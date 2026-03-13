Né eo biển Hormuz, một công ty chi kỷ lục gần 12 tỷ đồng/ngày để thuê 6 tàu có sức chứa 12 triệu thùng dầu

Trong bối cảnh eo biển Hormuz gần như tê liệt vì chiến sự Trung Đông, công ty vận tải dầu lớn nhất của Saudi Arabia đang chi những khoản tiền khổng lồ để thuê tàu chở dầu, nhằm duy trì dòng xuất khẩu của vương quốc qua tuyến Biển Đỏ.

Công ty Vận tải Quốc gia Saudi Arabia (Bahri) được cho là đã thuê ít nhất 6 siêu tàu chở dầu loại VLCC (có sức chứa lên đến 2 triệu thùng dầu) trong những ngày gần đây để vận chuyển dầu từ cảng Yanbu, cảng xuất khẩu lớn của nước này trên bờ Biển Đỏ.

Danh sách giao dịch tàu cho thấy các hợp đồng được ký với mức giá cao chưa từng thấy. Một môi giới vận tải biển cùng 2 chủ tàu cho biết quy mô thực tế của chiến dịch thuê tàu có thể còn lớn hơn nhiều. Ngoài ra, các hợp đồng mới có thể tiếp tục xuất hiện trong những ngày tới.

Việc thuê tàu ồ ạt diễn ra khi Saudi Arabia đang gấp rút chuyển hướng xuất khẩu dầu sang Biển Đỏ thông qua hệ thống đường ống nội địa, nhằm tránh eo biển Hormuz - tuyến vận tải vốn xử lý khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu nhưng hiện gần như bị đình trệ.

Sự gián đoạn tại Hormuz đã khiến giá dầu tăng mạnh trong tuần này, nhiều lần vượt 100 USD/thùng, trong khi giá thuê tàu chở dầu cũng lập kỷ lục mới. Nhiều hợp đồng thuê tàu mà Bahri ký gần đây được thực hiện ở mức 450 điểm Worldscale, tương đương hơn 450.000 USD mỗi ngày. Trước khi chiến tranh nổ ra, mức tham chiếu của ngành vận tải dầu hiếm khi vượt 300.000 USD/ngày.

Bahri cho biết công ty đang vận hành theo các quy trình an toàn và giám sát chặt chẽ diễn biến khu vực, nhưng từ chối bình luận chi tiết về các hợp đồng thương mại.

Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy một “hạm đội” tàu chở dầu kéo dài từ Singapore tới Biển Đỏ đang trên đường đến cảng Yanbu để nhận dầu Saudi Arabia. Đội tàu này hiện có ít nhất 24 tàu, dù chưa thể xác định đầy đủ đơn vị thuê của tất cả các tàu.

Để phục vụ việc chuyển hướng xuất khẩu, Saudi Arabia đang tăng tối đa công suất của tuyến đường ống Đông - Tây dài khoảng 1.200 km chạy xuyên lãnh thổ nước này, đưa dầu từ vùng Vịnh sang bờ Biển Đỏ. Giám đốc điều hành Saudi Aramco cho biết hệ thống này sẽ đạt công suất tối đa trong vài ngày tới.

Đường ống có khả năng vận chuyển 7 triệu thùng dầu mỗi ngày, dù khoảng 2 triệu thùng trong số đó sẽ được đưa vào các nhà máy lọc dầu nội địa. Điều này đồng nghĩa tuyến Biển Đỏ có thể xử lý phần lớn lượng xuất khẩu dầu thường ngày của vương quốc.

Ngoài các hợp đồng mới, Bahri cũng đã thuê ít nhất 5 tàu chở dầu khác trước khi chiến sự nổ ra. Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy một số tàu trong số đó hiện cũng đang hướng về Yanbu.