Khách sạn nổi tiếng ở Dubai bị đánh giá 1 sao vì trúng tên lửa của Iran, bình luận của netizen gây chú ý

01-03-2026 - 16:46 PM | Tài chính quốc tế

Trong khi đó, nhiều người cho rằng việc các du khách vẫn bảo toàn mạng sống để đánh giá sau khi khách sạn bị trúng tên lửa của Iran đã là một điều may mắn.

Vào tối ngày 28/02/2026, khách sạn 5 sao Fairmont The Palm trên đảo Palm Jumeirah (Dubai) đã bốc cháy lớn sau khi bị trúng tên lửa hoặc mảnh vỡ từ cuộc tấn công đáp trả của Iran, gây thiệt hại tại khu vực lối vào và chính quyền xác nhận sự việc khiến ít nhất 4 người bị thương.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh xung đột leo thang ở Vùng Vịnh, ảnh hưởng đến các khu vực lân cận như Burj Al Arab và sân bay quốc tế Dubai. Đám cháy đã được kiểm soát, nhưng sự việc gây chấn động ngành du lịch xa xỉ tại khu vực này.

Trong một đoạn video do người dân có mặt ở hiện trường lái ô tô đi qua khách sạn này, có thể thấy những đám cháy lớn cùng những cột khói đen khổng lồ bốc lên tại khách sạn Fairmont. Thi thoảng, những tiếng nổ lớn cũng vang lên khiến cho người xem cũng phải giật mình sợ hãi và lo lắng cho số phận của những người đang có mặt tại đây.

Khách sạn 5 sao Fairmont The Palm tại Dubai bốc cháy sau sự cố Iran tấn công.

Được biết, sau sự cố xảy ra với khách sạn Fairmont The Palm ở Dubai, UAE, một số hành khách tỏ ra bất bình vì khách sạn không có... hệ thống phòng thủ hiện đại, để tên lửa Iran rơi vào phòng.

Một số bình luận tiêu biểu phải kể đến là "Khách sạn hạng sang mà không có hệ thống phòng thủ tên lửa gì cả", hay "Khách sạn trúng tên lửa mà vẫn còn đánh giá được 1 sao là may mắn lắm rồi đó, hoặc "Vẫn còn mạng Internet để đánh giá được là khách sạn cũng xịn rồi".

Cột khói đen bốc lên cao trong vụ hỏa hoạn. Nguồn ảnh: CNBC

Ngoài khách sạn Fairmont trên đảo Palm Jumeirah thì khách sạn Burj Al Arab cũng đã bị trúng mảnh vỡ sau khi tên lửa và máy bay không người lái của Iran bị đánh chặn. Đây đều là 2 khách sạn biểu tượng cho sự xa hoa ở Dubai.

Được biết, những tiếng nổ cũng được nghe thấy ở Abu Dhabi và một số thành phố trên khắp vùng Vịnh sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa sau cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel vào Tehran trước đó cùng ngày.

Trong khi đó, hiện tại chưa có báo cáo về thương vong nào tại Burj Al Arab. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy dường như là mảnh vỡ bắn trúng mặt tiền khách sạn, và sau đó là ngọn lửa bùng lên.

