Dùng cổ vật hơn 2.000 năm trả tiền vé xe bus mà không hay

Theo Ancient Origins, một cổ vật đáng giá được đúc bởi người Carthage vào thế kỷ thứ I trước Công nguyên đã được phát hiện và trao tặng cho Bảo tàng và phòng trưng bày Leeds ở Anh, là di sản bất ngờ của một người bán vé xe bus.

Đồng xu cũ kỹ từng được dùng để trả tiền vé xe bus vào giữa thế kỷ trước là một cổ vật có niên đại hơn 2.000 năm trước - Ảnh: Bảo tàng và phòng trưng bày Leeds

Câu chuyện bắt đầu với ông James Edwards, cựu trưởng phòng thu ngân và quản lý tiền mặt của Công ty Vận tải TP Leeds vào giữa thế kỷ trước.

Công việc của ông bao gồm việc kiểm đếm tiền vé thu được từ các tài xế xe bus và xe điện. Những đồng xu nước ngoài hoặc tiền giả mà ông tìm thấy thường được ông giữ lại và tặng cho người cháu trai nhỏ, Peter Edwards.

Trong số đó, một đồng xu nhỏ cũ kỹ - mà ông James Edwards có lẽ từng nghĩ là tiền giả - đã được một người nào đó dùng để trả tiền vé xe bus vào những năm 1950.

"Cả hai chúng tôi đều không phải là người sưu tập tiền xu, nhưng chúng tôi bị cuốn hút bởi nguồn gốc và hình ảnh trên chúng. Đối với tôi, đó là báu vật" - ông Peter Edwards, hiện đã 77 tuổi, cho biết.

Sau 70 năm cất giữ kỷ vật từ ông nội, ông Peter Edwards đã quyết định tìm hiểu thêm về chúng và biết được nó là cổ vật từ nền văn minh Phoenicia cổ đại. Vì vậy ông đã tặng cho Bảo tàng và phòng trưng bày Leeds.

Các chuyên gia tại bảo tàng cho biết cổ vật này được đúc tại thành phố cổ Gadir (nay là Cádiz, Tây Ban Nha) trong thế kỷ thứ I trước Công nguyên. Gadir là một trong những khu định cư lâu đời và quan trọng nhất của người Phoenicia, nổi tiếng với hoạt động thương mại hàng hải trên khắp Địa Trung Hải.

Mặt trước của đồng xu khắc hình đầu thần Melqart của người Phoenicia, với chiếc mũ đội đầu bằng da sư tử đặc trưng của người hùng Heracles trong thần thoại Hy Lạp.

Việc pha trộn văn hóa này là một thông lệ nhằm giúp tiền tệ dễ được chấp nhận hơn đối với các đối tác thương mại khác nhau.

Mặt sau của đồng xu khắc hình hai con cá ngừ vây xanh, minh chứng rõ nét cho ngành công nghiệp đánh bắt cá, là xương sống của nền kinh tế Gadir thời đó.

Với niên đại và giá trị lịch sử này, đồng xu này thực sự là một báu vật.