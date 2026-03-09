Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP

09-03-2026 - 13:15 PM | Tài chính quốc tế

Theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD).

Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo Rosstat, Mỹ vẫn đứng đầu bảng xếp hạng với 30.800 tỷ USD. Trung Quốc đứng thứ hai với 19.800 tỷ USD. Đức đứng thứ ba với 5.050 tỷ USD. Nhật Bản giữ vị trí thứ tư với 4.400 tỷ USD. Ấn Độ đứng thứ năm với GDP ước tính sơ bộ đạt 3.900 tỷ USD. Nền kinh tế Anh được xếp ở vị trí thứ sáu với 3.700 tỷ USD, và Pháp đứng thứ bảy với 3.400 tỷ USD.

Lần cuối cùng Nga lọt vào Top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới là vào năm 2022, khi đó, GDP của nước này đạt 2.300 tỷ USD. Trong bảng xếp hạng hiện tại, nền kinh tế Nga đã vượt qua Italy (2.553 tỷ USD) và Canada (2.350 tỷ USD).

Các nhà phân tích cho rằng sự trở lại của nước Nga trong Top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới là nhờ sự phục hồi sau khủng hoảng và khả năng thích ứng với các điều kiện mới. Hơn nữa, tăng trưởng GDP danh nghĩa tính bằng USD một phần là do đồng ruble mạnh lên và tình trạng lạm phát. Nền kinh tế Nga đang phải đối mặt với thách thức củng cố những thành quả đạt được trong bối cảnh thị trường hàng hóa vẫn còn bất ổn và áp lực trừng phạt liên tục.

Đáng chú ý, dự trữ vàng của Nga đã tăng kỷ lục gần 130 tỷ USD trong năm 2025, từ 195,7 tỷ USD lên 326,5 tỷ USD. Giá kim loại quý tăng cao cũng là nhân tố đưa “Xứ sở Bạch dương” trở lại Top 10 thế giới.

Trong báo cáo thường niên trước Duma Quốc gia (Hạ viện), Thủ tướng Mikhail Mishustin cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nga năm 2025 đạt khoảng 1%. Trong 3 năm qua, tăng trưởng GDP lũy kế đạt mức trên 10%, và đất nước đã vượt qua những thách thức lớn từ bên ngoài.

Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố tăng trưởng GDP của Nga trong 3 năm qua đạt gần 10%. Ông cũng đưa ra số liệu liên quan đến các lĩnh vực chủ chốt như sản xuất công nghiệp tăng 1%, sản xuất chế tạo tăng 3,1% và sản xuất nông nghiệp tăng 3,3%.

Trước đó, Tổng thống Putin đã yêu cầu các cơ quan hữu quan của Nga khôi phục đà tăng trưởng kinh tế quốc gia. Theo ông, những biện pháp như vậy đã được đưa vào kế hoạch cải cách cơ cấu kéo dài đến năm 2030.

