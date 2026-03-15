Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dùng cổ vật hơn 2.000 năm trả tiền vé xe bus mà không hay

15-03-2026 - 10:02 AM | Tài chính quốc tế

Cổ vật từ một nền văn minh Địa Trung Hải hơn 2.000 năm trước đã được một cụ ông người Anh tìm thấy khi soạn lại các kỷ vật từ ông nội.

Theo Ancient Origins, một cổ vật đáng giá được đúc bởi người Carthage vào thế kỷ thứ I trước Công nguyên đã được phát hiện và trao tặng cho Bảo tàng và phòng trưng bày Leeds ở Anh, là di sản bất ngờ của một người bán vé xe bus.

Dùng cổ vật 2.100 năm trả tiền vé xe bus mà không hay - Ảnh 1.

Đồng xu cũ kỹ từng được dùng để trả tiền vé xe bus vào giữa thế kỷ trước là một cổ vật có niên đại hơn 2.000 năm trước - Ảnh: Bảo tàng và phòng trưng bày Leeds

Câu chuyện bắt đầu với ông James Edwards, cựu trưởng phòng thu ngân và quản lý tiền mặt của Công ty Vận tải TP Leeds vào giữa thế kỷ trước.

Công việc của ông bao gồm việc kiểm đếm tiền vé thu được từ các tài xế xe bus và xe điện. Những đồng xu nước ngoài hoặc tiền giả mà ông tìm thấy thường được ông giữ lại và tặng cho người cháu trai nhỏ, Peter Edwards.

Trong số đó, một đồng xu nhỏ cũ kỹ - mà ông James Edwards có lẽ từng nghĩ là tiền giả - đã được một người nào đó dùng để trả tiền vé xe bus vào những năm 1950.

"Cả hai chúng tôi đều không phải là người sưu tập tiền xu, nhưng chúng tôi bị cuốn hút bởi nguồn gốc và hình ảnh trên chúng. Đối với tôi, đó là báu vật" - ông Peter Edwards, hiện đã 77 tuổi, cho biết.

Sau 70 năm cất giữ kỷ vật từ ông nội, ông Peter Edwards đã quyết định tìm hiểu thêm về chúng và biết được nó là cổ vật từ nền văn minh Phoenicia cổ đại. Vì vậy ông đã tặng cho Bảo tàng và phòng trưng bày Leeds.

Các chuyên gia tại bảo tàng cho biết cổ vật này được đúc tại thành phố cổ Gadir (nay là Cádiz, Tây Ban Nha) trong thế kỷ thứ I trước Công nguyên. Gadir là một trong những khu định cư lâu đời và quan trọng nhất của người Phoenicia, nổi tiếng với hoạt động thương mại hàng hải trên khắp Địa Trung Hải.

Mặt trước của đồng xu khắc hình đầu thần Melqart của người Phoenicia, với chiếc mũ đội đầu bằng da sư tử đặc trưng của người hùng Heracles trong thần thoại Hy Lạp.

Việc pha trộn văn hóa này là một thông lệ nhằm giúp tiền tệ dễ được chấp nhận hơn đối với các đối tác thương mại khác nhau.

Mặt sau của đồng xu khắc hình hai con cá ngừ vây xanh, minh chứng rõ nét cho ngành công nghiệp đánh bắt cá, là xương sống của nền kinh tế Gadir thời đó.

Với niên đại và giá trị lịch sử này, đồng xu này thực sự là một báu vật.

Theo Anh Thư

Người Lao Động

Từ Khóa:
cổ vật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ 'bật đèn xanh', 19 triệu thùng dầu Nga đang nằm im chuẩn bị di chuyển đến châu Á

Mỹ 'bật đèn xanh', 19 triệu thùng dầu Nga đang nằm im chuẩn bị di chuyển đến châu Á Nổi bật

Nước Đông Nam Á hứng 'cú sốc' từ xung đột Trung Đông: Gần 2.000 cây xăng đóng cửa vì hết hàng

Nước Đông Nam Á hứng 'cú sốc' từ xung đột Trung Đông: Gần 2.000 cây xăng đóng cửa vì hết hàng Nổi bật

Iran tuyên bố mọi quốc gia trừ Mỹ và Israel đều có thể đi qua eo biển Hormuz

Iran tuyên bố mọi quốc gia trừ Mỹ và Israel đều có thể đi qua eo biển Hormuz

09:34 , 15/03/2026
Iran đón thi thể 84 thuỷ thủ hồi hương, dành ngoại lệ hiếm hoi cho Ấn Độ

Iran đón thi thể 84 thuỷ thủ hồi hương, dành ngoại lệ hiếm hoi cho Ấn Độ

08:30 , 15/03/2026
Nuôi tôm hùm được ví như "làm chơi ăn thật": Một người có thể kiếm 1 tỷ trong vài ngày, điều kiện cực dễ

Nuôi tôm hùm được ví như "làm chơi ăn thật": Một người có thể kiếm 1 tỷ trong vài ngày, điều kiện cực dễ

07:14 , 15/03/2026
Xuất hiện chiêu mới của Iran: Vũ khí của Lầu Năm Góc có thể bị vô hiệu?

Xuất hiện chiêu mới của Iran: Vũ khí của Lầu Năm Góc có thể bị vô hiệu?

06:11 , 15/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên