Mỹ tuyên bố xóa sổ mọi mục tiêu quân sự ở "trái tim dầu mỏ" Iran

Mỹ đã thực hiện một trong những cuộc oanh tạc mạnh nhất trong lịch sử Trung Đông, nhắm vào đảo Kharg của Iran, theo lời Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trên một bài đăng trên mạng xã hội hôm 13-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: "Vừa rồi, theo chỉ thị của tôi, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã thực hiện một trong những cuộc oanh tạc mạnh nhất trong lịch sử Trung Đông, hoàn toàn xóa sổ mọi mục tiêu quân sự trên đảo Kharg, viên ngọc quý của Iran".

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết "vì lý do chính đáng" nên Mỹ chưa phá hủy các cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo, theo AP.

Tuy nhiên, ông đe dọa: "Nếu Iran, hoặc bất kỳ ai khác, có bất kỳ hành động nào gây cản trở đến việc lưu thông tự do và an toàn của tàu thuyền qua eo biển Hormuz, tôi sẽ lập tức xem xét lại quyết định này."

Đảo Kharg của Iran có nhiều cơ sở hạ tầng dầu mỏ - Ảnh: Planet Labs PBC

Đảo Kharg là một hòn đảo nhỏ ở vịnh Ba Tư (vịnh Ả Rập), cảng trung chuyển chính mà toàn bộ lượng dầu xuất khẩu của Iran đi qua, vì vậy được mệnh danh là "trái tim dầu mỏ" của nước này.

Theo Tasnim đưa tin vào cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc chống lại bất kỳ hành động quân sự thù địch nào của lực lượng Mỹ - Israel nhằm vào các cảng biển và cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của quốc gia này.

"Chúng tôi sẽ biến nguồn dầu khí của khu vực thành tro bụi chỉ với một cuộc tấn công nhỏ nhất vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các cảng của Iran" - cơ quan này tuyên bố.

Theo AP, trước đó một ngày Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf cũng viết trên mạng xã hội rằng các cuộc tấn công vào các đảo thuộc vịnh Ba Tư sẽ dẫn đến một mức độ trả đũa mới, nhấn mạnh tầm quan trọng của chúng đối với nền kinh tế và an ninh của Iran.

Ông Qalibaf nói rằng Iran “sẽ từ bỏ mọi sự kiềm chế” nếu các hòn đảo bị tấn công và cho rằng ông Donald Trump sẽ phải chịu trách nhiệm về “máu của những binh lính Mỹ”.

Đảo Kharg cùng với đảo Qeshm và các đảo nhỏ Abu Musa, Greater và Lesser Tunb có tầm quan trọng đặc biệt với Iran do các cơ sở dầu mỏ và vị trí chiến lược của chúng.

“Một cuộc tấn công trực tiếp sẽ ngay lập tức làm gián đoạn phần lớn hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran, có khả năng gây ra sự trả đũa nghiêm trọng” - JPMorgan cho biết trong một báo cáo đầu tư tuần này.

Theo Anh Thư

Người lao động

Mỹ 'bật đèn xanh', 19 triệu thùng dầu Nga đang nằm im chuẩn bị di chuyển đến châu Á

Nước Đông Nam Á hứng 'cú sốc' từ xung đột Trung Đông: Gần 2.000 cây xăng đóng cửa vì hết hàng

Cuộc điều tra thương mại mới của Mỹ bị phản ứng

Cận cảnh máy bay Mỹ rách đuôi sau vụ va chạm ở Trung Đông

Bên trong 'vườn ươm robot' của Trung Quốc: Mọi chuyển động đều được AI phân tích, lặp lại chục nghìn lần để robot thuần thục

Iran cân nhắc cho phép tàu đi qua eo biển Hormuz nếu dùng nhân dân tệ

