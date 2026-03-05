Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điện Kremlin: Iran chưa yêu cầu Nga cung cấp vũ khí

05-03-2026 - 20:00 PM | Tài chính quốc tế

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga chưa nhận được yêu cầu cung cấp vũ khí nào từ Iran trong lúc xung đột đang diễn ra.

Khi được hỏi về việc liệu Nga có kế hoạch hỗ trợ vật chất, bao gồm cả vũ khí, cho Iran hay không, ông Peskov trả lời: "Trong trường hợp này, không có bất kỳ yêu cầu nào từ phía Iran. Lập trường nhất quán của chúng tôi thì ai cũng đã rõ và không có sự thay đổi nào về vấn đề này".

Iran chưa yêu cầu Nga cung cấp vũ khí? - Ảnh 1.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Theo kênh Al Jazeera, năm ngoái, Iran đã ký kết một thỏa thuận đối tác chiến lược kéo dài 20 năm với Nga.

Hiện tại, Nga đang xây dựng hai tổ máy hạt nhân mới tại Bushehr – nơi đặt nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Iran. Đổi lại, Iran cũng đã cung cấp máy bay không người lái Shahed cho Nga để sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Trong diễn biến liên quan hôm 5-3, Nga cáo buộc Mỹ và Israel đang cố gắng kéo các quốc gia Ả Rập vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông bằng cách kích động Iran tấn công các mục tiêu trong khu vực. Đồng thời, Nga nhận định không có dấu hiệu nào cho thấy Mỹ và Israel sẽ dừng lại.

Các quốc gia Ả Rập ở vùng Vịnh đều là đồng minh thân cận của Mỹ – một số trong đó cũng có mối quan hệ mật thiết với Nga – đã phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các đợt không kích vào Iran hôm 28-2.

Hôm 2-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với lãnh đạo của 4 quốc gia Ả Rập vùng Vịnh. Ông đề nghị sử dụng mối quan hệ giữa Moscow và Iran để truyền đạt những lo ngại về các đợt tấn công của Tehran nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ trong khu vực.

Theo Xuân Mai

Người lao động

Từ Khóa:
iran, nga

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Châu Âu đón hung tin từ xung đột tại Iran

Châu Âu đón hung tin từ xung đột tại Iran Nổi bật

Tổng thống Putin "tung đòn hiểm", dọa cắt đứt ngay lập tức khí đốt Nga tới EU giữa lúc châu Âu đang lao đao vì đứt đoạn nguồn cung từ Trung Đông

Tổng thống Putin "tung đòn hiểm", dọa cắt đứt ngay lập tức khí đốt Nga tới EU giữa lúc châu Âu đang lao đao vì đứt đoạn nguồn cung từ Trung Đông Nổi bật

Iran tấn công tàu chở dầu Mỹ trên Vịnh Ba Tư, ra tuyên bố về Eo biển Hormuz

Iran tấn công tàu chở dầu Mỹ trên Vịnh Ba Tư, ra tuyên bố về Eo biển Hormuz

19:57 , 05/03/2026
Cháy lớn tàu treo cờ Nga, Kremlin ồ ạt trả đũa Kiev - Ông Putin ban sắc lệnh nóng, quân đội thay đổi từ hôm nay

Cháy lớn tàu treo cờ Nga, Kremlin ồ ạt trả đũa Kiev - Ông Putin ban sắc lệnh nóng, quân đội thay đổi từ hôm nay

19:56 , 05/03/2026
Sở hữu 16 tấn vàng, tỷ phú U70 nói gì về giá vàng sắp tới?

Sở hữu 16 tấn vàng, tỷ phú U70 nói gì về giá vàng sắp tới?

19:30 , 05/03/2026
Mọi người sẽ quên Ukraine': Tiên đoán về kịch bản Iran của cố chính trị gia Nga trước khi qua đời

Mọi người sẽ quên Ukraine': Tiên đoán về kịch bản Iran của cố chính trị gia Nga trước khi qua đời

18:29 , 05/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên