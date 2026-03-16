Biện pháp khẩn của phương Tây nhằm kiềm chế giá dầu như 'muối bỏ biển'

Khói bốc lên từ hiện trường vụ UAV tấn công khu vực công nghiệp dầu khí ở Fujairah, UAE.

Các biện pháp khẩn cấp

Theo RIA, cuộc chiến ở Trung Đông đã dẫn đến sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đang làm gián đoạn việc vận chuyển hàng triệu thùng dầu mỗi ngày. Thị trường đang hoảng loạn.

Để phần nào ổn định tình hình, họ quyết định thực hiện những biện pháp quyết liệt.

"32 quốc gia thành viên IEA đã nhất trí cung cấp 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp của họ cho thị trường", IEA cho biết.

Theo ông Pavel Maryshev, thành viên Hội đồng chuyên gia của Hiệp hội Khí đốt Nga, các khách hàng tiêu thụ lớn nhất dường như không kỳ vọng vào việc khôi phục nhanh chóng hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Và rất có thể chính Mỹ đã khuyên nên mở các "ngân hàng tiết kiệm" chiến lược. Mức giá mục tiêu cho các nhà cung cấp Mỹ là 75-80 USD/thùng. Dưới mức đó, các mỏ đá phiến sẽ không có lợi nhuận; trên mức đó, thị trường nội địa sẽ bị ảnh hưởng, nhà phân tích cho biết thêm.

Ảnh hưởng hạn chế

Tuy nhiên, các chuyên gia ước tính rằng quyết định của IEA sẽ không giúp ích được nhiều và sẽ không có hiệu quả lâu dài.

Tổ chức này chủ yếu bao gồm các quốc gia nhập khẩu dầu mỏ, trong đó tất nhiên có OPEC, mà các thành viên chính đều "bị ràng buộc" ở vùng Vịnh Ba Tư.

Hơn nữa, sự tăng vọt giá cả hiện nay không chỉ là hậu quả của tình trạng thiếu hụt mà còn là do rủi ro liên quan đến khả năng tàu chở dầu bị chìm và cơ sở hạ tầng dầu khí bị hư hại. Ngay cả khi xung đột kết thúc nhanh chóng, việc khôi phục hệ thống hậu cần cũng không thể thực hiện ngay lập tức.

Theo Alexey Golovinov, nhà phân tích thị trường tài chính trưởng tại Vector Capital, sẽ mất ít nhất 2 đến 3 tuần, và nhiều khả năng là khoảng 1 tháng.

Trong tình huống như vậy, việc giải phóng dự trữ chỉ càng làm thị trường thêm bất ổn, báo hiệu mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Điều này có nghĩa là giá cả có thể tăng cao hơn nữa.

Cuối cùng, lượng dầu rò rỉ từ "con heo đất" chỉ là một giọt nước trong đại dương.

Kể từ khi IEA được thành lập vào giữa những năm 1970, điều này chỉ xảy ra 4 lần. Hiện tại, chúng ta đang nói đến thời gian vận chuyển tương đương 20 ngày qua eo biển Hormuz.

Việc thay thế dòng chảy xuất khẩu bằng dự trữ là vô cùng khó khăn - ông Alina Poptsova, một nhà phân tích thị trường chứng khoán tại Alfa Capital, giải thích.

Theo ông Maryshev, việc thị trường tạm thời dư thừa dầu mỏ sẽ giúp kiềm chế giá cả trong vòng 2 đến 3 tuần.

"Rất nhiều điều phụ thuộc vào kỳ vọng của các nhà giao dịch. Rủi ro leo thang xung đột ở khu vực sản xuất dầu chính sẽ được tính vào giá cả", ông nhấn mạnh.

Tiếp theo là gì?

Chỉ khi ổn định tình hình ở eo biển Hormuz và khôi phục sản xuất thì thị trường mới có thể hoàn toàn bình thường trở lại.

Nhận thấy điều này, người Mỹ đã thực hiện một bước đi cưỡng chế khác. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã cấp phép cho Nga bán dầu và các sản phẩm dầu mỏ được chất lên tàu trước ngày 12/3.

Giấy phép này có hiệu lực đến ngày 11/4. Điều này có nghĩa là lệnh cấm mua dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga đã được dỡ bỏ đối với tất cả các quốc gia trong một tháng.

Đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga - ông Kirill Dmitriev đã làm rõ rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến 100 triệu thùng nhiên liệu.

Mỹ đang cố gắng cải thiện vị thế của mình trên thị trường năng lượng toàn cầu, nhưng điều này phù hợp với lợi ích của Nga, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Các khách hàng lớn nhất của Nga tại châu Á, Ấn Độ và Trung Quốc, đang tăng cường mua hàng, không hề nao núng trước nguy cơ bị trừng phạt thứ cấp.

Theo Bloomberg, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã mua toàn bộ các lô dầu thô chưa bán trên thị trường giao ngay vào khoảng 30 triệu thùng, để bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung từ Trung Đông.

Trong khi đó, các loại dầu Ural, ESPO và Varandey của Nga được chào bán với mức giá cao hơn tối đa từ 2 đến 8 USD/thùng so với giá dầu Brent chuẩn.

Tuy nhiên, Washington cảnh báo rằng họ không có ý định dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, hầu hết các nhà phân tích ước tính rằng tất cả các điều kiện đều đang thuận lợi để giá dầu duy trì ở mức 100-130 USD/thùng. Tuy nhiên, Iran đang hứa hẹn mức giá 200 USD/thùng nếu chiến tranh không sớm kết thúc.