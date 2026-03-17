Hứng chịu 1600 UAV và 300 tên lửa Iran suốt 17 ngày, tại sao một quốc gia vẫn kiềm chế không trả đũa?

Hãng truyền thông NDTV (Ấn Độ) đưa tin, kể từ khi xung đột bùng nổ ở Trung Đông vào ngày 28/2, các quốc gia vùng Vịnh đã thể hiện sự kiềm chế đáng kể, đặc biệt là sau khi máy bay không người lái (UAV) của Iran tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Saudi Arabia và sân bay ở Kuwait City.

Tuy nhiên, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) là quốc gia phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất từ ​​các cuộc tấn công này của Iran.

Trong 17 ngày qua, Iran đã phóng 1.600 UAV, bao gồm cả loại Shahed khét tiếng, gần 300 tên lửa đạn đạo và 15 tên lửa hành trình vào các mục tiêu quân sự và dân sự ở UAE, gây thiệt hại hàng tỷ USD cho nước này từ việc phải phóng phóng tên lửa đánh chặn, cho đến hư hại về cơ sở hạ tầng và tài sản, đồng thời làm ảnh hưởng tới hình ảnh của UAV như một nơi trú ẩn an toàn cho giới thượng lưu.

Các vụ tấn công vào Sân bay quốc tế Dubai - sân bay bận rộn nhất thế giới - đã khiến hãng hàng không Emirates của UAE thiệt hại tới 100 triệu USD/ngày; thị trường hoảng loạn đã khiến các nhà đầu tư mất tới 5 tỷ USD; hoạt động vận chuyển hàng hóa chậm lại tại cảng Jebel Ali gây thiệt hại 500 triệu USD/ngày.

Tính đến nay, 6 người đã thiệt mạng, trong đó có công dân đến từ Pakistan, Nepal và Bangladesh; và hơn 140 người bị thương trong các vụ tấn công của Iran.

Khói bốc lên từ một khu vực gần Sân bay Quốc tế Dubai (UAE) được nhìn thấy qua kính chắn gió của một chiếc xe, sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran nhắm vào một kho chứa nhiên liệu vào ngày 16/3/2026. Ảnh: Reuters

Để phòng vệ, UAE đã phóng hàng trăm tên lửa đánh chặn (trong đó có hệ thống THAAD do Mỹ sản xuất) và tự hào về tỷ lệ vô hiệu hóa ấn tượng - hầu hết các báo cáo cho thấy tỷ lệ này trên 92%.

Tuy nhiên, UAE chưa từng phóng bất kỳ tên lửa nào với mục đích trả đũa, mặc dù theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc quy định "quyền tự vệ vốn có nếu một cuộc tấn công vũ trang xảy ra nhắm vào một thành viên".

Lý do là gì?

UAE đã khẳng định rõ ràng rằng họ vẫn giữ quyền đó, mặc dù sẽ "ưu tiên lý trí".

Ông Anwar Gargash - cố vấn ngoại giao của Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan - phát biểu trên nền tảng X vào ngày 15/3 rằng: "UAE có quyền tự vệ... Tuy nhiên, nước này vẫn tiếp tục ưu tiên lý trí và logic, giữ thái độ kiềm chế và tìm kiếm giải pháp thỏa hiệp."

NDTV dẫn lời một số chuyên gia cho biết, UAE và các quốc gia vùng Vịnh khác đang ngần ngại bị cuốn vào một cuộc xung đột do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng, đặc biệt trong bối cảnh dường như không có lối thoát nào.

Do thiếu lối thoát đó, UAE ngần ngại mạo hiểm thêm nữa với nền kinh tế dễ bị tổn thương, vốn phụ thuộc rất nhiều vào du lịch và xuất khẩu, trước những cuộc tấn công tiếp theo. Hơn nữa, một cuộc đối đầu trực tiếp với Iran sẽ làm leo thang những lo ngại về sự bất ổn về nguồn cung năng lượng qua Eo biển Hormuz, dẫn đến một cuộc khủng hoảng dầu mỏ toàn diện.

Dầu mỏ - với sản lượng khoảng 3,2 đến 4,1 triệu thùng mỗi ngày - chiếm 30-40% GDP và lên đến 60% doanh thu của chính phủ UAE, mặc dù nước này có một nền kinh tế đa dạng.

Do đó, bảo vệ người dân và nền kinh tế là ưu tiên hàng đầu của UAE.

Và việc chỉ tập trung phòng thủ vào thời điểm này cũng cho phép UAE và các quốc gia vùng Vịnh khác không chỉ tiếp tục bảo vệ nền kinh tế của họ (vốn đều phụ thuộc vào dầu mỏ, xuất khẩu và du lịch), mà còn duy trì quan hệ ngoại giao với Tehran và đàm phán, để có thể dẫn tới một kết thúc hòa bình cho cuộc xung đột.

Một nhà phân tích khu vực đã tóm tắt điều này khi nói với tờ The New Arab rằng "tài sản lớn nhất của các quốc gia vùng Vịnh là sự phối hợp nhịp nhàng... kiềm chế thông qua đối thoại, đồng thời tăng cường phòng thủ tập thể".