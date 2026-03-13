Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quan chức Iran cảnh báo khu vực 'sẽ chìm trong bóng tối'

13-03-2026 - 07:51 AM | Tài chính quốc tế

Quan chức an ninh Iran cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào lưới điện trong khu vực nếu Mỹ tấn công nguồn cung cấp điện của Tehran.

Trong tuyên bố ngày 12/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có khả năng phá hủy toàn bộ năng lực cung cấp điện của Iran chỉ trong vòng một giờ, và Tehran có thể phải mất tới 25 năm mới khôi phục được hệ thống này. Tuy nhiên, ông khẳng định Mỹ không có ý định thực hiện hành động như vậy.

"Mỹ hoàn toàn có thể phá hủy toàn bộ khả năng điện của Iran chỉ trong vòng 1 giờ, và nước này có thể phải mất tới 25 năm mới xây dựng lại được. Chúng ta sẽ không làm điều đó", ông nói.

Quan chức an ninh hàng đầu của Iran, Ali Larijani.

Đáp lại tuyên bố của ông Trump, quan chức an ninh hàng đầu của Iran, Ali Larijani khẳng định, toàn bộ khu vực "sẽ chìm trong bóng tối" trong vòng chưa đầy 30 phút nếu cơ sở hạ tầng điện của Iran bị nhắm mục tiêu.

"Nếu họ làm vậy, toàn bộ khu vực sẽ chìm trong bóng tối chưa đầy nửa tiếng đồng hồ", ông Ali Larijani viết trên mạng xã hội X, đồng thời nói thêm rằng, "bóng tối sẽ tạo cơ hội thuận lợi để truy tìm các binh sĩ Mỹ đang tìm nơi trú ẩn".

Trong một diễn biến mới, tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo, tất cả các căn cứ của Mỹ trong khu vực cần phải đóng cửa, nếu không chúng "sẽ bị tấn công". Ông Mojtaba Khamenei cũng khẳng định Iran sẽ tiếp tục phong tỏa Eo biển Hormuz, nơi khoảng 20% lượng dầu toàn cầu đi qua, như một công cụ gây sức ép với Mỹ và Israel.

Theo Quỳnh Như

Tiền Phong

