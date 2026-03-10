Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Iran tuyên bố không để một lít dầu nào được xuất khẩu từ Trung Đông sang Mỹ và đồng minh

10-03-2026 - 10:22 AM | Tài chính quốc tế

Căng thẳng Trung Đông leo thang bóp nghẹt nguồn dòng chảy dầu từ vùng Vịnh tới phần còn lại của thế giới.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sẽ không cho phép bất kỳ hoạt động xuất khẩu dầu nào từ khu vực này sang Mỹ hoặc các đối tác của Washington trong bối cảnh xung đột đang diễn ra, Ali Mohammad Naini, người phát ngôn của IRGC cảnh báo.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời tướng Naini cho biết: “Trước sự gây hấn của Mỹ đối với Iran, lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo sẽ không cho phép xuất khẩu một lít dầu nào từ khu vực này sang Mỹ và các đồng minh cho đến khi có thông báo mới”. Theo vị tướng Iran này, đất nước ông “sẵn sàng bảo vệ các nguồn tài nguyên dầu mỏ và an ninh trong khu vực”.

Ông Naini tiếp tục cho biết, quân đội Cộng hòa Hồi giáo “sẵn sàng mở rộng chiến tranh” và khẳng định Tehran sẽ “quyết định khi nào chiến tranh kết thúc”.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố người dân Iran, chứ không phải Tổng thống Mỹ Donald Trump, sẽ lựa chọn nhà lãnh đạo kế tiếp của họ và yêu cầu ông Trump xin lỗi vì đã gây chiến với Iran.

“Chúng tôi không cho phép bất cứ ai can thiệp vào công việc nội bộ của mình. Đây là việc của người dân Iran để bầu ra nhà lãnh đạo mới”, ông Araghchi nói với chương trình “Meet the Press” của NBC. Trước đó, ông Trump nói với ABC News rằng bất kỳ nhà lãnh đạo tương lai nào của Iran cũng phải được Mỹ chấp thuận.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf cho biết giá dầu sẽ tiếp tục tăng vọt, gây tổn hại cho nền kinh tế toàn cầu chừng nào chiến tranh ở Trung Đông còn tiếp diễn.

Thị trường năng lượng vừa ghi nhận đợt biến động giá lớn nhất trong vòng 6 năm qua. Ngày 9/3, giá dầu thô Brent có lúc tăng hơn 20%, chạm ngưỡng 119,5 USD/thùng – mức cao nhất kể từ năm 2022. Sự gia tăng đột biến này xuất phát từ việc eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa hoàn toàn do những lo ngại về an ninh.

Eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch vận chuyển 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu, đang chứng kiến mức sụt giảm lưu lượng tàu thuyền lên tới 95% trong tuần đầu tiên của tháng 3. Khối lượng xuất khẩu từ Trung Đông hiện chỉ đạt 1/3 so với mức bình thường.

Nguy cơ mất an toàn khiến hàng loạt tàu chở dầu không dám di chuyển, buộc các quốc gia khai thác dầu lớn trong khu vực như Kuwait, Iraq và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất phải cắt giảm sản lượng do các kho lưu trữ đã hết chỗ chứa.

Dù vậy, căng thẳng trên thị trường đã phần nào dịu lại. Giá dầu thô sau đó đã quay đầu giảm xuống mức dưới 100 USD/thùng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đang cân nhắc việc kiểm soát eo biển Hormuz nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền qua lại.

Đồng thời, Mỹ cũng xem xét nới lỏng các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Nga để tăng nguồn cung. Các bộ trưởng tài chính và năng lượng nhóm G7 bao gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh và Mỹ cũng đã họp khẩn, tuyên bố sẵn sàng giải phóng các kho dự trữ dầu mỏ chiến lược nhằm ổn định thị trường.

Mặc dù giá dầu và khí đốt đã có dấu hiệu hạ nhiệt so với mức đỉnh, chi phí năng lượng hiện tại vẫn cao hơn 81% so với thời điểm trước khi căng thẳng nổ ra.

Tổng hợp﻿

Trung Quốc hứng loạt 'cú sốc' tỷ USD từ cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đang gặp khó, Nga như 'bắt được vàng' nhờ Mỹ

Đang gặp khó, Nga như 'bắt được vàng' nhờ Mỹ Nổi bật

Không phải dầu mỏ hay khí đốt, "suối nguồn sự sống giữa sa mạc" này mới là "át chủ bài" mà Iran có thể đánh vào để buộc các đồng minh gây sức ép với Mỹ

Không phải dầu mỏ hay khí đốt, "suối nguồn sự sống giữa sa mạc" này mới là "át chủ bài" mà Iran có thể đánh vào để buộc các đồng minh gây sức ép với Mỹ Nổi bật

Phát minh động cơ "chứa bí quyết 0,025mm phá vỡ truyền thống" của Anh lập hiệu suất kỷ lục

Phát minh động cơ "chứa bí quyết 0,025mm phá vỡ truyền thống" của Anh lập hiệu suất kỷ lục

09:47 , 10/03/2026
Nga lập kỷ lục với phôi cho tuabin hơi nước nặng 750 kg: Công nghệ đứng sau "thần kỳ" như thế nào?

Nga lập kỷ lục với phôi cho tuabin hơi nước nặng 750 kg: Công nghệ đứng sau "thần kỳ" như thế nào?

09:33 , 10/03/2026
Giá dầu lao dốc, chứng khoán châu Á đồng loạt đảo chiều, giao dịch trong sắc xanh

Giá dầu lao dốc, chứng khoán châu Á đồng loạt đảo chiều, giao dịch trong sắc xanh

08:58 , 10/03/2026
Quốc gia có số ngày nghỉ nhiều nhất thế giới, một năm chỉ đi làm hơn 10 tháng

Quốc gia có số ngày nghỉ nhiều nhất thế giới, một năm chỉ đi làm hơn 10 tháng

08:45 , 10/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên