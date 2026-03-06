Thêm 1 hãng ô tô khai tử xe điện, suốt 5 năm chỉ bán được 3.400 chiếc

Sau khoảng 5 năm có mặt trên thị trường, Lexus UX 300e, mẫu xe thuần điện đầu tiên trong lịch sử của Lexus, đã chính thức bị ngừng bán tại Anh. Động thái đánh dấu bước lùi đáng chú ý trong chiến lược điện hóa của thương hiệu xe sang Nhật Bản.

Mẫu xe này hiện đã bị gỡ khỏi trang web chính thức của Lexus tại Anh. Tuy nhiên, phiên bản hybrid có thiết kế gần như tương tự là UX 300h vẫn tiếp tục được phân phối bình thường.

Trước đó, giới quan sát phát hiện UX 300e biến mất khỏi công cụ cấu hình trực tuyến của Lexus UK. Sau đó, người phát ngôn của hãng xác nhận với Auto Express rằng mẫu xe điện này đã “ngừng bán từ cuối năm 2025”, song không đưa ra lý do cụ thể.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng doanh số yếu kéo dài là nguyên nhân chính khiến Lexus quyết định dừng bán UX 300e. Theo dữ liệu từ trang thống kê đăng ký xe How Many Left, kể từ năm 2021 đến nay chỉ có dưới 3.400 chiếc UX 300e được đăng ký tại Anh. Con số này khá khiêm tốn nếu so sánh với các mẫu xe phổ thông bởi chỉ riêng trong tháng 1 năm nay, lượng xe Ford Puma bán ra đã vượt tổng doanh số UX 300e trong suốt 5 năm.

Việc UX 300e rời khỏi thị trường khiến Lexus chỉ còn một mẫu xe điện thuần túy đang được bán tại Anh là RZ. Mẫu SUV cỡ lớn này có giá khởi điểm khoảng 48.365 bảng Anh, cao hơn UX nhưng bù lại mang đến nhiều nâng cấp đáng kể về hiệu suất và công nghệ. RZ sở hữu quãng đường di chuyển dài hơn, tốc độ sạc nhanh hơn và được định vị ở phân khúc cao hơn. Một số gói thuê xe hiện cho phép khách hàng sở hữu phiên bản Premium+ với chi phí dưới 500 bảng mỗi tháng.

Một trong những hạn chế lớn của UX 300e nằm ở bộ pin dung lượng 54,3 kWh, chỉ cho phép xe di chuyển tối đa khoảng 186 dặm (gần 300 km) theo tiêu chuẩn WLTP. Bên cạnh đó, xe còn sử dụng chuẩn sạc CHAdeMO - công nghệ đang dần lỗi thời và ít được hỗ trợ tại châu Âu. Trong khi đó, mẫu Lexus RZ mới có thể đạt quãng đường tối đa tới 346 dặm (khoảng 557 km) tùy phiên bản và hỗ trợ sạc nhanh 150 kW, cho phép sạc từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 28 phút.

Dù UX 300e bị khai tử, UX 300h hybrid vẫn tiếp tục được bán và đóng vai trò quan trọng trong danh mục sản phẩm của Lexus. Mẫu SUV này nằm giữa hai dòng hybrid khác của hãng là LBX cỡ nhỏ và NX cỡ trung, với giá khởi điểm khoảng 38.095 bảng Anh. Trong phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ, UX 300h hiện cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như BMW X1 và Audi Q3.

Việc UX 300e rời khỏi thị trường được xem là minh chứng cho sự cạnh tranh khốc liệt trong thị trường xe điện, nơi các mẫu xe mới liên tục được cải tiến về phạm vi hoạt động, công nghệ pin và tốc độ sạc. Với Lexus, quyết định này có thể là bước điều chỉnh chiến lược nhằm tập trung vào những mẫu xe điện thế hệ mới có sức cạnh tranh cao hơn trong tương lai.

