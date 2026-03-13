Iran bất ngờ tuyên bố cho phép tàu chở dầu của một nước đối tác chiến lược với Mỹ được đi qua eo biển Hormuz

Đại sứ Iran tại Iraq, Mohammad Kazem Al-Sadeq, cho biết các tàu chở dầu của Iraq có thể tự do đi qua eo biển Hormuz.

Cổng thông tin Baghdad Today dẫn lời đại sứ nói ngày 13/3: "Các tàu chở dầu của Iraq có thể đi qua eo biển Hormuz".

Phát biểu của nhà ngoại giao Iran được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực đang leo thang do cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran, dẫn đến gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của vùng Vịnh.

Khoảng một ngày trước tuyên bố của ông Al-Sadeq, 2 tàu chở dầu đã bị tấn công và bốc cháy trong vùng biển thuộc lãnh thổ Iraq. Cơ quan quản lý cảng Iraq thông báo tạm ngừng hoạt động của các kho chứa dầu tại các cảng biển của nước này.

Iraq được xem là một đối tác chiến lược quan trọng của Mỹ tại Trung Đông kể từ sau năm 2003, với các thỏa thuận hợp tác về quân sự, kinh tế và chống khủng bố. Tuy nhiên, mối quan hệ này phức tạp do Iraq cũng duy trì quan hệ gần gũi với Iran.

Nhằm trả đũa cuộc tấn công của Mỹ và Israel, Iran đã phong toả eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của vùng Vịnh.

Ngày 12/3, Thứ trưởng Ngoại giao Iran, Majid Takht-Ravanchi, khẳng định Tehran sẵn sàng hợp tác về việc quá cảnh qua eo biển Hormuz với những quốc gia chủ động đàm phán. Ngược lại, những nước tham gia "hành động" chống lại Iran sẽ bị tước quyền đi qua tuyến đường chiến lược này.

Nhà ngoại giao Iran nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu của ban lãnh đạo là ngăn chặn kịch bản chiến tranh bị "áp đặt" lên Tehran trong tương lai. Ông dẫn chứng bài học từ đợt ngừng bắn hồi tháng 6 năm ngoái, khi đối phương lợi dụng thời gian để tái tập hợp lực lượng trước khi tấn công trở lại sau đó 8-9 tháng.

Ngoài ra, đại diện ngoại giao Iran bác bỏ hoàn toàn các thông tin cho rằng Tehran đang rải mìn tại eo biển Hormuz, khẳng định đây là cáo buộc sai sự thật.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, tuyên bố các tàu phải phối hợp với hải quân nước này để đi qua eo biển Hormuz.

"An ninh của eo biển Hormuz có tầm quan trọng sống còn đối với Iran, bởi vì an ninh của Iran gắn liền với an ninh của khu vực. Với đường bờ biển dài nhất trên Vịnh Ba Tư và Biển Oman, Iran luôn phải chịu chi phí để bảo vệ tuyến đường thủy chiến lược này”, ông Baghaei cho biết.

Ông Baghaei cáo buộc tình trạng bất ổn do Mỹ và Israel gây ra trong khu vực “có thể ảnh hưởng đến sự di chuyển của các tàu”.

“Tuy nhiên, Iran không muốn eo biển này trở nên bất ổn, và các tàu thuyền phải phối hợp với hải quân Iran khi đi qua để đảm bảo an ninh hàng hải được duy trì”, ông Baghaei nêu điều kiện cho hoạt động của các tàu qua eo biển Hormuz.

Theo﻿ Baghdad Today