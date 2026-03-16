Cháy thùng nhiên liệu vì máy bay không người lái, sân bay Dubai 'tê liệt'

Theo CNN , đám cháy bồn chứa nhiên liệu bùng phát trước 4h sáng 16/3, và lực lượng chức năng lập tức được điều đến hiện trường.

Sau đó, giới chức Dubai thông báo vụ cháy “đã được dập tắt” và không có thương vong nào được ghi nhận.

Đám cháy tại Sân bay Quốc tế Dubai

Cơ quan Hàng không Dân dụng Dubai tuyên bố tạm thời đình chỉ hoạt động sân bay “như một biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn cho tất cả các hành khách và nhân viên”.

Các hành khách được khuyến cáo nên liên hệ với hãng hàng không để cập nhật thông tin mới nhất về chuyến bay.

“Vui lòng không đến sân bay”, hãng hàng không Emirates cho biết trong một bài đăng trên X, đồng thời nhấn mạnh rằng sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn là “ưu tiên hàng đầu”.

Trước đó, máy bay không người lái Iran đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào Sân bay Quốc tế Dubai kể từ khi xung đột bùng phát, khiến bốn người bị thương và một nhà ga bị hư hại.