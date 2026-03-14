EU đề xuất thành lập phái đoàn kiểm tra đường ống dẫn dầu Druzhba

"Chúng tôi đã đề xuất một phái đoàn đến Ukraine để kiểm tra đường ống dẫn dầu Druzhba" - Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Anna-Kaisa Itkonen nói - "Chúng tôi đang tích cực thảo luận và liên lạc với Ukraine về vấn đề này, như đã diễn ra trong vài tuần qua, cũng như với các quốc gia thành viên quan tâm nhất".

Một phái đoàn của chính phủ Hungary đã đến Ukraine để đánh giá đường ống dẫn dầu Druzhba. Đường ống Druzhba đã bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và ngừng hoạt động hồi tháng 1/2026.

Ukraine từ chối công nhận phái đoàn và mô tả các thành viên của phái đoàn là "khách du lịch". Bộ Ngoại giao Ukraine đã phản ứng mạnh mẽ trước chuyến thăm, cho rằng nhóm của Hungary này không có ủy quyền chính thức và Kiev không có kế hoạch tiếp đón họ. Tranh chấp leo thang giữa Hungary và Ukraine đã kéo đến cấp độ châu Âu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết cần phải khôi phục hoạt động của đường ống dẫn dầu Druzhba càng sớm càng tốt.

"Điều quan trọng đầu tiên là phải đảm bảo tính minh bạch hoàn toàn" - Tổng thống Macron nói trong một cuộc họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky -"Cần phải thực hiện công việc càng nhanh càng tốt".

Tổng thống Macron cho biết ông "nhận thức được những cam kết mà Ukraine đã thực hiện trong lĩnh vực này".



