Bị ép chuyển hết hơn 3 tỷ USD tiền mặt bị phong tỏa cho Ukraine, tỷ phú Nga đáp trả cứng rắng yêu cầu của một nước G7, quyết "theo tới cùng"

Tỷ phú Nga Roman Abramovich tuyên bố sẽ chống lại bất kỳ nỗ lực nào của chính phủ Anh nhằm tịch thu 2,5 tỷ bảng Anh (3,36 tỷ USD) thu được từ việc bán câu lạc bộ bóng đá Chelsea.

Năm 2022, Anh và EU đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Abramovich, đóng băng tài sản của ông để đáp trả chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga với Ukraine, với lý do ông có quan hệ thân thiết với chính phủ Nga.

Động thái này đã dẫn đến việc nhà tài phiệt Nga phải vội bán Chelsea cho một tập đoàn do doanh nhân người Mỹ Todd Boehly đứng đầu.

Tuy nhiên, số tiền 2,5 tỷ bảng Anh thu được từ việc bán tài sản vẫn bị kẹt trong một tài khoản ngân hàng ở Anh do bất đồng giữa 2 bên về việc sử dụng số tiền này.

Anh muốn số tiền này được chuyển riêng cho Ukraine. Tuy nhiên, Abramovich cho biết ông muốn có nhiều quyền tự do hơn trong việc chi tiêu số tiền này.

Khi tuyên bố ý định bán câu lạc bộ vào tháng 3/2022, ông nói rằng số tiền thu được sẽ được sử dụng “vì lợi ích của tất cả các nạn nhân của cuộc chiến ở Ukraine”, để ngỏ khả năng tiền có thể bị chuyển hướng cho các cá nhân hoặc tổ chức ở Nga.

Tuần trước, các luật sư của Abramovich tại Kobre & Kim cho biết số tiền mặt vẫn “thuộc sở hữu hoàn toàn” của Fordstam Ltd, công ty mẹ mà Abramovich đã sử dụng để tài trợ cho Chelsea.

Trong bức thư được gửi trước hạn chót ngày 17/3 do chính phủ Anh đặt ra, các luật sư của tỷ phú Nga cáo buộc các bộ trưởng đã đưa ra những “tuyên bố mang tính chính trị” về vị tỷ phú này.

Họ cho biết Abramovich vẫn hoàn toàn cam kết sử dụng số tiền đó cho mục đích từ thiện, nhưng việc chính phủ hạn chế cách thức chi tiêu là nguyên nhân gây ra sự chậm trễ.

“Chính phủ Anh dường như đang coi khoản quyên góp được đề xuất này như một hình thức trừng phạt đối với ông Abramovich,” các luật sư cho biết trong bức thư.

Đáp lại bức thư, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cho biết: “Số tiền này đã được hứa hẹn với Ukraine hơn 3 năm trước. Đã đến lúc Roman Abramovich làm điều đúng đắn, nhưng nếu ông ta không làm, chúng tôi sẽ hành động”.

Năm ngoái, chính phủ Anh đã dọa sẽ kiện Abramovich ra tòa nếu ông không trả lại số tiền đó.

Tuy nhiên, các luật sư của Abramovich cho biết nếu chính phủ khởi động quá trình tịch thu chính thức, họ sẽ phản đối tại tòa án.

“Đề xuất quyên góp số tiền thu được này do ông Abramovich khởi xướng trước khi lệnh trừng phạt được áp đặt, và ông vẫn hoàn toàn cam kết đảm bảo rằng số tiền này được sử dụng cho mục đích từ thiện”, bức thư cho biết.

Theo Guardian﻿