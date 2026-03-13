Siêu tàu sân bay 13 tỷ USD của Mỹ cháy gần Iran

Một vụ cháy đã xảy ra trên siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ khi chiến hạm này đang hoạt động tại Biển Đỏ nhằm hỗ trợ chiến dịch quân sự của Washington chống lại Iran. Sự cố khiến hai thủy thủ phải điều trị y tế, song không ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của con tàu.

Theo thông báo ngày 12/3 từ Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, đám cháy bùng phát từ khu vực giặt là chính trên tàu. Cơ quan này cho biết sự cố không liên quan đến hoạt động chiến đấu và đã được kiểm soát nhanh chóng.

Hải quân Mỹ khẳng định vụ cháy không làm ảnh hưởng đến hệ thống động cơ và con tàu vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. Hai thủy thủ bị thương nhẹ đã được điều trị y tế và hiện trong tình trạng ổn định.

Hiện nhóm tác chiến tàu sân bay của USS Gerald R. Ford đang triển khai tại Biển Đỏ để hỗ trợ chiến dịch không kích căng thẳng quân sự tại Trung Đông leo thang.

Được bàn giao cho Hải quân Mỹ với chi phí gần 13 tỷ USD, USS Gerald R. Ford hiện là chiến hạm đắt nhất trong lịch sử hải quân nước này. Tuy nhiên, ngay từ giai đoạn chế tạo và thử nghiệm, con tàu đã vấp phải nhiều trục trặc kỹ thuật khiến tiến độ bị chậm và chi phí tăng cao.

Không chỉ gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình phát triển, tàu sân bay lớp Ford còn liên tục đối mặt với các vấn đề trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Tháng trước, truyền thông Mỹ cho biết hệ thống nhà vệ sinh trên tàu thường xuyên bị tắc nghẽn do lỗi thiết kế, đặc biệt khi chiến hạm phải hoạt động dài ngày trên biển.