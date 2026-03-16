Fed sắp họp, giới phân tích lưu ý biến động lớn với giá vàng

Trước thềm cuộc họp, giá vàng giao ngay đang chật vật giữ mốc 5.050 USD/ounce và đã giảm hơn 1% trong tuần qua khi đồng USD mạnh lên gây sức ép lên kim loại quý.

Thị trường đang ở thế “tiến thoái lưỡng nan”

Theo các nhà phân tích, cuộc họp lần này của Fed diễn ra trong bối cảnh nhiều yếu tố kinh tế trái chiều.

Một mặt, giá dầu đang duy trì trên 100 USD/thùng, làm gia tăng lo ngại lạm phát quay trở lại. Điều này có thể khiến Fed thận trọng hơn trong việc hạ lãi suất.

Mặt khác, báo cáo việc làm tháng 2 của Mỹ lại gây thất vọng khi nền kinh tế mất 92.000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,4%. Những tín hiệu này cho thấy kinh tế có dấu hiệu chậm lại, tạo áp lực buộc Fed phải nới lỏng chính sách tiền tệ.

Chính vì vậy, thị trường đang rất chú ý tới “dot plot” – biểu đồ dự báo lãi suất của các quan chức Fed sẽ được công bố trong tuần này.

Quyết định của Fed có thể tác động mạnh tới vàng

Thông thường, giá vàng có mối quan hệ khá rõ ràng với chính sách lãi suất. Khi Fed giảm lãi suất, lợi suất trái phiếu giảm và đồng USD yếu đi, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn. Ngược lại, nếu Fed giữ lãi suất cao lâu hơn, vàng thường chịu áp lực giảm giá.

Các chuyên gia tại J.P. Morgan cho rằng thị trường hiện đang chứng kiến sự “xung đột” giữa rủi ro địa chính trị và sức mạnh của đồng USD, khiến việc dự đoán xu hướng ngắn hạn của vàng trở nên khó khăn hơn.

Đặc biệt, không chỉ quyết định lãi suất mà ngôn từ của Chủ tịch Jerome Powell trong cuộc họp báo cũng có thể khiến giá vàng biến động mạnh.

Kịch bản khiến vàng giảm

Kịch bản được nhiều tổ chức tài chính dự báo nhất là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5% – 3,75% trong cuộc họp tháng 3.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs thậm chí đã lùi dự báo thời điểm Fed bắt đầu hạ lãi suất sang tháng 9. Kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất trong năm 2026 cũng giảm đáng kể so với trước đây.

Nếu Fed tỏ ra thận trọng và cho rằng giá năng lượng cao có thể khiến lạm phát kéo dài, lợi suất trái phiếu có thể tăng và đồng USD mạnh lên. Đây là những yếu tố thường gây áp lực lên vàng.

Theo World Gold Council, trong các giai đoạn lạm phát do giá dầu tăng trước đây khi Fed chưa hạ lãi suất, giá vàng thường giảm trung bình khoảng 12% trong vòng 6 tháng sau đó.

Kịch bản giúp vàng tăng trở lại

Ngược lại, nếu Fed tỏ ra lo ngại về thị trường lao động và phát tín hiệu có thể hạ lãi suất vào cuối năm, giá vàng có thể phục hồi nhanh chóng.

Dữ liệu cho thấy nhu cầu đầu tư vào vàng vẫn rất mạnh. Theo Gold.org, các quỹ ETF vàng toàn cầu đã thu hút 19 tỷ USD dòng tiền trong tháng 1/2026, mức cao kỷ lục.

Các tổ chức tài chính lớn vẫn giữ quan điểm tích cực về vàng. J.P. Morgan dự báo giá vàng có thể đạt 6.300 USD/ounce vào cuối năm, trong khi Goldman Sachs đưa ra mục tiêu khoảng 5.400 USD/ounce.

Nhu cầu từ ngân hàng trung ương vẫn là “bệ đỡ”

Dù Fed đưa ra quyết định nào, nhiều chuyên gia cho rằng giá vàng khó giảm sâu trong dài hạn nhờ nhu cầu ổn định từ các ngân hàng trung ương.

Trong ba năm liên tiếp gần đây, các ngân hàng trung ương trên thế giới đã mua hơn 1.000 tấn vàng mỗi năm, cao hơn nhiều so với mức trung bình 400–500 tấn mỗi năm trong giai đoạn trước 2022.

Các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Lan vẫn đang liên tục gia tăng dự trữ vàng.

Theo nhận định của các chuyên gia tại J.P. Morgan, dù khó dự đoán chính xác thời điểm biến động, nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức lớn vẫn có thể tiếp tục đẩy giá vàng lên cao trong dài hạn.

Vì vậy, cuộc họp Fed tuần này được xem là yếu tố tác động ngắn hạn. Với nhà đầu tư vàng, điều quan trọng không chỉ là xu hướng của kim loại quý mà còn là khả năng chịu đựng biến động của thị trường trong những ngày tới.

