Dầu Nga đón kỷ lục vui chưa từng có

Giá dầu thô Urals - loại dầu xuất khẩu chủ lực của Nga - đang tăng mạnh tại thị trường Ấn Độ, chạm mức cao kỷ lục kể từ khi Moscow chuyển hướng dòng chảy năng lượng sang châu Á sau xung đột tại Ukraine.

Diễn biến này phản ánh sự thay đổi nhanh chóng của thị trường dầu mỏ toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông.

Theo dữ liệu từ Argus Media, giá dầu Urals giao tại bờ tây Ấn Độ đã vọt lên 98,93 USD/thùng vào ngày 13/3, mức cao nhất kể từ đầu năm 2022. Đây là giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ từ phía các nhà máy lọc dầu Ấn Độ trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn.

Nguyên nhân trực tiếp của đợt tăng giá này đến từ việc Mỹ mở rộng phạm vi cho phép các nước mua dầu Nga. Bộ Tài chính Mỹ tuần trước đã ban hành giấy phép mới, cho phép các quốc gia nhập khẩu các lô dầu Nga đã lênh đênh trên biển, thay vì chỉ giới hạn riêng Ấn Độ như trước đó. Động thái này nhằm giảm áp lực nguồn cung khi chiến sự tại Trung Đông bước sang tuần thứ 3 và đẩy giá dầu toàn cầu đi lên.

Song song với đó, mức chiết khấu của dầu Nga so với dầu Brent quốc tế cũng thu hẹp đáng kể. Cụ thể, dầu Urals giao tới Ấn Độ hiện chỉ còn rẻ hơn khoảng 4,8 USD/thùng so với giá dầu Brent, mức thấp nhất trong hơn 4 tháng. Điều này cho thấy lợi thế “giá rẻ” từng giúp Nga mở rộng thị phần tại châu Á đang dần suy giảm khi nhu cầu tăng cao.

Trước đó, ngay sau khi nhận được “đèn xanh” từ Washington vào đầu tháng 3, các doanh nghiệp lọc dầu lớn của Ấn Độ như Indian Oil Corp. và Reliance Industries đã nhanh chóng mua vào khoảng 30 triệu thùng dầu Nga chưa có người mua, tận dụng cơ hội bổ sung nguồn cung trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.

Ở chiều ngược lại, giá dầu Urals tại các cảng xuất khẩu phía tây của Nga cũng tăng lên mức trung bình 73,73 USD/thùng, cao nhất kể từ giữa năm 2024. Tuy nhiên, khoảng chênh lệch giữa giá xuất khẩu và giá giao tới Ấn Độ, bao gồm chi phí vận chuyển và trung gian, vẫn chưa rõ phần lợi nhuận cuối cùng thuộc về phía Nga hay các bên trung gian.

Dù vậy, mức giá hiện tại vẫn cao hơn đáng kể so với mức trung bình 59 USD/thùng mà Nga dự tính trong ngân sách năm nay. Điều này phần nào giúp Moscow cải thiện nguồn thu trong ngắn hạn, giữa lúc các lệnh trừng phạt của phương Tây vẫn gây áp lực lên nền kinh tế.

Tổng thống Vladimir Putin mới đây cũng đã kêu gọi các công ty dầu khí tận dụng giai đoạn giá hàng hóa tăng cao, nhưng đồng thời cảnh báo đây chỉ là xu hướng tạm thời. Theo ông, cả chính phủ lẫn doanh nghiệp cần chuẩn bị cho khả năng thị trường đảo chiều khi căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt.

﻿Tổng hợp