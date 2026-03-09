KOL khốn khổ vì mắc kẹt ở Dubai: Giá vé máy bay đã lên tới hàng trăm triệu đồng

Một nữ influencer đang bị mắc kẹt tại một khách sạn 5 sao ở Dubai cho biết những người thoát được khỏi thành phố này là "cực kỳ may mắn", trong khi cô phải đối mặt với hóa đơn sinh hoạt phí lên tới 3.000 bảng Anh (khoảng 95 triệu đồng) giữa bối cảnh hỗn loạn.

Lily Mann, 25 tuổi, cùng bạn trai James Shires, 33 tuổi, đến Dubai vào ngày 26 tháng 2 cho chuyến du lịch kéo dài một tuần. Tuy nhiên, cặp đôi đã phải dành hai ngày qua để tìm đường về nhà sau khi chuyến bay của hãng Etihad Airways đến Manchester bị hủy. Hiện tại, họ đứng trước lựa chọn nghiệt ngã: hoặc chi ra hơn 10.000 bảng Anh (hơn 315 triệu đồng) cho mỗi vé một chiều, hoặc tiếp tục chờ đợi vô thời hạn.

Lily Mann

Họ nằm trong số hàng nghìn du khách Anh đang bị kẹt tại Trung Đông sau khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran làm dấy lên những đòn trả đũa từ phía Iran trên khắp khu vực.

Cuộc sống xa hoa bị đảo lộn bởi tiếng còi báo động

Tại Dubai, bầu không khí sang trọng thường thấy đã bị thay thế bằng tiếng còi báo động, các vụ đánh chặn drone và những đêm phải trú ẩn dưới hầm gửi xe. Dù Lily Mann cố gắng duy trì thói quen đi uống cà phê hay mua sắm, cô thừa nhận đó chỉ là cách để "phớt lờ việc mình đang ở giữa một vùng chiến sự".

"Bạn đang làm những việc bình thường thì bất ngờ còi báo động vang lên, bạn phải chạy vào trong và tránh xa cửa kính. Cảm giác lúc đó thực sự thắt tim," Mann chia sẻ. Cô cũng cho biết tiếng động cơ phản lực gầm rú trên bầu trời là điều đáng sợ nhất.

Chuyến đi kéo dài khiến nhiều người rơi vào cảnh gánh nặng tài chính

Gánh nặng tài chính và nỗi lo người thân

Việc buộc phải gia hạn lưu trú tại khách sạn năm sao FIVE Luxe JBR khiến chi phí phát sinh của cặp đôi tăng vọt, bao gồm tiền phòng và phí chăm sóc chó cưng tại quê nhà. Mann cho biết: "Chúng tôi đang phải chi rất nhiều tiền để ở lại Dubai. Ở đây không hề rẻ, nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác."

Dù gia đình rất lo lắng cho sự an toàn của cả hai, nhưng động lực lớn nhất thôi thúc Mann trở về là hai chú chó cưng Nelly và Noah. Hiện tại, cặp đôi vẫn đang chờ xác nhận vé cho một chuyến bay có thể khởi hành vào thứ Bảy tới - muộn hơn một tuần so với kế hoạch ban đầu.

Theo số liệu chính thức tính đến ngày 7/3, xung đột đã khiến ít nhất 1.230 người thiệt mạng tại Iran, hơn 290 người ở Lebanon và 11 người ở Israel.

Nguồn: Daily Mail