Vừa quay lại mua dầu Nga, một khách hàng lớn nhập ngay 20 triệu thùng nhưng không còn được Moscow giảm giá như trước

Ấn Độ dự kiến sẽ phải trả giá dầu Nga cao hơn lúc trước sau khi Mỹ nới lỏng hạn chế, mở đường cho New Delhi nhập hàng từ Nga trong 30 ngày trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang leo thang.

Theo Reuters, các nhà giao dịch đang bán dầu Ural của Nga cho Ấn Độ với giá cao hơn từ 4-5 USD/thùng so với dầu Brent chuẩn giao đến các cảng của Ấn Độ vào tháng 3 và đầu tháng 4. Điều này trái ngược với mức chiết khấu 13 USD/thùng đối với các lô hàng được giao dịch vào tháng 2.

Tập đoàn dầu khí quốc doanh Ấn Độ HPCL đã mua 2 lô hàng dầu của Nga với giá chiết khấu 13 USD, thậm chí là 20 USD mỗi thùng trước khi cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran nổ ra ngày 28/2.

Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đang mua hàng triệu thùng dầu thô Nga giao ngay trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm do xung đột ở Trung Đông. Theo Reuters, các công ty như Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp và Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd đang đàm phán với các nhà buôn để nhận hàng giao ngay từ Nga. Báo cáo cho biết thêm, từ khi xung đột Trung Đông nổ ra, các nhà máy lọc dầu quốc doanh Ấn Độ đã mua khoảng 20 triệu thùng dầu Nga từ các nhà buôn.

Một trong những nhà buôn bán dầu Nga cho Ấn Độ cho biết các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã quay trở lại thị trường, nhưng vấn đề nan giải hơn cả giá cả chính là nguồn cung nhiên liệu. Trong khi đó, một quan chức đại sứ quán Nga cho biết Nga sẵn sàng đáp ứng nhu cầu năng lượng của Ấn Độ trong trường hợp nguồn cung năng lượng bị gián đoạn.

Theo báo cáo, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã bắt đầu mua dầu của Nga trên các tàu neo đậu ngoài khơi bờ biển nước này để bù đắp cho sự thiếu hụt dầu thô từ Trung Đông.

Ấn Độ hiện có lượng dự trữ dầu thô đủ đáp ứng nhu cầu khoảng 25 ngày, và khoảng 40% lượng dầu nhập khẩu của nước này đến từ Trung Đông qua eo biển Hormuz.

Ấn Độ là nước mua dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga nhiều nhất sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra năm 2022, hưởng mức chiết khấu sâu để thay thế các loại dầu thô đắt tiền hơn từ Trung Đông. Tuy nhiên, dưới áp lực thuế quan từ Mỹ, New Delhi đã giảm dần nhập khẩu dầu Nga.

Nga hiện là một trong số ít các nhà sản xuất dầu lớn không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chiến tranh Iran và mạng lưới vận chuyển của nước này hoàn toàn có thể tránh được khu vực này. Nga xuất khẩu 5 triệu thùng dầu mỗi ngày, đủ để bù đắp cho 1/4 trong số 20 triệu thùng dầu mỗi ngày hiện đang bị tồn đọng ở vùng Vịnh.

Theo BT﻿