Cận cảnh máy bay Mỹ rách đuôi sau vụ va chạm ở Trung Đông

14-03-2026 - 10:33 AM | Tài chính quốc tế

Truyền thông Israel đã công bố hình ảnh về chiếc máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ bị hư hại trong vụ va chạm trên không với một máy bay khác khiến sáu binh sĩ thiệt mạng.

Bức ảnh được đăng tải bởi Kan - chi nhánh của CNN - cho thấy một chiếc KC-135 đậu trên đường băng tại sân bay Ben Gurion ở Israel với phần đuôi bị rách.

Đây là một trong hai chiếc KC-135 va chạm trên không hôm 12/3 khi đang làm nhiệm vụ ở Trung Đông.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, chiếc KC-135 còn lại đã rơi ở phía Tây Iraq. Vụ tai nạn khiến toàn bộ sáu thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Hình ảnh chiếc máy bay bị hư hại phần đuôi. (Ảnh: CNN)

Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo Iraq, một nhóm các phong trào liên minh với Iran, trước đó đã nhận trách nhiệm về vụ việc. Nhóm này cho biết đã bắn rơi một chiếc KC-135 và nhắm mục tiêu vào một chiếc KC-135 khác, buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào được công bố.

Bình luận về vụ việc trong cuộc họp báo ngày 13/3, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nói: “Chiến tranh là địa ngục. Chiến tranh là hỗn loạn. Và như chúng ta đã thấy với vụ tai nạn bi thảm của máy bay tiếp nhiên liệu KC-135, những điều tồi tệ có thể xảy ra".

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Caine - cũng đã đề cập đến vụ tai nạn, tuyên bố rằng vụ việc “xảy ra trên lãnh thổ đồng minh ở miền Tây Iraq trong khi phi hành đoàn đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, và một lần nữa, như CENTCOM đã nói, đây không phải là kết quả của hỏa lực thù địch hay hỏa lực đồng minh".

Mỹ đã điều động một số lượng lớn máy bay đến Trung Đông để tham gia các hoạt động nhằm vào Iran. Kể từ khi giao tranh bùng phát ngày 28/2 đến nay, con số thương vong của quân đội Mỹ lên đến khoảng 160 người.

Tuần trước, 3 máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle Mỹ đã bị bắn rơi ở Kuwait trong một vụ bắn nhầm đồng minh. Tất cả sáu thành viên phi hành đoàn đã nhảy dù an toàn.

Theo Minh Hạnh

Tiền phong

