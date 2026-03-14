Iran cho phép 2 tàu chở dầu Ấn Độ đi qua eo biển Hormuz

Việc Iran ra cho phép 2 tàu chở dầu Ấn Độ đi qua eo biển Hormuz là một ngoại lệ hiếm hoi đối với lệnh phong tỏa eo biển này của Iran. Tehran cũng đã xác nhận việc này vào ngày 13/3. Lệnh đóng cửa eo biển Hormuz đã làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Tàu chở LPG Shivalik mang cờ Ấn Độ đã đi qua eo biển Hormuz dưới sự hộ tống của Hải quân Ấn Độ. Trong khi đó, tàu chở dầu thứ 2 mang tên Nanda Devi dự kiến sẽ đi qua eo biển này trong vài giờ tới.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích vào Iran, Tehran đã gần như ngừng hoạt động giao thông qua eo biển Hormuz chạy dọc theo bờ biển của nước này. Eo biển Hormuz thường cung cấp khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng vận chuyển bằng đường biển toàn cầu.

Iran tuyên bố không cho phép bất kỳ tàu chở dầu nào cấp hàng cho Mỹ hoặc các đồng minh của Washington rời khỏi eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Ấn Độ đã tìm kiếm thành công lệnh miễn trừ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 12/3 cho biết ông đã hội đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Hai nhà lãnh đạo Iran - Ấn Độ đã thảo luận về việc vận chuyển hàng hóa và năng lượng từ Vùng Vịnh.

Ngày 11/3/ 2026, tàu chở dầu thô Shenlong Suezmax mang cờ Liberia đã cập cảng Mumba, Ấn Độ thành công sau khi vượt qua eo biển Hormuz (Ảnh: AP)

Ấn Độ cũng đã bảo trợ 183 thủy thủ Iran từ một tàu cập cảng sau khi chiến tranh nổ ra. Con tàu này là 1 trong 3 tàu tham gia các cuộc tập trận ở Ấn Độ, một tàu khác đã bị ngư lôi của Mỹ đánh chìm ngoài khơi Sri Lanka.

Ấn Độ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng khí đốt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ khi chính phủ ở New Delhi cắt giảm nguồn cung cho các ngành công nghiệp nhằm bảo vệ người tiêu dùng khỏi tình trạng thiếu khí đốt nấu ăn.

Tàu Shivalik và Nanda Devi thuộc sở hữu của Tập đoàn Vận tải biển Ấn Độ do nhà nước điều hành.

Tàu Shivalik đến vùng biển Qatar vào ngày 25/2. Lần cuối thủy thủ đoàn báo cáo vị trí tàu là vào ngày 12/3. Theo dữ liệu theo dõi trên MarineTraffic, vào thời diểm đó, tàu Shivalik đang trong vùng đặc quyền kinh tế, cách bờ biển Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) khoảng 21 hải lý.

Còn tàu Nanda Devi được nhìn thấy lần cuối vào ngày 13/3 trong vùng biển Iran gần cửa eo biển Hormuz - theo dữ liệu của MarineTraffic. Tàu chở dầu này đã ghé cảng Ras Laffan của Qatar vào ngày 27/2 trước khi đi đến vùng biển UAE. Ngoài ra, theo 2 nguồn tin và dữ liệu từ Lloyd's List Intelligence, tàu này chở dầu của Saudi Arabia và dự kiến sẽ đến Ấn Độ trong ngày 14/3 sau khi đi qua eo biển Hormuz vào khoảng ngày 1/3.

Ấn Độ đã tiêu thụ 33,15 triệu tấn khí đốt nấu ăn vào năm 2025, trong đó nhập khẩu chiếm khoảng 60% nhu cầu. Khoảng 90% lượng nhập khẩu đó đến từ Trung Đông.

Hôm 12/3, New Delhi cho biết 24 tàu mang cờ Ấn Độ đang bị mắc kẹt ở khu vực Vùng Vịnh.