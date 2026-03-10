Mỹ bị Iran làm khó, phải tìm đến Ukraine nhờ hỗ trợ: Ông Zelensky ra 1 điều kiện then chốt

Ukraine ra điều kiện hỗ trợ Mỹ ở Trung Đông

Theo CNN, trong bối cảnh Iran tiến hành các đợt tấn công trả đũa bằng máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng quanh vùng Vịnh Ba Tư, kinh nghiệm của Ukraine trong việc đối phó với các máy bay không người lái này đang trở nên đặc biệt được quan tâm.

Vài ngày sau khi cuộc chiến với Iran bắt đầu, chính quyền Tổng thống Trump đã xác định kho vũ khí máy bay không người lái tấn công một chiều Shahed của Tehran là một thách thức quân sự nghiêm trọng.

Trong một cuộc họp kín tại Quốc hội đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, thừa nhận những máy bay không người lái giá rẻ bay thấp này có khả năng áp đảo và làm quá tải hệ thống phòng không, trở thành vấn đề lớn hơn dự kiến.

The Guardian cho hay, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ Mỹ và một số đồng minh ở Trung Đông đang tìm kiếm kinh nghiệm của Ukraine trong việc đối phó với máy bay không người lái Shahed của Iran.

Ngày 4/3, ông Zelensky nói nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, đã tiếp cận Ukraine để nhờ hỗ trợ trong phòng thủ trước các máy bay không người lái của Iran. Trong những ngày gần đây, ông cũng đã trao đổi với các nhà lãnh đạo của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Bahrain, Jordan và Kuwait về khả năng hợp tác.

Máy bay không người lái Shahed của Nga bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ. Ảnh: CNN

“Các đối tác của chúng tôi đang tìm đến Ukraine để được giúp đỡ...,” Tổng thống Zelensky phát biểu.

Ông cho biết phía Mỹ cũng đưa ra yêu cầu tương tự. Ngoài ra, Ukraine đang phối hợp với các đối tác châu Âu và dự kiến tiếp tục có các cuộc trao đổi với những nhà lãnh đạo khác trong khu vực.

Alexander Kamyshin, cố vấn chiến lược của ông Zelensky, viết trên mạng xã hội X rằng Ukraine sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm. Theo ông, Ukraine hiện có hơn 10 công ty sản xuất hệ thống đánh chặn và chống máy bay không người lái.

“Chúng tôi đánh chặn khoảng 90% máy bay không người lái Shahed của Nga, chủ yếu bằng máy bay không người lái đánh chặn cùng các hệ thống phòng không khác. Có những đêm, hàng trăm chiếc được phóng vào các thành phố của chúng tôi,” ông Kamyshin cho biết.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ của Ukraine trong việc chống lại máy bay không người lái của Iran chỉ được cung cấp nếu điều đó không làm suy yếu khả năng phòng thủ của chính Ukraine, đồng thời giúp tăng thêm đòn bẩy cho các nỗ lực ngoại giao của Kiev nhằm chấm dứt cuộc chiến với Nga.

Theo Euronews, đây là nỗ lực của Ukraine nhằm đổi lấy nguồn cung tên lửa phòng không từ Mỹ trong bối cảnh kho đạn đánh chặn đang cạn kiệt. Tổng thống Ukraine cho biết chỉ trong ba ngày giao tranh ở Trung Đông, hơn 800 tên lửa Patriot đã được sử dụng - nhiều hơn số tên lửa mà Ukraine nhận được trong toàn bộ cuộc chiến với Nga.

Vũ khí lợi hại của Ukraine

Kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bùng nổ cách đây hơn bốn năm, Nga đã sử dụng hàng chục nghìn máy bay không người lái Shahed. Có thời điểm Moscow phóng hơn 800 máy bay không người lái và mồi nhử trong một cuộc tấn công ban đêm lớn nhất.

Iran cũng đã sử dụng cùng loại máy bay không người lái này trong các đợt tấn công nhằm đáp trả các chiến dịch chung của Mỹ và Israel ở Trung Đông.

Trong thời gian xung đột, Ukraine đã phát triển nhiều thiết bị tiêu diệt máy bay không người lái giá rẻ, chỉ tốn khoảng 1.000 USD, góp phần thay đổi cách thức phòng không truyền thống và thu hút sự chú ý của nhiều quốc gia.

Các nhà sản xuất Ukraine đã phát triển những máy bay không người lái đánh chặn chi phí thấp, được thiết kế riêng để săn lùng và tiêu diệt các mục tiêu Shahed. Ngành công nghiệp máy bay không người lái của nước này đang phát triển nhanh và hiện có công suất sản xuất vượt nhu cầu trong nước.

Tháng 9 năm ngoái, các nước châu Âu cũng nhận ra sự thay đổi trong bản chất của phòng không khi Ba Lan phải điều động các khí tài quân sự trị giá hàng triệu USD, bao gồm máy bay chiến đấu F-35, F-16 và trực thăng Black Hawk, để đối phó với các vụ xâm phạm không phận của máy bay không người lái giá rẻ.

Đầu năm nay, ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ bắt đầu xuất khẩu các hệ thống đã được thử nghiệm trong chiến đấu.

Trước cuộc họp giữa các bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu và các nước vùng Vịnh hôm thứ Năm, nhà ngoại giao hàng đầu của EU, Kaja Kallas, cho biết các cuộc thảo luận sẽ xem xét cách kinh nghiệm của Ukraine có thể giúp các quốc gia đối phó với máy bay không người lái của Iran.

Ông Zelensky cũng cho biết cuộc chiến với Iran, hiện đã bước sang ngày thứ sáu, đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế khỏi cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II, đồng thời khiến vòng đàm phán mới do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine dự kiến diễn ra trong tuần này phải hoãn lại.

“Hiện tại, do tình hình xung quanh Iran, vẫn chưa có những tín hiệu cần thiết cho một cuộc gặp ba bên. Nhưng khi tình hình an ninh và bối cảnh chính trị cho phép nối lại công việc ngoại giao, cuộc gặp sẽ được tiến hành,” ông nói.

Oleksandr Merezhko, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Ukraine, cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang cố kéo dài các cuộc đàm phán để tiếp tục cuộc chiến trong khi tránh các lệnh trừng phạt mới từ Mỹ.

Ông kêu gọi chính quyền Mỹ xem cuộc chiến Nga-Ukraine và xung đột ở Trung Đông là những cuộc chiến có liên hệ chặt chẽ với nhau.

“Trên thực tế, Nga và Iran là đồng minh thân cận, hành động phối hợp – Iran cung cấp vũ khí, còn Nga giúp Iran phát triển ngành công nghiệp quốc phòng. Đây là những xung đột có mối liên hệ mật thiết,” ông Merezhko nói với hãng tin Associated Press.

