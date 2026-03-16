Tổng thống Trump tuyên bố phá hủy hoàn toàn đảo chiến lược của Iran, dọa có thể sẽ tấn công tiếp

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với NBC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận thông tin Mỹ không kích đảo Kharg, một hòn đảo chiến lược nằm ngoài khơi bờ biển Iran, nơi đặt cơ sở dầu khí chịu trách nhiệm cho phần lớn lượng dầu xuất khẩu của nước này.

Theo đó, sáng 14/3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết họ đã tiến hành các "cuộc tấn công chính xác" vào 90 mục tiêu quân sự gồm các kho lưu trữ thủy lôi của hải quân và các hầm chứa tên lửa trong khi vẫn "bảo toàn cơ sở hạ tầng dầu khí".

Tuy nhiên, ông Trump sau đó đã nói rằng: "Chúng tôi đã phá hủy hoàn toàn đảo Kharg, nhưng chúng tôi có thể tấn công nơi đó thêm vài lần nữa cho vui".

"Chúng tôi đã xóa sổ hoàn toàn nơi đó", Tổng thống Mỹ nói thêm. "Ngoại trừ, như các bạn đã biết, tôi không làm gì các đường ống năng lượng, vì việc xây dựng lại thứ đó sẽ mất nhiều năm".

Hãng thông tấn Fars của Iran cho biết, đã có hơn 15 tiếng nổ được nghe thấy trên đảo trong các cuộc tấn công của Mỹ, nhắm vào các hệ thống phòng không, một căn cứ hải quân, một tháp kiểm soát sân bay và một nhà chứa trực thăng.

Theo Fars, không có thiệt hại nào đối với cơ sở hạ tầng dầu khí trên đảo Kharg, nhưng Iran đã đưa ra cảnh báo về hậu quả nếu có "bất kỳ cuộc tấn công nào" nhắm tới cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

"Nếu điều này xảy ra, tất cả cơ sở hạ tầng dầu khí trong khu vực mà Mỹ và các đồng minh của họ có lợi ích sẽ bị thiêu rụi và phá hủy", lực lượng vũ trang Iran nhấn mạnh.