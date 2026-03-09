Chứng khoán tương lai Mỹ hồi mạnh từ đáy khi nhà đầu tư đánh giá tác động của giá dầu ngất ngưởng

Từ mức giảm 1.000 điểm đầu phiên, Dow Jones futures đã thu hẹp mức giảm xuống còn trên dưới 500 điểm vào lúc 17h26 theo giờ Hà Nội. S&P 500 futures và Nasdaq futures mất 1%.

Trong khi đó, giá dầu tăng mạnh. Dầu thô Mỹ West Texas Intermediate (WTI) tăng 9%, lên 99,73 USD/thùng, sau khi trước đó có lúc vọt lên 113 USD/thùng – lần đầu vượt mốc 100 USD kể từ năm 2022, thời điểm thị trường phản ứng trước hậu quả của xung đột Ukraine.

Dầu chuẩn quốc tế Brent Crude cũng tăng 11,5%, lên hơn 103,37 USD/thùng. Đầu năm nay, giá dầu tại Mỹ vẫn ở dưới 60 USD/thùng.

Giá dầu tương lai tăng mạnh vào tối Chủ nhật sau khi các nhà sản xuất lớn ở Trung Đông cắt giảm sản lượng vì tuyến vận tải năng lượng quan trọng Strait of Hormuz tiếp tục bị đóng cửa.

Kuwait đã thông báo giảm sản lượng nhưng không nêu mức cụ thể, trong khi sản lượng dầu của Iraq được cho là đã giảm tới 70%.

Trên Phố Wall, nhiều nhà phân tích cho rằng mốc 100 USD/thùng là ngưỡng có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế nếu chiến sự không sớm kết thúc và giá dầu không hạ nhiệt.

Tối Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội rằng việc giá dầu tăng trong ngắn hạn là “cái giá rất nhỏ phải trả” để loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran.

Trong khi đó, chiến sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp tuyên bố trước đó của ông Trump rằng cuộc chiến “đã được giành chiến thắng.” Theo các báo cáo, Iran đã bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei, con trai của nhà lãnh đạo Ali Khamenei, làm lãnh tụ tối cao mới.

Diễn biến trong ngày Chủ nhật nối tiếp một tuần đầy biến động trên Phố Wall khi cuộc chiến Mỹ–Iran khiến giá dầu tăng vọt. Giá dầu thô Mỹ đã tăng hơn 35% trong tuần trước, mức tăng mạnh nhất kể từ khi hợp đồng tương lai dầu bắt đầu giao dịch vào năm 1983.

Tuần trước, chỉ số Dow Jones giảm khoảng 3%, mức giảm tuần mạnh nhất kể từ khi thông báo áp thuế đầu tiên của Tổng thống Trump gây chấn động thị trường vào đầu tháng 4/2025. Chỉ số S&P 500 giảm 2%, còn Nasdaq Composite kết thúc tuần với mức giảm 1,2%.

Ông Rick Rieder, Giám đốc đầu tư của BlackRock, nhận định trong thư gửi khách hàng hôm thứ Sáu rằng thị trường đang rất bất ổn do tác động và thời gian kéo dài của cuộc chiến tại Trung Đông vẫn còn nhiều bất định.

“Các sự kiện này đang tạo ra những biến động cực đoan trên thị trường khi nhà đầu tư tìm cách giảm các vị thế nắm giữ quá lớn hoặc phòng ngừa rủi ro,” ông Rieder nhận định.

Tham khảo: CNBC﻿