Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Máy bay từng lên xuống như “mắc cửi” nhưng giờ chỉ đến trên đầu ngón tay: Vì sao đây vẫn là tín hiệu mừng của Dubai?

03-03-2026 - 12:00 PM | Tài chính quốc tế

Những chuyến bay đầu tiên đã cất cánh khỏi Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) trong ngày thứ Hai, sau khi hơn 11.000 chuyến bay tại Trung Đông bị hủy kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành không kích Iran hôm thứ Bảy.

Động thái này cho thấy các hãng hàng không đang từng bước khôi phục hoạt động tại khu vực sau làn sóng hủy chuyến quy mô lớn. Tuy nhiên, giới chức địa phương chỉ cho phép nối lại “một số lượng hạn chế” các chuyến bay.

Theo trang theo dõi hành trình bay Flightradar24, chuyến bay đầu tiên là Emirates EK500, cất cánh lúc 21h12 giờ địa phương, hướng đến Mumbai (Ấn Độ). Chuyến bay được khai thác bằng máy bay Airbus A380 – dòng máy bay chở khách lớn nhất thế giới.

Sau đó, một chuyến bay của Flydubai đi Warsaw (Ba Lan) rời Dubai sau 1h sáng thứ Ba theo giờ địa phương. Một máy bay của hãng Air Baltic cũng rời Dubai, song hãng hàng không có trụ sở tại Latvia cho biết đây chỉ là chuyến bay điều chuyển tàu bay, không chở hành khách.

Ở một diễn biến khác, hãng hàng không Israel El Al cho biết đang cân nhắc thuê máy bay phản lực tư nhân để đưa công dân Israel bị mắc kẹt ở nước ngoài trở về.

Các thông báo trên được xem là tín hiệu tích cực sau khi hoạt động hàng không gần như tê liệt trên diện rộng tại Trung Đông cuối tuần qua, các cuộc không kích của Mỹ – Israel nhằm vào Iran và các đợt đáp trả sau đó.

Các cuộc tấn công khiến không phận trên phần lớn khu vực bị đóng cửa, làm hàng trăm nghìn hành khách trên toàn cầu bị mắc kẹt, kể cả những người không bay đến hoặc đi từ Trung Đông do máy bay không thể bay quá cảnh qua khu vực này. Dubai vốn là một trong những trung tâm trung chuyển hàng không nhộn nhịp nhất thế giới.

Cơ quan quản lý sân bay Dubai cho biết một số lượng nhỏ chuyến bay sẽ được phép khai thác tại Sân bay Quốc tế Dubai và Sân bay quốc tế Al Maktoum (Dubai World Central), đồng thời khuyến cáo hành khách liên hệ trực tiếp với hãng hàng không để cập nhật thông tin.

Hãng Emirates thông báo sẽ khai thác “một số chuyến bay hạn chế” từ tối thứ Hai và khuyến nghị khách hàng không đến sân bay nếu chưa nhận được thông báo từ hãng. “Chúng tôi ưu tiên phục vụ các khách đã đặt chỗ trước đó,” hãng cho biết trên mạng xã hội X, đồng thời nhấn mạnh mọi chuyến bay khác vẫn bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới.

El Al cho biết đang xem xét thuê máy bay của KlasJet để vận chuyển hành khách từ các sân bay châu Âu đến Aqaba (Jordan), gần biên giới phía nam Israel. Hãng từng cân nhắc phương án khai thác các chuyến bay đến và đi từ Taba (Ai Cập), song kế hoạch này đã bị hủy do không nhận được sự chấp thuận của cơ quan an ninh Israel.

Trong khi đó, Etihad Airways có trụ sở tại Abu Dhabi thông báo toàn bộ các chuyến bay thương mại đến và đi từ thành phố này sẽ bị đình chỉ đến chiều thứ Tư theo giờ địa phương. Hãng cho biết có thể khai thác một số chuyến bay chở hàng và chuyến bay hồi hương, nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình an toàn và vận hành.

Tham khảo: CNBC﻿

Giới siêu giàu chi hơn 9 tỷ đồng cho "vé" máy bay tháo chạy khỏi Trung Đông

Hồng Duy

Nhịp sống Thị trường

Từ Khóa:
Dubai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Campuchia đang nợ Việt Nam bao nhiêu?

Campuchia đang nợ Việt Nam bao nhiêu? Nổi bật

Giới siêu giàu chi hơn 9 tỷ đồng cho "vé" máy bay tháo chạy khỏi Trung Đông

Giới siêu giàu chi hơn 9 tỷ đồng cho "vé" máy bay tháo chạy khỏi Trung Đông Nổi bật

Hàng nghìn chuyến bay bị hủy do căng thẳng tại Trung Đông: Ngành hàng không đối mặt khủng hoảng nghiêm trọng nhất sau Covid-19

Hàng nghìn chuyến bay bị hủy do căng thẳng tại Trung Đông: Ngành hàng không đối mặt khủng hoảng nghiêm trọng nhất sau Covid-19

11:33 , 03/03/2026
Elon Musk lừa cả thế giới: Bí mật xây đế chế 90 công ty thâu tóm BĐS, Ít nhất 37 thực thể chỉ phục vụ mục đích cá nhân

Elon Musk lừa cả thế giới: Bí mật xây đế chế 90 công ty thâu tóm BĐS, Ít nhất 37 thực thể chỉ phục vụ mục đích cá nhân

10:59 , 03/03/2026
Trung Đông rực lửa, giá năng lượng toàn cầu nhảy dựng

Trung Đông rực lửa, giá năng lượng toàn cầu nhảy dựng

10:18 , 03/03/2026
22.200 du khách được cứu nguy: UAE yêu cầu khách sạn không đuổi người mắc kẹt, chính phủ sẽ chi trả toàn bộ phí lưu trú

22.200 du khách được cứu nguy: UAE yêu cầu khách sạn không đuổi người mắc kẹt, chính phủ sẽ chi trả toàn bộ phí lưu trú

10:01 , 03/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên