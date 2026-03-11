Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hải quân Mỹ thông báo tin buồn cho ngành huyết mạch toàn cầu

11-03-2026 - 10:27 AM | Tài chính quốc tế

Đó là việc hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz hiện chưa thể thực hiện.

Thông tin không mấy tích cực từ Hải quân Mỹ được đưa ra trong bối cảnh hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz đang bị gián đoạn nghiêm trọng sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống lại Iran hồi tuần trước. Lý do là phía Hải quân Mỹ đưa ra là nguy cơ bị tấn công quá cao.

Trong các cuộc họp giao ban với đối tác trong ngành vận tải biển và dầu khí, phía Hải quân Mỹ cho biết họ không thể cung cấp việc hộ tống. 3 nguồn tin giấu tên nói rằng, trong cuộc họp hôm 11/3 vừa qua, Hải quân Mỹ vẫn giữ quan điểm và nói rằng việc hộ tống chỉ có thể được thực hiện khi nguy cơ bị tấn công giảm xuống.

Các nguồn tin thân cận cho biết yêu cầu hộ tống được đưa ra hàng ngày nhưng Hải quân Mỹ đề từ chối. Điều này đồng nghĩa với tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu và khí đốt từ các nước Trung Đông sẽ chưa được giải quyết. Tình hình trên thực địa cũng cho thấy sự khác biệt với phát biểu của Tổng thống Donald Trump, người nói rằng Hải quân Mỹ sẵn sàng hộ tống các tàu đi qua eo biển Hormuz.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết eo biển này đã gần như bị đóng và Iran sẽ bắn bất cứ tàu nào cố đi qua mà chưa được phép.

Tham khảo: CNA﻿

Điều Mỹ không ngờ từ Iran và Nga

Hồng Duy

Nhịp sống Thị trường

