Iran tuyên bố không để một lít dầu nào được xuất khẩu từ Trung Đông sang Mỹ và đồng minh

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sẽ không cho phép bất kỳ hoạt động xuất khẩu dầu nào từ khu vực này sang Mỹ hoặc các đối tác của Washington trong bối cảnh xung đột đang diễn ra, Ali Mohammad Naini, người phát ngôn của IRGC cảnh báo.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời tướng Naini cho biết: “Trước sự gây hấn của Mỹ đối với Iran, lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo sẽ không cho phép xuất khẩu một lít dầu nào từ khu vực này sang Mỹ và các đồng minh cho đến khi có thông báo mới”. Theo vị tướng Iran này, đất nước ông “sẵn sàng bảo vệ các nguồn tài nguyên dầu mỏ và an ninh trong khu vực”.

Ông Naini tiếp tục cho biết, quân đội Cộng hòa Hồi giáo “sẵn sàng mở rộng chiến tranh” và khẳng định Tehran sẽ “quyết định khi nào chiến tranh kết thúc”.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố người dân Iran, chứ không phải Tổng thống Mỹ Donald Trump, sẽ lựa chọn nhà lãnh đạo kế tiếp của họ và yêu cầu ông Trump xin lỗi vì đã gây chiến với Iran.

“Chúng tôi không cho phép bất cứ ai can thiệp vào công việc nội bộ của mình. Đây là việc của người dân Iran để bầu ra nhà lãnh đạo mới”, ông Araghchi nói với chương trình “Meet the Press” của NBC. Trước đó, ông Trump nói với ABC News rằng bất kỳ nhà lãnh đạo tương lai nào của Iran cũng phải được Mỹ chấp thuận.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf cho biết giá dầu sẽ tiếp tục tăng vọt, gây tổn hại cho nền kinh tế toàn cầu chừng nào chiến tranh ở Trung Đông còn tiếp diễn.

Thị trường năng lượng vừa ghi nhận đợt biến động giá lớn nhất trong vòng 6 năm qua. Ngày 9/3, giá dầu thô Brent có lúc tăng hơn 20%, chạm ngưỡng 119,5 USD/thùng – mức cao nhất kể từ năm 2022. Sự gia tăng đột biến này xuất phát từ việc eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa hoàn toàn do những lo ngại về an ninh.

Eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch vận chuyển 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu, đang chứng kiến mức sụt giảm lưu lượng tàu thuyền lên tới 95% trong tuần đầu tiên của tháng 3. Khối lượng xuất khẩu từ Trung Đông hiện chỉ đạt 1/3 so với mức bình thường.

Nguy cơ mất an toàn khiến hàng loạt tàu chở dầu không dám di chuyển, buộc các quốc gia khai thác dầu lớn trong khu vực như Kuwait, Iraq và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất phải cắt giảm sản lượng do các kho lưu trữ đã hết chỗ chứa.

Dù vậy, căng thẳng trên thị trường đã phần nào dịu lại. Giá dầu thô sau đó đã quay đầu giảm xuống mức dưới 100 USD/thùng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đang cân nhắc việc kiểm soát eo biển Hormuz nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền qua lại.

Đồng thời, Mỹ cũng xem xét nới lỏng các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Nga để tăng nguồn cung. Các bộ trưởng tài chính và năng lượng nhóm G7 bao gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh và Mỹ cũng đã họp khẩn, tuyên bố sẵn sàng giải phóng các kho dự trữ dầu mỏ chiến lược nhằm ổn định thị trường.

Mặc dù giá dầu và khí đốt đã có dấu hiệu hạ nhiệt so với mức đỉnh, chi phí năng lượng hiện tại vẫn cao hơn 81% so với thời điểm trước khi căng thẳng nổ ra.

Tổng hợp﻿