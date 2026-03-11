Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người mẹ trẻ tử vong sau khi bị văng khỏi máng trượt công viên

11-03-2026 - 10:09 AM | Tài chính quốc tế

Một người mẹ 28 tuổi tại Colombia đã tử vong sau khi bị văng khỏi máng trượt khổng lồ trong công viên giải trí, rơi từ độ cao khoảng 4,5m chỉ ít giây sau khi bắt đầu trò chơi.

Vào ngày 6/3, một vụ tai nạn nghiêm trọng tại công viên giải trí khiến một phụ nữ 28 tuổi thiệt mạng sau khi bị văng khỏi máng trượt nước khổng lồ, rơi từ độ cao khoảng 4,5m. Nạn nhân được xác định là Yuris Cristel Camila García Manrique, mẹ của một bé gái 4 tuổi. Theo truyền thông Colombia, vụ việc xảy ra tại công viên giải trí Entre Flores, nằm ở khu vực Chinácota, Colombia.

Theo tờ El Tiempo, trước khi trò chơi bắt đầu, García Manrique tỏ ra lo lắng và hỏi nhân viên vận hành liệu có người chờ sẵn ở phía dưới để hỗ trợ hay không.

Hình ảnh người phụ nữ được ghi lại khi trượt từ trên cao

“Có ai ở dưới đón tôi không?” người phụ nữ hỏi khi đang ngồi trong chiếc phao cao su chuẩn bị trượt xuống.

Nhân viên vận hành trả lời: “Có, đừng sợ”, trước khi đẩy cô bắt đầu trượt xuống máng.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội X cho thấy García Manrique lao xuống máng trượt với tốc độ cao. Tuy nhiên, chỉ ít giây sau, cô bất ngờ bị văng khỏi đường trượt và rơi khỏi tầm quay của camera.

Trong đoạn clip, một người chứng kiến được nghe thấy hỏi: “Cô ấy vừa rơi ra ngoài sao?”

Theo báo The Sun, người phụ nữ rơi từ độ cao khoảng 4,5m xuống bên ngoài khu vực trò chơi. Cú rơi khiến cô bị chấn thương nghiêm trọng ở não, vùng bụng và lồng ngực.

García Manrique được nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trên đường tới bệnh viện do vết thương quá nặng.

Sau sự việc, chính quyền địa phương cho biết đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân tai nạn. Văn phòng thị trưởng khu vực cũng cam kết sẽ tiến hành kiểm tra và xác minh trách nhiệm liên quan đến trò chơi tại công viên.

Nguồn: Sky News

Indonesia: Cơ trưởng và cơ phó bị bắn tử vong ngay sau khi máy bay hạ cánh, hành khách hoảng loạn tháo chạy thoát thân

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
50 triệu thùng dầu đang đến eo biển Hormuz bất ngờ quay đầu, hướng đến một quốc gia Trung Đông

50 triệu thùng dầu đang đến eo biển Hormuz bất ngờ quay đầu, hướng đến một quốc gia Trung Đông Nổi bật

Sau xăng và dầu, cả châu Á đang thiếu hụt nghiêm trọng loại hàng hoá khác, 'giá đắt mấy cũng phải mua'

Sau xăng và dầu, cả châu Á đang thiếu hụt nghiêm trọng loại hàng hoá khác, 'giá đắt mấy cũng phải mua' Nổi bật

Bố bảo bán, con bảo giữ và cái kết lãi 130%: Thị trường chứng khoán 14.000 tỷ USD của Trung Quốc rung chuyển vì Gen Z nghe lời AI và Chatbot

Bố bảo bán, con bảo giữ và cái kết lãi 130%: Thị trường chứng khoán 14.000 tỷ USD của Trung Quốc rung chuyển vì Gen Z nghe lời AI và Chatbot

09:36 , 11/03/2026
Dấu hiệu kịch bản tồi tệ nhất: Máy bay chỉ huy hạt nhân Mỹ đến Trung Đông

Dấu hiệu kịch bản tồi tệ nhất: Máy bay chỉ huy hạt nhân Mỹ đến Trung Đông

09:19 , 11/03/2026
Các nước láng giềng của Việt Nam cho làm online hoàn toàn, tuần làm 4 ngày để tiết kiệm xăng dầu

Các nước láng giềng của Việt Nam cho làm online hoàn toàn, tuần làm 4 ngày để tiết kiệm xăng dầu

09:10 , 11/03/2026
Điều Mỹ không ngờ từ Iran và Nga

Điều Mỹ không ngờ từ Iran và Nga

08:50 , 11/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên