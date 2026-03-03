Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng nghìn chuyến bay bị hủy do căng thẳng tại Trung Đông: Ngành hàng không đối mặt khủng hoảng nghiêm trọng nhất sau Covid-19

03-03-2026 - 11:33 AM | Tài chính quốc tế

Trong bối cảnh xung đột quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang khiến nhiều nước Trung Đông đóng cửa không phận, hàng trăm nghìn hành khách mắc kẹt và thế giới rơi vào khủng hoảng hàng không nghiêm trọng.

Hàng nghìn chuyến bay tiếp tục bị hủy trong ngày thứ Hai khi xung đột Mỹ–Israel liên quan đến Iran làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không toàn cầu, khiến hàng trăm nghìn hành khách bị mắc kẹt.

Cổ phiếu ngành hàng không và du lịch giảm mạnh sau nhiều ngày gián đoạn, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các hoạt động quân sự của Mỹ có thể kéo dài thêm bốn tuần.

Tại các sân bay lớn ở Trung Đông, bao gồm Dubai - trung tâm quốc tế bận rộn nhất thế giới đã đóng cửa sang ngày thứ ba liên tiếp. Đây được xem là cú sốc hàng không nghiêm trọng nhất kể từ đại dịch Covid làm tê liệt ngành này.

Ba hãng hàng không lớn của vùng Vịnh là Emirates, Etihad Airways và Qatar Airways đều buộc phải đình chỉ phần lớn hoạt động. Emirates và Etihad Airways thông báo sẽ nối lại một số chuyến bay chọn lọc từ tối thứ Hai, tùy thuộc điều kiện khai thác. Cơ quan hàng không Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng sẽ triển khai “các chuyến bay đặc biệt” tại các sân bay trong nước nhằm hỗ trợ hành khách bị mắc kẹt rời đi. Đại diện Emirates xác nhận hãng sẽ thông báo trực tiếp cho những hành khách đủ điều kiện di chuyển, trong khi các chuyến bay còn lại vẫn tạm dừng.

Theo FlightAware, gần 2.800 chuyến bay bị hủy hôm thứ Bảy và hơn 3.100 chuyến vào Chủ nhật tuần trước. Gián đoạn cũng ảnh hưởng đến các đường bay châu Âu. EasyJet hủy các chuyến khứ hồi giữa Paphos, Larnaca và Vương quốc Anh trong hai ngày sau sự cố an ninh tại căn cứ RAF Akrotiri, trong khi British Airways xác nhận hủy chuyến bay đến Larnaca hết thứ Hai.

Virgin Atlantic cho biết việc tránh không phận Iraq làm kéo dài thời gian bay đến châu Á. Hãng đã hủy các chuyến London - Dubai đến hết thứ Tư và đang xem xét nối lại khai thác từ Riyadh.

Ngoài Trung Đông, Air India đã hủy các chuyến khởi hành từ Delhi, Mumbai và Amritsar đến châu Âu và Bắc Mỹ. Việc phi hành đoàn và máy bay phân tán tại nhiều quốc gia được đánh giá sẽ làm phức tạp quá trình khôi phục lịch bay khi không phận mở cửa trở lại.

Trong bối cảnh các chuyến bay thương mại bị hạn chế, một số khách hàng chuyển sang thuê máy bay riêng xuất phát từ Riyadh. Theo đại diện công ty môi giới Vimana Private, chi phí thuê chuyến bay riêng từ Riyadh đến châu Âu có thể lên tới 350.000 USD.

Cổ phiếu hàng không giảm mạnh, trong khi giá dầu Brent có lúc tăng 13% lên 80 USD/thùng trước khi lùi về khoảng 77 USD, làm gia tăng áp lực chi phí nhiên liệu đối với các hãng bay. Việc gián đoạn giao thông tại vùng Vịnh - trung tâm trung chuyển hành khách và hàng hóa quan trọng sẽ còn tiếp tục gây sức ép và ảnh hưởng nghiêm trọng lên vận tải và thương mại toàn cầu.

Ô nhiễm không khí nguy hại ở Ấn Độ: Học sinh chuyển sang học trực tuyến, 27 chuyến bay bị hủy, hơn 500 chuyến bị hoãn

Theo Phương Anh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Campuchia đang nợ Việt Nam bao nhiêu?

Campuchia đang nợ Việt Nam bao nhiêu? Nổi bật

Giới siêu giàu chi hơn 9 tỷ đồng cho "vé" máy bay tháo chạy khỏi Trung Đông

Giới siêu giàu chi hơn 9 tỷ đồng cho "vé" máy bay tháo chạy khỏi Trung Đông Nổi bật

Elon Musk lừa cả thế giới: Bí mật xây đế chế 90 công ty thâu tóm BĐS, Ít nhất 37 thực thể chỉ phục vụ mục đích cá nhân

Elon Musk lừa cả thế giới: Bí mật xây đế chế 90 công ty thâu tóm BĐS, Ít nhất 37 thực thể chỉ phục vụ mục đích cá nhân

10:59 , 03/03/2026
Trung Đông rực lửa, giá năng lượng toàn cầu nhảy dựng

Trung Đông rực lửa, giá năng lượng toàn cầu nhảy dựng

10:18 , 03/03/2026
22.200 du khách được cứu nguy: UAE yêu cầu khách sạn không đuổi người mắc kẹt, chính phủ sẽ chi trả toàn bộ phí lưu trú

22.200 du khách được cứu nguy: UAE yêu cầu khách sạn không đuổi người mắc kẹt, chính phủ sẽ chi trả toàn bộ phí lưu trú

10:01 , 03/03/2026
Tiết lộ nội dung cuộc điện đàm giữa ông Putin với các lãnh đạo vùng Vịnh

Tiết lộ nội dung cuộc điện đàm giữa ông Putin với các lãnh đạo vùng Vịnh

08:56 , 03/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên