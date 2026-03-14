Thụy Điển bắt giữ tàu không quốc tịch thứ 2 trong vòng một tuần

Lực lượng bảo vệ bờ biển Thụy Điển lên tàu Sea Owl I (Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Thụy Điển)

Thông báo về việc Thụy Điển bắt giữ tàu không quốc tịch được đưa ra hôm 13/3, sau khi Lực lượng bảo vệ bờ biển nước này lên tàu và kiểm soát con tàu trong vụ việc thứ hai tương tự chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần.

Theo cơ quan công tố Thụy Điển, thuyền trưởng tàu không quốc tịch này - một công dân Nga - đang bị điều tra về nghi ngờ sử dụng giấy tờ giả, các tội nghiêm trọng và vi phạm luật hàng hải của Thụy Điển.

"Những gì chúng tôi đang làm hiện nay là tiếp tục khám xét trên tàu, tiến hành thẩm vấn và điều tra các giấy tờ giả mạo bị nghi ngờ" - công tố viên cấp cao Adrien Combier-Hogg cho biết trong một tuyên bố. Cho đến nay, chưa có người nào bị bắt giữ trong vụ việc này.

Tàu chở dầu Sea Owl I dài 228 m, treo cờ Comoros. Lực lượng bảo vệ bờ biển Thụy Điển hôm 12/3 cho biết họ nghi ngờ con tàu đang hoạt động dưới cờ giả. Tàu này cũng nằm trong danh sách trừng phạt của một số quốc gia - bao gồm cả EU.

Tàu chở hàng Caffa mang cờ Guinea (Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Thụy Điển)

"Mối đe dọa đối với an ninh hàng hải và môi trường là quá cao" - ông Daniel Stenling, Phó chỉ huy hoạt động của Lực lượng bảo vệ bờ biển Thụy Điển, cho biết - "Do đó, có lý do để can thiệp vào con tàu".

Bộ trưởng Quốc phòng Dân sự Thụy Điển Carl-Oskar Bohlin cho biết trong một bài đăng trên X rằng con tàu bị nghi ngờ thuộc về "hạm đội bóng tối" của Nga.

Vụ bắt giữ tàu diễn ra ngoài khơi thị trấn Trelleborg ở miền Nam Thụy Điển. Hai tàu mang tên Caffa và Sea Owl I đã bị lực lượng bảo vệ bờ biển Thụy Điển bắt giữ bên ngoài Trelleborg.

Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển hôm 13/3 cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình - hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga đưa tin, dẫn lời Đại sứ Nga tại Thụy Điển Sergei Belyaev.

Ông Belyaev nói: "Chúng tôi đã gửi yêu cầu tới phía Thụy Điển đề nghị họ xác nhận sự hiện diện của công dân Nga trên tàu, cung cấp thông tin về tình trạng pháp lý của họ và, nếu cần thiết, đảm bảo rằng nhân viên lãnh sự của chúng tôi có thể liên lạc với họ".

Ngày 6/3, Lực lượng bảo vệ bờ biển Thụy Điển đã bắt giữ tàu Caffa - con tàu đang treo cờ Guinea - cũng ở gần Trelleborg. Tàu này bị nghi ngờ vận chuyển ngũ cốc bị đánh cắp từ Ukraine.

"Hạm đội bóng tối" của Nga bao gồm các tàu có chủ sở hữu không rõ ràng, được sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây. Vào tháng 10/2025, EU đã trừng phạt gần 120 tàu chở dầu thuộc hạm đội này.