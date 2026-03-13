Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quân đội Mỹ đón thêm tin buồn khi hoạt động gần Iran

13-03-2026 - 08:48 AM | Tài chính quốc tế

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Lần này, một chiếc máy bay tiếp nhiên liệu trên không có giá khoảng 80 triệu USD của Mỹ vừa bị rơi. Chưa rõ số phận phi hành đoàn.

Ảnh minh hoạ.

Quân đội Mỹ cho biết một máy bay tiếp nhiên liệu trên không đã rơi tại miền tây Iraq khi đang tham gia nhiệm vụ hỗ trợ chiến dịch không kích nhằm vào Iran. Sự cố xảy ra trong bối cảnh lực lượng Mỹ tại Trung Đông liên tiếp gặp những trục trặc nghiêm trọng, trong đó có vụ cháy trên một siêu tàu sân bay.

Theo thông báo của United States Central Command (Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ), vụ việc xảy ra ngày 12/3 khi máy bay tiếp dầu Boeing KC-135 Stratotanker rơi xuống khu vực miền tây Iraq. Thời điểm gặp nạn, máy bay đang hoạt động trong “vùng trời thân thiện” để hỗ trợ chiến dịch không kích.

Cơ quan này cho biết một máy bay khác có liên quan đến sự việc đã hạ cánh an toàn. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ chưa công bố số lượng thành viên tổ bay cũng như tình trạng của họ, nhưng khẳng định lực lượng cứu hộ và tìm kiếm đang khẩn trương triển khai.

“Nguyên nhân vụ rơi máy bay không phải do hỏa lực thù địch hay do bị bắn nhầm”, cơ quan này nhấn mạnh.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết chiếc KC-135 gặp nạn chở theo 6 quân nhân. Trong khi đó, một quan chức khác nói với CNN rằng máy bay thứ hai liên quan đến sự cố cũng là một chiếc KC-135.

Theo tờ The Times of Israel, một máy bay tiếp dầu đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Ben Gurion Airport sau khi phi hành đoàn phát tín hiệu khẩn cấp trên không. Dữ liệu theo dõi hàng không cho thấy chiếc máy bay này là biến thể KC-135RT.

Sự cố xảy ra không lâu sau khi quân đội Mỹ gặp một trục trặc khác trên biển. Trước đó, một vụ cháy đã bùng phát trên siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford khi chiến hạm này đang hoạt động tại Biển Đỏ để hỗ trợ chiến dịch không kích Iran.

Theo United States Fifth Fleet (Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ), đám cháy xuất phát từ khu vực giặt là trên tàu và đã được khống chế. Hai thủy thủ bị thương nhẹ phải điều trị y tế, song hệ thống động cơ của tàu không bị ảnh hưởng và chiến hạm vẫn tiếp tục hoạt động.

Nếu được xác nhận, vụ tai nạn ở Iraq có thể là lần đầu tiên một máy bay KC-135 của Mỹ rơi trong khi tham gia hoạt động chiến đấu kể từ năm 2013. Khi đó, một chiếc KC-135 gặp nạn tại miền bắc Kyrgyzstan trong lúc hỗ trợ lực lượng Mỹ ở Afghanistan, khiến toàn bộ ba thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Căng thẳng tại Trung Đông bùng phát từ ngày 28/2 sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công nhằm vào Iran. Tehran sau đó đáp trả bằng loạt cuộc tập kích vào các mục tiêu quân sự và cơ sở năng lượng trong khu vực. Các cuộc giao tranh được cho là đã khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng, phần lớn tại Iran, đồng thời gây tác động mạnh đến thị trường năng lượng và kinh tế toàn cầu.

Trước đó, quân đội Mỹ cũng mất ba tiêm kích hạng nặng F-15E Strike Eagle tại Kuwait hôm 2/3 sau sự cố bị lực lượng nước sở tại bắn nhầm. Ngoài ra, ít nhất 11 máy bay không người lái MQ-9 Reaper đã bị bắn hạ trên bầu trời Iran.

Dòng máy bay tiếp dầu Boeing KC-135 Stratotanker được đưa vào sử dụng từ năm 1957 và phát triển dựa trên thiết kế của máy bay chở khách Boeing 707. Mỗi chiếc có tổ bay từ 3–4 người, tốc độ tối đa khoảng 933 km/h và có thể mang theo khoảng 68 tấn nhiên liệu để tiếp cho các máy bay khác trên không.

Tổng cộng 803 chiếc KC-135 đã được chế tạo trong giai đoạn 1955–1965. Đến cuối năm 2024, quân đội Mỹ vẫn còn khoảng 376 chiếc trong biên chế, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch không quân của Washington trên toàn cầu.

Nguồn: Tổng hợp﻿

Siêu tàu sân bay 13 tỷ USD của Mỹ cháy gần Iran

Hồng Duy

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
mỹ, máy bay

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Siêu tàu sân bay 13 tỷ USD của Mỹ cháy gần Iran

Siêu tàu sân bay 13 tỷ USD của Mỹ cháy gần Iran Nổi bật

Một nước châu Á tuyên bố tàu chở dầu có thể thoải mái đi qua Eo biển Hormuz: Tehran lên tiếng

Một nước châu Á tuyên bố tàu chở dầu có thể thoải mái đi qua Eo biển Hormuz: Tehran lên tiếng Nổi bật

Cơn sốt ‘nuôi tôm hùm’ làm việc thay người

Cơn sốt ‘nuôi tôm hùm’ làm việc thay người

08:22 , 13/03/2026
Nga lại đón tin vui đầy bất ngờ từ Mỹ

Nga lại đón tin vui đầy bất ngờ từ Mỹ

07:59 , 13/03/2026
Quan chức Iran cảnh báo khu vực 'sẽ chìm trong bóng tối'

Quan chức Iran cảnh báo khu vực 'sẽ chìm trong bóng tối'

07:51 , 13/03/2026
Né eo biển Hormuz, một công ty chi kỷ lục gần 12 tỷ đồng/ngày để thuê 6 tàu có sức chứa 12 triệu thùng dầu

Né eo biển Hormuz, một công ty chi kỷ lục gần 12 tỷ đồng/ngày để thuê 6 tàu có sức chứa 12 triệu thùng dầu

07:21 , 13/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên