Mỹ và một hệ thống tài chính ổn định.

Theo Xuân Mai

Người lao động

Từ Khóa:
Venezuela

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Châu Âu đón hung tin từ xung đột tại Iran

Châu Âu đón hung tin từ xung đột tại Iran Nổi bật

Tổng thống Putin "tung đòn hiểm", dọa cắt đứt ngay lập tức khí đốt Nga tới EU giữa lúc châu Âu đang lao đao vì đứt đoạn nguồn cung từ Trung Đông

Tổng thống Putin "tung đòn hiểm", dọa cắt đứt ngay lập tức khí đốt Nga tới EU giữa lúc châu Âu đang lao đao vì đứt đoạn nguồn cung từ Trung Đông Nổi bật

Điện Kremlin: Iran chưa yêu cầu Nga cung cấp vũ khí

Điện Kremlin: Iran chưa yêu cầu Nga cung cấp vũ khí

20:00 , 05/03/2026
Iran tấn công tàu chở dầu Mỹ trên Vịnh Ba Tư, ra tuyên bố về Eo biển Hormuz

Iran tấn công tàu chở dầu Mỹ trên Vịnh Ba Tư, ra tuyên bố về Eo biển Hormuz

19:57 , 05/03/2026
Cháy lớn tàu treo cờ Nga, Kremlin ồ ạt trả đũa Kiev - Ông Putin ban sắc lệnh nóng, quân đội thay đổi từ hôm nay

Cháy lớn tàu treo cờ Nga, Kremlin ồ ạt trả đũa Kiev - Ông Putin ban sắc lệnh nóng, quân đội thay đổi từ hôm nay

19:56 , 05/03/2026
Sở hữu 16 tấn vàng, tỷ phú U70 nói gì về giá vàng sắp tới?

Sở hữu 16 tấn vàng, tỷ phú U70 nói gì về giá vàng sắp tới?

19:30 , 05/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên