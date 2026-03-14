Phát minh vật liệu mới “mạnh nhất thế giới” với đường kính chỉ bằng 1/10 sợi tóc: Trung Quốc lại làm chúng ta kinh ngạc

Lĩnh vực vật liệu cao cấp của Trung Quốc vừa đón nhận một bước đột phá mang tính cột mốc. Tập đoàn Vật liệu Xây dựng Trung Quốc (CNBM) đã chính thức ra mắt toàn cầu loại "sợi carbon siêu cường độ cấp T1200" do tập đoàn tự nghiên cứu và phát triển. Với đường kính của mỗi sợi đơn chưa đầy 1/10 sợi tóc người, công nghệ này không chỉ lấp đầy khoảng trống trong lĩnh vực liên quan trên thế giới mà còn đánh dấu bước tiến lớn trong sản xuất sợi carbon siêu cường độ.

Theo báo cáo từ Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), loại sợi carbon cấp T1200 được mệnh danh là "vua của các loại vật liệu mới" này sở hữu những chỉ số vật lý kinh ngạc. Dù siêu mảnh, nhưng cường độ kéo của nó đạt gấp hơn 10 lần so với thép thông thường.

Đáng chú ý, dù duy trì cường độ siêu cao nhưng mật độ của vật liệu này chỉ bằng 1/4 so với thép. Đặc tính nhẹ và bền bỉ này khiến nó có vị trí không thể thay thế trong ngành khoa học vật liệu, được công nhận rộng rãi là vua của các vật liệu mới.

Đánh giá về triển vọng ứng dụng, các chuyên gia Trung Quốc chỉ ra rằng sợi carbon cấp T1200 sẽ trở thành trụ cột cốt lõi cho các ngành công nghiệp mới nổi mang tính chiến lược như hàng không vũ trụ, kinh tế tầm thấp và robot hình người.

Đặc biệt trong lĩnh vực quân sự cao cấp, các chuyên gia từng đề cập rằng trong quá trình nghiên cứu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 của Trung Quốc, công nghệ vật liệu thân máy bay đã đạt được nhiều tiến bộ khiến thế giới chú ý. Lợi thế dẫn đầu về chất liệu sợi carbon lần này chính là chìa khóa then chốt giúp Trung Quốc tạo ra khoảng cách khó đuổi kịp đối với các quốc gia khác trong lĩnh vực hàng không tiên tiến.

Loại sợi carbon T1200 gây chú ý này do Tập đoàn Vật liệu Xây dựng Trung Quốc "tự chủ nghiên cứu". Khác với các mẫu nghiên cứu khoa học trong giai đoạn phòng thí nghiệm trước đây, sản phẩm hiện đã có khả năng sản xuất hàng loạt ở quy mô trăm tấn, là một sản phẩm công nghiệp hóa đúng nghĩa.

Điều này cũng đưa Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện được việc sản xuất hàng loạt ở quy mô trăm tấn đối với cấp độ sợi carbon này. Thành tựu này không chỉ nâng cao đáng kể vị thế của Trung Quốc trong chuỗi công nghiệp cao cấp toàn cầu mà còn đặt nền móng vững chắc cho cạnh tranh khoa học kỹ thuật mũi nhọn và an ninh quốc phòng.

