Bộ trưởng Mỹ nói Mỹ “cho phép” tàu dầu Iran qua eo biển Hormuz

17-03-2026 - 08:33 AM | Tài chính quốc tế

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ "không có vấn đề gì" với việc tàu của Iran, Ấn Độ và Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz.

Trả lời phỏng vấn trên đài CNBC hôm 16-3, ông chia sẻ: "Chúng tôi đang thấy ngày càng nhiều tàu chở nhiên liệu bắt đầu đi qua eo biển này. Các tàu của Iran đã bắt đầu khởi hành và chúng tôi cho phép điều đó diễn ra nhằm đảm bảo nguồn cung cho phần còn lại của thế giới. Hiện tại, chúng tôi đã thấy các tàu của Ấn Độ rời đi... và chúng tôi tin rằng một số tàu của Trung Quốc cũng đã rời khỏi khu vực".

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: AP

Ông Bessent nhận định hoạt động này sẽ bắt đầu gia tăng trước khi có sự xuất hiện của bất kỳ đội tàu hay hạm đội bảo vệ nào ở khu vực vùng Vịnh. Theo ông, Iran đang mở cửa tự nhiên. Ở thời điểm hiện tại, Mỹ hoàn toàn nhất trí với điều đó. Mỹ muốn thế giới được đảm bảo đầy đủ nguồn cung.

Khi được hỏi liệu chính quyền Tổng thống Donald Trump có công cụ nào khác ngoài việc xả kho dự trữ dầu quốc gia để giảm bớt áp lực tăng giá và những tác động từ cuộc chiến hay không, ông Bessent cho rằng điều đó sẽ phụ thuộc vào thời gian kéo dài của cuộc xung đột.

Ông Bessent cũng nói với CNBC rằng hiện vẫn chưa rõ cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có diễn ra theo đúng lịch trình vào cuối tháng 3 hay không. Tuy nhiên, bất kỳ sự thay đổi nào cũng sẽ chỉ là do các vấn đề về khâu tổ chức hậu cần trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra tại Iran.

Những phát biểu của ông Bessent được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump chia sẻ với tờ Financial Times vào ngày 15-3 rằng ông có thể hoãn cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình nếu Trung Quốc không hỗ trợ khơi thông eo biển Hormuz. 

Theo dự kiến, Tổng thống Donald Trump sẽ có chuyến công du tới Trung Quốc từ ngày 31-3 đến ngày 2-4.

Cuộc chiến giữa liên minh Mỹ - Israel và Iran hiện đã bước sang tuần thứ 3 mà chưa có hồi kết rõ ràng. Xung đột đã làm tê liệt eo biển Hormuz, đẩy giá dầu tăng cao và làm dấy lên lo ngại lạm phát bùng phát trở lại trên toàn thế giới.

Theo Xuân Mai

Người lao động

