Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Iran bất ngờ tuyên bố cho phép tàu chở dầu của một nước đối tác chiến lược với Mỹ được đi qua eo biển Hormuz

13-03-2026 - 14:23 PM | Tài chính quốc tế

Iran đang kiểm soát chặt tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ-Israel đang leo thang.

Đại sứ Iran tại Iraq, Mohammad Kazem Al-Sadeq, cho biết các tàu chở dầu của Iraq có thể tự do đi qua eo biển Hormuz.

Cổng thông tin Baghdad Today dẫn lời đại sứ nói ngày 13/3: "Các tàu chở dầu của Iraq có thể đi qua eo biển Hormuz".

Phát biểu của nhà ngoại giao Iran được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực đang leo thang do cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran, dẫn đến gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của vùng Vịnh.

Khoảng một ngày trước tuyên bố của ông Al-Sadeq, 2 tàu chở dầu đã bị tấn công và bốc cháy trong vùng biển thuộc lãnh thổ Iraq. Cơ quan quản lý cảng Iraq thông báo tạm ngừng hoạt động của các kho chứa dầu tại các cảng biển của nước này.

Iraq được xem là một đối tác chiến lược quan trọng của Mỹ tại Trung Đông kể từ sau năm 2003, với các thỏa thuận hợp tác về quân sự, kinh tế và chống khủng bố. Tuy nhiên, mối quan hệ này phức tạp do Iraq cũng duy trì quan hệ gần gũi với Iran.

Nhằm trả đũa cuộc tấn công của Mỹ và Israel, Iran đã phong toả eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của vùng Vịnh.

Ngày 12/3, Thứ trưởng Ngoại giao Iran, Majid Takht-Ravanchi, khẳng định Tehran sẵn sàng hợp tác về việc quá cảnh qua eo biển Hormuz với những quốc gia chủ động đàm phán. Ngược lại, những nước tham gia "hành động" chống lại Iran sẽ bị tước quyền đi qua tuyến đường chiến lược này.

Nhà ngoại giao Iran nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu của ban lãnh đạo là ngăn chặn kịch bản chiến tranh bị "áp đặt" lên Tehran trong tương lai. Ông dẫn chứng bài học từ đợt ngừng bắn hồi tháng 6 năm ngoái, khi đối phương lợi dụng thời gian để tái tập hợp lực lượng trước khi tấn công trở lại sau đó 8-9 tháng.

Ngoài ra, đại diện ngoại giao Iran bác bỏ hoàn toàn các thông tin cho rằng Tehran đang rải mìn tại eo biển Hormuz, khẳng định đây là cáo buộc sai sự thật.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, tuyên bố các tàu phải phối hợp với hải quân nước này để đi qua eo biển Hormuz.

"An ninh của eo biển Hormuz có tầm quan trọng sống còn đối với Iran, bởi vì an ninh của Iran gắn liền với an ninh của khu vực. Với đường bờ biển dài nhất trên Vịnh Ba Tư và Biển Oman, Iran luôn phải chịu chi phí để bảo vệ tuyến đường thủy chiến lược này”, ông Baghaei cho biết.

Ông Baghaei cáo buộc tình trạng bất ổn do Mỹ và Israel gây ra trong khu vực “có thể ảnh hưởng đến sự di chuyển của các tàu”.

“Tuy nhiên, Iran không muốn eo biển này trở nên bất ổn, và các tàu thuyền phải phối hợp với hải quân Iran khi đi qua để đảm bảo an ninh hàng hải được duy trì”, ông Baghaei nêu điều kiện cho hoạt động của các tàu qua eo biển Hormuz.

Theo﻿ Baghdad Today

VZ: Nga báo động! Quân đội Mỹ xuất hiện ở nơi không ngờ tới – Hé lộ nước cờ ẩn sau chiến dịch tấn công Iran

Y Vân

Nhịp sống Thị trường

Từ Khóa:
iran, mỹ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quân đội Mỹ đón thêm tin buồn khi hoạt động gần Iran

Quân đội Mỹ đón thêm tin buồn khi hoạt động gần Iran Nổi bật

Mỹ lại 'bật đèn xanh' cho dầu Nga

Mỹ lại 'bật đèn xanh' cho dầu Nga Nổi bật

Hành trình bí mật của tàu dầu đầu tiên vượt eo Hormuz đến Ấn Độ: Tường thuật diễn biến kịch tính

Hành trình bí mật của tàu dầu đầu tiên vượt eo Hormuz đến Ấn Độ: Tường thuật diễn biến kịch tính

14:00 , 13/03/2026
Lần đầu tiên một con robot bị cảnh sát “bắt giữ” sau khi khiến cụ bà hoảng sợ và phải nhập viện

Lần đầu tiên một con robot bị cảnh sát “bắt giữ” sau khi khiến cụ bà hoảng sợ và phải nhập viện

13:39 , 13/03/2026
Sửa thang máy, lọt vào thế giới 2.000 năm trước dưới hầm khách sạn

Sửa thang máy, lọt vào thế giới 2.000 năm trước dưới hầm khách sạn

12:34 , 13/03/2026
Tình cảnh như "thiên la địa võng" của 20.000 thủy thủ ở eo biển Hormuz: “Chúng tôi như kẻ mù tìm tay nắm cửa”

Tình cảnh như "thiên la địa võng" của 20.000 thủy thủ ở eo biển Hormuz: “Chúng tôi như kẻ mù tìm tay nắm cửa”

12:03 , 13/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên