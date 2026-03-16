Kho báu trị giá 1.500 tỷ USD nằm trong một ngọn núi lửa cổ đại khiến Mỹ "nửa mừng nửa lo"

Các nhà địa chất đã xác định được một trong những mỏ lithium lớn nhất ở Mỹ trong lòng chảo núi lửa McDermitt, một lưu vực núi lửa rộng lớn được hình thành cách đây hàng triệu năm gần biên giới Oregon và Nevada. Ước tính ban đầu cho thấy mỏ này có thể chứa từ 20 triệu đến 40 triệu tấn lithium, một nguồn tài nguyên đóng vai trò trung tâm trong công nghệ pin hiện đại.

Nguồn tài nguyên 1.500 tỷ USD

Mỏ quặng này thu hút sự chú ý do giá trị kinh tế tiềm năng và tầm ảnh hưởng đối với chuỗi cung ứng pin của Mỹ. Một số đánh giá cho rằng giá trị tiềm năng của nguồn tài nguyên lithium có thể lên tới hơn 1,5 nghìn tỷ USD, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tính khả thi của việc khai thác. Các cuộc khảo sát địa chất chỉ ra rằng trầm tích đá sét giàu lithium hình thành trong lưu vực núi lửa cổ đại có thể chứa nồng độ kim loại cao bất thường, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Minerals.

Lithium được sử dụng rộng rãi trong pin sạc cho xe điện, thiết bị điện tử tiêu dùng và hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn. Khi nhu cầu về giao thông vận tải điện hóa và cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo tăng lên, các quốc gia đang tìm cách đảm bảo nguồn cung cấp kim loại này ổn định để hỗ trợ sản xuất pin.

Miệng núi lửa McDermitt được hình thành khoảng 16 triệu năm trước trong một thời kỳ hoạt động núi lửa dữ dội. Theo thời gian, tro và trầm tích giàu khoáng chất tích tụ trong lòng chảo, cuối cùng biến thành các trầm tích đất sét hiện chứa lithium. Không giống như các mỏ lithium dạng dung dịch muối thường thấy ở Nam Mỹ, vật liệu trong miệng núi lửa này nằm trong các tầng đá sét, đòi hỏi các phương pháp khai thác và chế biến khác nhau.

Mỹ cần phải vượt qua rất nhiều “rào cản”

Quá trình chế biến lithium từ các mỏ đất sét thường liên quan đến các kỹ thuật chiết xuất hóa học như ngâm tẩm bằng axit để tách lithium khỏi các khoáng chất xung quanh. Các phương pháp này có thể phức tạp về mặt kỹ thuật vì vật liệu đất sét liên kết lithium chặt hơn so với các mỏ nước muối, đòi hỏi nhiệt độ xử lý cao hơn hoặc xử lý hóa học.

Các nhà địa chất nghiên cứu miệng núi lửa lưu ý rằng nồng độ lithium trong các trầm tích này có thể biến địa điểm này thành một trong những nguồn tài nguyên lithium quan trọng nhất ở Bắc Mỹ nếu việc khai thác chứng minh được tính khả thi về mặt kinh tế. Các dự án thăm dò trong khu vực đã tập trung vào việc lập bản đồ phạm vi của các lớp đất sét chứa lithium và phân tích thành phần hóa học của chúng.

Vị trí của mỏ quặng trong môi trường sa mạc khô hạn cũng đặt ra những vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng nước, kiểm soát bụi và quản lý chất thải trong các hoạt động khai thác tiềm năng. Khai thác quy mô lớn có thể sẽ bao gồm khai thác lộ thiên, khoan và các cơ sở chế biến vật liệu được thiết kế để tách lithium khỏi đất sét xung quanh.

Các nhà khoa học môi trường cũng đã nghiên cứu các đặc điểm sinh thái của khu vực này. Lưu vực miệng núi lửa hỗ trợ đời sống hoang dã sa mạc, bao gồm linh dương sừng nhánh và gà gô thảo nguyên, những loài phụ thuộc vào môi trường sống sa mạc cao rộng mở… Quản lý nước ngầm là một yếu tố khác, vì các hoạt động chế biến khoáng sản quy mô lớn có thể đòi hỏi nguồn nước đáng kể.

Bên cạnh những lo ngại về sinh thái, khu vực này còn có ý nghĩa văn hóa và lịch sử đối với một số cộng đồng người bản địa. Các bên liên quan tại địa phương đã nhấn mạnh sự cần thiết phải xem xét và tham vấn môi trường cẩn thận trước khi tiến hành các dự án khai thác mỏ quy mô lớn.

Các đề xuất hiện đang được thảo luận bao gồm các chương trình khoan thăm dò và khảo sát địa chất để xác định quy mô, hàm lượng và khả năng tiếp cận của nguồn tài nguyên lithium trong lưu vực. Các cuộc khảo sát giai đoạn đầu này giúp xác định liệu mỏ có thể được khai thác bằng các kỹ thuật khai thác và chế biến khả thi về mặt kinh tế hay không.

Nếu được chứng minh là khả thi, mỏ quặng McDermitt Caldera có thể đóng góp đáng kể vào sản lượng lithium trong nước và giảm sự phụ thuộc vào vật liệu pin nhập khẩu. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng tiềm năng địa chất không đảm bảo phát triển thương mại, vì các yếu tố kinh tế, môi trường và kỹ thuật cuối cùng sẽ quyết định liệu nguồn tài nguyên này có thể được khai thác hay không.