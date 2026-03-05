Ông trùm kinh doanh Kazuo Inamori thẳng thắn: Muốn biết mình có giàu không chỉ cần nhìn 1 ĐIỂM

Tỷ phú Kazuo Inamori được xem là "vị thần kinh doanh" của Nhật Bản. Ông là người sáng lập tập đoàn Kyocera và KDDI nổi tiếng và cũng là người hồi sinh hãng hàng không Japan Airlines đang trên bờ vực khó khăn.

Từ trải nghiệm cá nhân cũng như quá trình điều hành doanh nghiệp, Kazuo Inamori cho rằng sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo nằm ở niềm tin và suy nghĩ của họ. Theo ông, niềm tin không đơn thuần là là suy nghĩ tích cực, mà còn là yếu tố định hình cách con người lựa chọn con đường và cách họ hành động trong cuộc sống.

Niềm tin không phải tưởng tượng mà là sự nỗ lực cực độ

Thời trẻ, tỷ Kazuo Inamori đã phải trải qua nhiều khó khăn. Ông sinh ra trong một gia đình nghèo, thời nhỏ vừa phải đi học vừa phải đi làm để trang trải, phụ giúp gia đình. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông bắt đầu làm việc tại một công ty nhỏ, từ đó tích lũy kinh nghiệm và dần bước vào lĩnh vực kinh doanh.

Thời điểm mới ra trường, ông gần như không có nhiều kinh nghiệm, nguồn lực hay các mối quan hệ hỗ trợ. Tuy vậy, ông vẫn tin rằng bản thân có thể tạo ra những giá trị lớn hơn nếu kiên trì theo đuổi mục tiêu và tiếp tục tích lũy kinh nghiệm.

Kazuo Inamori cho biết ông thường hay tưởng tượng về một doanh nghiệp sở hữu công nghệ tiên tiến và có khả năng phát triển bền vững do chính mình điều hành. Từ định hướng này, ông tập trung nghiên cứu kỹ thuật, cải tiến quy trình sản xuất và từng bước xây dựng nền tảng cho hoạt động kinh doanh.

Sau nhiều năm làm việc và tích lũy kinh nghiệm, Kazuo Inamori đã thành lập công ty Kyocera chuyên phát triển và sản xuất công nghệ gốm sứ tiên tiến cùng nhiều linh kiện điện tử kỹ thuật cao,.. Doanh nghiệp nhanh chóng phát triển thành tập đoàn công nghệ nổi tiếng với hoạt động trải rộng trên phạm vi toàn cầu.

Theo Kazuo Inamori, trong nhiều trường hợp, trở ngại lớn nhất của con người không nằm ở năng lực mà chính là giới hạn trong cách suy nghĩ. Khi một người tin rằng mình có thể đạt được mức thành công cao hơn hoặc trở nên giàu có, họ thường chủ động tìm kiếm và nắm bắt những cơ hội phù hợp với mục tiêu đó.

Ngược lại, khi một người không tin vào khả năng của bản thân, họ thường có xu hướng phó mặc cho hoàn cảnh và ít chủ động tìm kiếm cơ hội để thay đổi cuộc sống.

Niềm tin chỉ có ý nghĩa khi đi kèm hành động

Tỷ phú Kazuo Inamori cũng thẳng thắn cho rằng niềm tin không đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ giàu có hay thành công. Theo ông, niềm tin chỉ thực sự có giá trị khi được chuyển hóa thành hành động và những nỗ lực cụ thể trong công việc cũng như cuộc sống.

Ông cho rằng kết quả thành hay bại của một người có thể được lý giải qua công thức: Kết quả = tư duy × đam mê × khả năng. Trong đó, tư duy được xem là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất vì nó định hướng cách mỗi người lựa chọn mục tiêu, đưa ra quyết định và tổ chức hành động.

Trong giai đoạn đầu khởi nghiệp, Kazuo Inamori thường làm việc nhiều giờ mỗi ngày và trực tiếp tham gia vào nhiều khâu trong hoạt động doanh nghiệp. Đồng thời, ông cũng chú trọng xây dựng đội ngũ và định hướng tổ chức theo mục tiêu phát triển dài hạn.

Theo ông, khi một người thực sự tin vào mục tiêu của mình, họ có xu hướng kiên trì theo đuổi và duy trì nỗ lực trong thời gian dài. Chính quá trình tích lũy nỗ lực đó có thể giúp tạo ra cơ hội và cải thiện kết quả theo thời gian.

Quan điểm này cũng được thể hiện ở nhiều doanh nhân nổi tiếng trên thế giới. Tỷ phú giàu nhất hành tinh Elon Musk kiên trì theo đuổi mục tiêu phát triển công nghệ không gian với tham vọng đưa con người lên sao Hỏa. Trong khi đó, Steve Jobs tin rằng máy tính cá nhân có thể trở thành công cụ quan trọng và góp phần thay đổi thế giới.

Theo Kazuo Inamori, nếu một người không dám đặt ra những mục tiêu lớn, khả năng đạt được thành tựu vượt trội sẽ bị thu hẹp. Ngược lại, khi thay đổi cách nhìn nhận và tin vào khả năng của bản thân, mỗi người có thể mở rộng thêm cơ hội phát triển trong công việc và cuộc sống.

Theo baidu