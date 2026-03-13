Nga lại đón tin vui đầy bất ngờ từ Mỹ

Chính phủ Mỹ đã tạm thời cho phép các giao dịch mua dầu Nga đang mắc kẹt trên biển. Động thái này được cho là nhằm giảm áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu giữa lúc căng thẳng tại Trung Đông khiến nguồn cung dầu trở nên bất ổn.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng đây là “biện pháp ngắn hạn và được thiết kế rất hạn chế”, chỉ áp dụng đối với lượng dầu Nga đã được vận chuyển trên biển trước đó. Theo ông, mục tiêu của quyết định này là giúp thị trường duy trì dòng chảy dầu trong bối cảnh chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu bị gián đoạn.

Thông báo trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ cho biết miễn trừ này áp dụng đối với các lô dầu thô và sản phẩm dầu mỏ Nga đã được xếp lên tàu trước 0h01 ngày 5/3 theo giờ miền Đông nước Mỹ và các giao dịch mua bán sẽ được phép thực hiện cho đến 0h01 ngày 11/4.

Theo Bộ trưởng Bessent, biện pháp này sẽ không mang lại lợi ích tài chính đáng kể cho chính phủ Nga, bởi phần lớn nguồn thu năng lượng của Moscow đến từ các loại thuế được đánh ngay tại khâu khai thác. Điều này đồng nghĩa việc giải phóng các lô dầu đang trôi nổi trên biển chỉ giúp ổn định nguồn cung toàn cầu chứ không trực tiếp gia tăng nguồn thu cho Nga.

Trước đó, Washington cũng cho phép Ấn Độ tăng mua dầu Nga trong ngắn hạn. Đây được xem là một bước ngoặt đáng chú ý, bởi trong nhiều tháng qua Mỹ đã gây sức ép để các đối tác giảm nhập khẩu năng lượng từ Moscow nhằm cắt giảm nguồn tài chính phục vụ chiến sự của Nga.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh xung đột tại Vùng Vịnh khiến eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới, gần như bị đình trệ. Khi các tàu chở dầu tránh đi qua khu vực này vì rủi ro an ninh, thị trường toàn cầu đối mặt nguy cơ thiếu hụt nguồn cung và giá dầu tăng mạnh.

Trong ngắn hạn, việc nới lỏng hạn chế đối với các lô dầu Nga đang lênh đênh ngoài khơi được cho là sẽ giúp giảm áp lực đối với nền kinh tế Ấn Độ. Quốc gia Nam Á này hiện là nước nhập khẩu dầu thô lớn thứ 3 thế giới và phụ thuộc nhiều vào nguồn cung từ Trung Đông, khu vực đang chịu tác động trực tiếp của chiến sự.

Theo các nguồn tin trong ngành năng lượng, hiện có hàng chục tàu chở dầu Nga, bao gồm cả những tàu thuộc diện trừng phạt và không thuộc diện trừng phạt, đang neo đậu hoặc di chuyển tại khu vực châu Á. Nhờ giấy phép tạm thời của Mỹ, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ có thể nhanh chóng mua số dầu này để duy trì hoạt động và tránh gián đoạn nguồn cung.

Theo CNBC﻿