Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Siêu tàu sân bay 13 tỷ USD của Mỹ cháy gần Iran

13-03-2026 - 06:29 AM | Tài chính quốc tế

Sự cố khiến 2 thuỷ thủ phải điều trị y tế.

Siêu tàu sân bay 13 tỷ USD của Mỹ cháy gần Iran- Ảnh 1.

Một vụ cháy đã xảy ra trên siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ khi chiến hạm này đang hoạt động tại Biển Đỏ nhằm hỗ trợ chiến dịch quân sự của Washington chống lại Iran. Sự cố khiến hai thủy thủ phải điều trị y tế, song không ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của con tàu.

Theo thông báo ngày 12/3 từ Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, đám cháy bùng phát từ khu vực giặt là chính trên tàu. Cơ quan này cho biết sự cố không liên quan đến hoạt động chiến đấu và đã được kiểm soát nhanh chóng.

Hải quân Mỹ khẳng định vụ cháy không làm ảnh hưởng đến hệ thống động cơ và con tàu vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. Hai thủy thủ bị thương nhẹ đã được điều trị y tế và hiện trong tình trạng ổn định.

Hiện nhóm tác chiến tàu sân bay của USS Gerald R. Ford đang triển khai tại Biển Đỏ để hỗ trợ chiến dịch không kích căng thẳng quân sự tại Trung Đông leo thang.

Được bàn giao cho Hải quân Mỹ với chi phí gần 13 tỷ USD, USS Gerald R. Ford hiện là chiến hạm đắt nhất trong lịch sử hải quân nước này. Tuy nhiên, ngay từ giai đoạn chế tạo và thử nghiệm, con tàu đã vấp phải nhiều trục trặc kỹ thuật khiến tiến độ bị chậm và chi phí tăng cao.

Không chỉ gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình phát triển, tàu sân bay lớp Ford còn liên tục đối mặt với các vấn đề trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Tháng trước, truyền thông Mỹ cho biết hệ thống nhà vệ sinh trên tàu thường xuyên bị tắc nghẽn do lỗi thiết kế, đặc biệt khi chiến hạm phải hoạt động dài ngày trên biển.

Hồng Duy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một nước châu Á tuyên bố tàu chở dầu có thể thoải mái đi qua Eo biển Hormuz: Tehran lên tiếng

Một nước châu Á tuyên bố tàu chở dầu có thể thoải mái đi qua Eo biển Hormuz: Tehran lên tiếng Nổi bật

Nợ xấu tăng báo động, Campuchia vừa thực hiện việc chưa từng có trong lịch sử

Nợ xấu tăng báo động, Campuchia vừa thực hiện việc chưa từng có trong lịch sử Nổi bật

Hải quân Ấn Độ hộ tống tàu dầu đầu tiên vượt eo biển Hormuz thành công

Hải quân Ấn Độ hộ tống tàu dầu đầu tiên vượt eo biển Hormuz thành công

22:35 , 12/03/2026
Nắng nóng cực độ ảnh hưởng đến 1/3 dân số toàn cầu

Nắng nóng cực độ ảnh hưởng đến 1/3 dân số toàn cầu

21:34 , 12/03/2026
Iran sẽ cho phép các tàu chở dầu mang cờ Ấn Độ đi qua Eo biển Hormuz?

Iran sẽ cho phép các tàu chở dầu mang cờ Ấn Độ đi qua Eo biển Hormuz?

21:07 , 12/03/2026
Mỹ phạm sai lầm nghiêm trọng ở Iran?

Mỹ phạm sai lầm nghiêm trọng ở Iran?

20:44 , 12/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên