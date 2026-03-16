Sếp một công ty kinh doanh kim loại quý: Giá tăng sốc, giảm mạnh nhưng chưa phải cuối con đường, bạc vẫn trong chu kỳ tăng giá dài hạn, nhu cầu công nghiệp được xem là động lực chính

Theo ông Tarek Saab, Giám đốc điều hành của công ty kinh doanh kim loại quý Texas Precious Metals, thị trường bạc vẫn đang ở trong một chu kỳ tăng giá nếu duy trì trên các mốc kỹ thuật quan trọng. Ông cho biết dù công ty không công bố dự báo chính thức, nhưng quan điểm nội bộ vẫn “lạc quan về cấu trúc” của thị trường bạc miễn là giá giữ được trên ngưỡng kháng cự lịch sử 50 USD/ounce.

Ngưỡng 50 USD/ounce – cột mốc mang tính bước ngoặt

Trong nhiều thập kỷ, mốc 50 USD/ounce được xem như “trần giá” của bạc. Trong các chu kỳ trước, mỗi khi giá tiếp cận vùng này, thị trường thường nhanh chóng điều chỉnh.

Tuy nhiên, theo ông Saab, nếu bạc có thể duy trì ổn định trên ngưỡng này, điều đó có thể báo hiệu một sự thay đổi lớn trong cấu trúc thị trường.

“Chúng tôi coi việc vượt qua ngưỡng 50 USD như một tín hiệu cho thấy thị trường đang bước vào một chu kỳ tăng giá mới,” ông nói.

Điều này cũng lý giải vì sao, dù thị trường gần đây xuất hiện các đợt điều chỉnh mạnh, nhiều nhà đầu tư vẫn tiếp tục xem bạc là tài sản có tiềm năng tăng giá trong dài hạn.

Nhu cầu công nghiệp tạo lực đẩy mới

Không giống nhiều kim loại quý khác, bạc có đặc điểm đặc biệt khi vừa là tài sản trú ẩn, vừa là nguyên liệu công nghiệp quan trọng.

Kim loại này được sử dụng rộng rãi trong các tấm pin năng lượng mặt trời, linh kiện điện tử, thiết bị điện và nhiều công nghệ mới liên quan đến quá trình điện hóa và chuyển đổi năng lượng.

Khi quá trình điện khí hóa và đầu tư vào công nghệ sạch trên toàn cầu tăng tốc, nhu cầu đối với bạc cũng được dự báo tiếp tục mở rộng. Đây là một trong những yếu tố được cho là có thể hỗ trợ giá bạc trong dài hạn.

Tuy nhiên, chính sự kết hợp giữa yếu tố đầu tư và nhu cầu công nghiệp cũng khiến giá bạc thường biến động mạnh hơn so với vàng. Thị trường có thể chứng kiến các đợt tăng giá nhanh, nhưng cũng không hiếm những giai đoạn điều chỉnh sâu.

Giá bạc tại Việt Nam vẫn ở vùng cao

Tại thị trường trong nước, giá bạc cũng có những biến động đáng chú ý theo diễn biến của thị trường quốc tế.

Theo bảng giá của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, bạc miếng 999 hiện được niêm yết quanh mức khoảng 3,1 triệu đồng/lượng trong khi bạc thỏi 1 kg có giá mua vào khoảng 80 triệu đồng/kg và bán ra gần 83,6 triệu đồng/kg.

Trước đó, trong nhiều thời điểm đầu năm 2026, giá bạc Phú Quý cũng liên tục tăng mạnh theo xu hướng của thế giới, có lúc vượt 123 triệu đồng/kg đối với bạc thỏi 1 kg.

Dù có những phiên điều chỉnh, mặt bằng giá bạc trong nước vẫn được duy trì ở vùng cao so với các năm trước, phản ánh xu hướng tăng của kim loại này trên thị trường quốc tế.

