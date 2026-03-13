FBI treo thưởng 1 triệu USD, truy nã tội phạm người Việt Trung Duc Lu, SN 1980

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 11/3 xếp Trung Duc Lu vào danh sách 10 tội phạm bị truy nã gắt gao nhất và nâng mức thưởng cho thông tin dẫn tới việc bắt Lư lên một triệu USD.

Trung Duc Lu, được cho là khoảng 46 tuổi, là một công dân Việt Nam chuyển đến Mỹ khi còn là thiếu niên. Lư từng sinh sống tại Queens, New York, và bị nghi ngờ có liên quan đến băng đảng "Born to Kill", còn được gọi là BTK hoặc Canal Boys.

Các công tố viên cho biết vào tháng 8/2014, Trung Duc Lu bị cáo buộc tham gia bắt cóc và tra tấn hai anh em người Việt là Vu Huynh (31 tuổi) và Viet Huynh (28 tuổi) tại Philadelphia.

Thông báo truy nã của FBI - Ảnh: FBI

Hai nạn nhân cùng một người bạn bị cho là buôn cần sa, sa vào cờ bạc và không trả được nợ. Các bên cung cấp ma túy đã cử Trung Duc Lu cùng đồng phạm đến đòi tiền.

Thi thể hai nạn nhân sau đó được phát hiện trên sông Schuylkill trong tình trạng bị trói bằng dây rút, đầu quấn băng keo và bị buộc thêm vật nặng để dìm xuống đáy sông.

Tại cuộc họp báo ngày 11/3, công tố viên liên bang David Metcalf cho biết nhiều đồng phạm đã bị bắt giữ, truy tố và kết án trong vụ án này.

Cựu điều tra viên hiện trường John Taggert mô tả: "Đây là những kẻ cực kỳ tàn độc. Mức độ tàn ác vượt xa những gì đơn vị khám nghiệm hiện trường thường gặp".

Ảnh chụp Trun Duc Lu được trưng bày tại một cuộc họp báo do FBI Philadelphia tổ chức vào ngày 11/3/2026 - Ảnh: CBS

Trung Duc Lu bị truy tố vắng mặt vào năm 2019, lệnh bắt giữ được ban hành từ thời điểm đó. Nhà chức trách cho rằng nghi phạm đã rời khỏi Mỹ - lần cuối được xác nhận xuất hiện là tại Việt Nam.

Hồ sơ truy nã cho thấy người này còn dùng nhiều tên khác như Phong Le, Brendan Lu và Calvin Lu.

Trung Duc Lu nói được tiếng Anh và tiếng Việt, từng làm kỹ thuật viên làm móng, có nhiều hình xăm đặc trưng: rồng và dòng chữ "Asian Pride" trên lưng, rồng và hổ trên bắp tay.

FBI kêu gọi ai có thông tin về Trung Duc Lu hãy liên hệ FBI hoặc đại sứ quán/lãnh sự quán Mỹ gần nhất.