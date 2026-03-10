Ông Trump: Chiến tranh với Iran sẽ kết thúc “rất sớm”, giá dầu sẽ giảm

Phát biểu tại cuộc họp báo ở câu lạc bộ golf Trump National Doral gần Miami, ông Trump nói cuộc chiến với Iran sẽ sớm khép lại, nhưng không phải ngay trong tuần này.

Nhận định lạc quan của ông được đưa ra sau một cuối tuần biến động mạnh trên thị trường năng lượng, khi giá dầu vượt 100 USD/thùng do lo ngại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu quan trọng của thế giới – có thể bị đóng cửa.

“Chúng tôi đang đạt được những bước tiến lớn để hoàn thành mục tiêu quân sự,” ông Trump nói.

Trong khi trước đó chính quyền Trump đưa ra nhiều cách giải thích khác nhau về mục tiêu của cuộc chiến, tại cuộc họp báo lần này ông không nêu rõ kịch bản kết thúc, mà chủ yếu nhấn mạnh các thành công quân sự.

“Chúng tôi đã xóa sổ hoàn toàn mọi lực lượng của Iran,” ông Trump cho biết đồng thời tuyên bố hơn 50 tàu hải quân Iran đã bị phá hủy, còn không quân và hệ thống phòng không của nước này bị tàn phá nặng nề. “Họ không còn ban lãnh đạo. Tất cả đã bị đánh sập”.

Khi được hỏi liệu cuộc chiến có kết thúc trong tuần này hay không, ông trả lời “không”, nhưng nhấn mạnh rằng điều đó sẽ xảy ra “rất sớm”. Ông cũng cảnh báo Mỹ có thể tiếp tục mở rộng các cuộc tấn công nếu cần thiết, đồng thời cho biết Washington vẫn chưa nhắm vào một số mục tiêu nhạy cảm nhất của Iran, bao gồm hạ tầng điện lực.

Trước đó cùng ngày, một quan chức Iran cho biết bất kỳ tàu chở dầu nào đi qua eo biển Hormuz đều có nguy cơ bị tấn công. Theo Matt Smith, nhà phân tích dầu mỏ tại công ty tư vấn năng lượng Kpler, hiện chỉ có một số ít tàu thương mại còn di chuyển qua tuyến đường này.

Bất chấp mối đe dọa đó, ông Trump cho rằng nguồn cung dầu toàn cầu sẽ an toàn hơn về lâu dài nhờ cuộc chiến, đồng thời cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với các đòn tấn công mạnh hơn nếu cố gắng ngăn chặn nguồn dầu ra thị trường.

“Chúng tôi sẽ đánh họ mạnh đến mức họ hoặc bất kỳ ai giúp họ không thể phục hồi khu vực đó nữa,” ông nói.

Theo Tổng thống Mỹ, cuộc chiến sẽ kết thúc khi Iran không còn khả năng sử dụng vũ khí chống lại Mỹ, Israel và các đồng minh trong một thời gian dài.

Tại cuộc họp báo, ông Trump cũng được hỏi về sự khác biệt giữa dự đoán của ông rằng cuộc chiến sắp kết thúc và phát biểu gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, người cho rằng cuộc chiến mới chỉ bắt đầu. Ông Trump cho rằng cả hai nhận định đều có thể đúng.

Trước cuộc họp báo, ông Trump đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người được cho là đã đưa ra một số đề xuất nhằm giúp Mỹ nhanh chóng kết thúc cuộc chiến.

Tham khảo: CNBC﻿