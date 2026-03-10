400.000 thỏi vàng ròng xếp kín kho ngầm khổng lồ: Vì sao 60 quốc gia mang vàng đến gửi trong ‘két sắt’ lớn thứ 2 thế giới này?

Kho vàng của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) là nơi lưu trữ vàng lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York.

Bên trong các căn phòng bê tông kiên cố có khoảng 400.000 thỏi vàng. Khối tài sản này tạo thành một nền tảng quan trọng cho sự ổn định tài chính quốc tế.

Dù các hầm vàng đặt tại London, phần lớn số vàng bên trong không thuộc sở hữu của Anh. Chỉ một phần nhỏ là dự trữ quốc gia của nước này.

BoE đang quản lý khoảng 6% dự trữ vàng của Vương quốc Anh, tương đương khoảng 300 tấn, thay mặt cho Bộ Tài chính Anh. Phần lớn số vàng còn lại thuộc về khoảng 60 ngân hàng trung ương và một số tổ chức thương mại được lựa chọn trên toàn cầu. Do London là trung tâm giao dịch vàng vật chất hàng đầu thế giới, nhiều chính phủ lựa chọn lưu trữ vàng tại đây để có thể tiếp cận nhanh khi cần.

BoE đóng vai trò là đơn vị giám hộ cho các ngân hàng trung ương, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp trên toàn thế giới. Riêng ngân hàng này chỉ sở hữu 2 thỏi vàng. Hai thỏi này được trưng bày tại bảo tàng tầng trên.

Việc lưu trữ vàng tại London giúp tạo ra một “nơi trú ẩn an toàn”. Hệ thống này cho phép chuyển quyền sở hữu vàng nhanh chóng mà không cần vận chuyển vật chất. Nhờ đó, thị trường vàng London duy trì thanh khoản cao và các quốc gia có thể quản lý dự trữ hiệu quả hơn mà không phải di chuyển khối lượng vàng lớn qua biên giới.

Hạ tầng hầm vàng được thiết kế tương xứng với vai trò quan trọng của nó. Công trình được xây dựng từ những năm 1930. Hệ thống hầm nằm sâu trong lớp đất sét đặc trưng của London và có diện tích tương đương vài sân bóng đá.

Công trình này được thiết kế để chịu được áp lực khổng lồ từ hàng trăm nghìn thỏi vàng. Các thỏi vàng được xếp cẩn thận trên các pallet chắc chắn. Chiều cao xếp chồng được kiểm soát nghiêm ngặt để tránh ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Lối vào kho vàng bắt đầu từ trụ sở của ngân hàng trên phố Threadneedle. Người ra vào phải đi qua nhiều cổng kiểm soát và rào chắn thép được bố trí phức tạp như mê cung.

Thiết kế này nhằm gây khó khăn cho bất kỳ ai cố ghi nhớ đường đi tới khu lưu trữ. Nhân viên phải đi qua nhiều lớp kiểm tra trước khi tiếp cận những cánh cửa được khóa bằng các chìa khóa kim loại lớn.

Bên trong kho, hàng nghìn thỏi vàng được xếp ngay ngắn trên các pallet. Xe nâng di chuyển các pallet theo nhóm bốn. Mỗi pallet chứa khoảng 80 thỏi vàng, tương đương khoảng 1 tấn.

Không gian bên trong mang dáng dấp cổ điển thời Victoria nhưng được bảo vệ bằng các hệ thống giám sát điện tử hiện đại, nhận diện giọng nói và các biện pháp chống bom. Dù vậy, kho vàng vẫn mang cảm giác đơn giản với các hàng vàng được xếp thẳng tắp, lặng lẽ thể hiện quy mô tài sản toàn cầu.

Độ tin cậy của kho vàng phụ thuộc vào quy trình kiểm soát nghiêm ngặt. Mỗi thỏi vàng đều có số sê-ri riêng, dấu xác nhận độ tinh khiết và ký hiệu của nhà tinh luyện. Hệ thống này cho phép truy vết toàn bộ khoảng 400.000 thỏi vàng. BoE thực hiện kiểm tra định kỳ để duy trì uy tín trong vai trò người bảo quản tài sản toàn cầu.

Dù tài chính số phát triển nhanh, các thỏi vàng này vẫn là biểu tượng hữu hình của sự ổn định. Kho vàng không chỉ lưu trữ kim loại quý mà còn củng cố niềm tin vào hệ thống tiền tệ toàn cầu, bằng cách cung cấp nền tảng vật chất an toàn cho các mạng lưới thương mại và quản lý dự trữ hiện đại.

Theo IE



