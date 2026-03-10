Giá dầu lao dốc, chứng khoán châu Á đồng loạt đảo chiều, giao dịch trong sắc xanh

Trong phiên ngày 10/3 (giờ Hà Nội), thị trường năng lượng toàn cầu chứng kiến cú giảm sốc khi giá dầu lao dốc hơn 10% sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông đang xem xét kiểm soát eo biển Hormuz, điểm nghẽn quan trọng nhất của thị trường dầu thế giới. Ngoài ra, ông Trump cũng nói với CBS News rằng “cuộc chiến gần như đã hoàn tất”, phát tín hiệu xung đột với Iran có thể sớm hạ nhiệt.

Dầu Brent quốc tế giảm 10%, còn 88,90 USD/thùng ngay khi vào phiên 9/3, trong khi dầu thô Mỹ mất hơn 9% xuống 86,05 USD/thùng. Trước đó chỉ vài giờ, giá dầu đã vượt mốc 100 USD/thùng, phản ánh nỗi lo gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông. Đến tối muộn, giá còn tiếp tục giảm, với Brent mất gần 11% và dầu Mỹ giảm hơn 10% trong phiên.

Bob McNally, Chủ tịch Rapidan Energy Group, nhận định mức gián đoạn hiện nay là “lớn từng có”, khi 20% nguồn cung dầu toàn cầu bị đình trệ do tình hình tại eo biển Hormuz. Theo hãng tư vấn năng lượng này, cú sốc lớn nhất trước đó là khủng hoảng Suez năm 1956, khi khoảng 10% nguồn dầu thế giới bị ảnh hưởng.

Trong khi thị trường dầu biến động dữ dội, chứng khoán Mỹ lại phục hồi ngoạn mục từ đáy phiên. Chỉ số S&P 500 tăng 0,83% lên 6.795,99 điểm, Dow Jones tăng 239,25 điểm (0,5%) lên 47.740,80 điểm. Trong khi đó, Nasdaq Composite bật 1,38% lên 22.695,95 điểm. Đầu phiên, Dow đã giảm gần 900 điểm, còn S&P 500 và Nasdaq mất tới 1,5%.

Tại châu Á , chỉ số Topix của Nhật Bản tăng 1,3%. Hợp đồng tương lai Hang Seng giao dịch ở 25.370 điểm, thấp hơn mức đóng cửa gần nhất là 25.408,46 điểm, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khu vực.

Eo biển Hormuz, nằm giữa Oman và Iran, là tuyến hàng hải chiến lược của thị trường năng lượng toàn cầu. Năm 2025, khoảng 13 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương 31% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển, đi qua tuyến này, theo dữ liệu của Kpler. Hormuz kết nối các nhà sản xuất lớn như Ả Rập Xê Út, Iran, Iraq và UAE với Vịnh Ô-man và Biển Ả Rập.

Tuyên bố cứng rắn của ông Trump rằng Iran “sẽ bị tấn công gấp 20 lần” nếu cản trở dòng chảy dầu qua Hormuz khiến thị trường biến động mạnh, song đồng thời làm dấy lên hy vọng xung đột có thể sớm kết thúc - yếu tố đang kéo giá dầu điều chỉnh sau đợt tăng sốc trước đó.

Theo CNBC﻿