Bê bối chao đảo ngành y: Hai bệnh nhân ung thư tử vong vì thiết bị lọc máu, công ty đứng sau nhận cáo buộc che giấu sự thật

06-03-2026 - 11:33 AM | Tài chính quốc tế

Vụ việc đang gây chấn động ngành y tế, hé lộ những nghi vấn về hoạt động quảng bá và thử nghiệm công nghệ y khoa chưa được cấp phép đầy đủ.

Một cựu lãnh đạo công ty thiết bị y tế ExThera (Mỹ) vừa bị truy tố vì che giấu thông tin về cái chết của hai bệnh nhân ung thư, sau khi họ được điều trị bằng thiết bị lọc máu của công ty. Vụ việc đang gây chấn động ngành y tế, hé lộ những nghi vấn về hoạt động quảng bá và thử nghiệm công nghệ y khoa chưa được cấp phép đầy đủ.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, bà Sanja Ilic, cựu Giám đốc phụ trách quy định của ExThera, đã đồng ý nhận tội liên quan đến việc không báo cáo cho chính phủ Mỹ về cái chết của các bệnh nhân. Nếu bị kết án, bà có thể phải đối mặt với mức án tối đa 3 năm tù giam.

Cùng với đó, các công tố viên liên bang cũng đạt được thỏa thuận hoãn truy tố với ExThera. Trong thỏa thuận này, công ty thừa nhận đã lừa dối và cung cấp thông tin sai lệch cho Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khi không báo cáo các trường hợp tử vong liên quan đến thiết bị lọc máu của mình.

Theo thỏa thuận, ExThera sẽ phải nộp phạt 750.000 USD, khoản tiền này được dành để hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Ngoài ra, công ty còn bị tịch thu thêm 5,7 triệu USD.

Hai bệnh nhân thiệt mạng trong vụ việc là David Hudlow, 55 tuổi, sống tại Panama City (bang Florida, Mỹ), và Kyle Chupp, 39 tuổi, đến từ Orillia (Ontario, Canada). Cả hai qua đời chỉ cách nhau một ngày vào tháng 4/2024, sau khi trở về từ đảo Antigua ở vùng Caribbean, nơi họ được điều trị bằng thiết bị lọc máu của ExThera.

Theo cuộc điều tra trước đó của The New York Times, hai bệnh nhân này nằm trong nhóm khoảng hai chục bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối được công ty thu hút đến Antigua bằng những lời quảng bá rằng công nghệ lọc máu của ExThera có thể giúp chữa khỏi bệnh.

Thực tế, thiết bị này chỉ được FDA chấp thuận có điều kiện để điều trị Covid-19, chứ chưa được phê duyệt cho việc điều trị ung thư. Tuy nhiên, mỗi phiên điều trị bằng thiết bị lọc máu này vẫn được tính phí lên tới 45.000 USD.

Chương trình điều trị tại Antigua được khởi xướng bởi Alan Quasha, một tỷ phú người Mỹ tin rằng công nghệ lọc máu của ExThera có thể trở thành liệu pháp mới cho ung thư và thậm chí giúp kéo dài tuổi thọ. Công ty đầu tư tư nhân thuộc sở hữu gia đình ông, Quadrant Management, đã rót vốn vào ExThera và thành lập một nhà phân phối tại Caribbean. Một công ty con khác của Quadrant cũng thuê một phòng khám tại Antigua để trực tiếp thực hiện các ca điều trị.

Theo các báo cáo điều tra, bà Ilic cùng một thành viên hội đồng quản trị của ExThera là John Preston, người có quan hệ thân cận với ông Quasha, đã quảng bá thiết bị lọc máu này tới các bệnh nhân ung thư tại Mỹ và Canada như một phương pháp điều trị mang tính đột phá. Cuộc điều tra hiện đang được dẫn dắt bởi Nhóm đặc nhiệm New England thuộc Đơn vị chống gian lận y tế của Bộ Tư pháp Mỹ và vẫn đang tiếp tục mở rộng.

Trong khi đó, ExThera, công ty từng có khoảng 50 nhân viên, hiện đang tìm kiếm nguồn vốn mới để duy trì hoạt động. Theo các tài liệu gọi vốn mà The New York Times tiếp cận được, doanh nghiệp này cũng đang chuẩn bị nộp đơn tái cấu trúc phá sản theo Chương 11 của luật phá sản Mỹ.

Theo: The NY Times

