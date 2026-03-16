Giá RAM tăng cao chưa từng thấy, tại sao Samsung và SK Hynix không chịu sản xuất thêm? Câu trả lời nằm ở 2028

Tình trạng thiếu hụt DRAM đang gia tăng từng quý, điều này thể hiện rõ ràng qua sự biến động mạnh mẽ của giá hợp đồng, với mức tăng ba chữ số vượt xa mức gây sốc. Trong khi các nhà sản xuất như SK hynix và Samsung hiện đang tận dụng nhu cầu chưa từng có, họ lại rất thận trọng về việc mở rộng sản lượng. Câu hỏi đặt ra là: tại sao khi giá RAM đang ở mức cao kỷ lục, các gã khổng lồ này lại không nhanh chóng tăng sản xuất để thu lợi nhuận?

Theo báo cáo từ Chosun Biz, Samsung dự báo tình trạng thiếu hụt bộ nhớ sẽ kết thúc vào năm 2028, và đây chính là lý do khiến công ty đang điều chỉnh kế hoạch mở rộng để phù hợp với dự báo nhu cầu nhằm đảm bảo không "đầu tư quá mức". Con số năm 2028 trở thành mốc quan trọng trong chiến lược của các nhà sản xuất, bởi họ tin rằng chu kỳ siêu tăng trưởng DRAM hiện tại sẽ phai nhạt vào thời điểm đó.

Các nhà cung cấp đang lo ngại về việc rơi vào một đợt "suy thoái" nhu cầu DRAM khác, đó là lý do cho những mối quan ngại ngày càng tăng về "mở rộng cơ sở sản xuất". Từ góc độ kinh doanh, Samsung và SK hynix đã trải qua một vài quý đình trệ sau COVID trong nhu cầu DRAM, khi ngành công nghiệp PC không có nhiều động lực mua các sản phẩm mới và nhu cầu doanh nghiệp cũng chậm chạp.

Thời điểm đó đã tạo ra tình trạng dư cung mà các nhà cung cấp Hàn Quốc rất khó vượt qua cho đến bây giờ. Bài học đắng cay này khiến họ không dám vội vàng mở rộng sản xuất dù giá đang cao.

Hiện tại, các nhà cung cấp không được dự kiến sẽ thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với kế hoạch mở rộng của họ, vì khách hàng đang yêu cầu nhiều năng lực HBM và DRAM hơn, điều khó có thể phân bổ nếu không bổ sung thêm dây chuyền sản xuất.

Nhưng đồng thời, một khi nhu cầu hạ tầng chậm lại hoặc trở nên ổn định, các nhà cung cấp bộ nhớ sẽ cần phải điều chỉnh lại mức sản xuất của họ, đó là lý do tại sao bất kỳ hình thức cam kết quá mức nào cũng có thể dẫn đến rắc rối cho họ. SK hynix đã từng tuyên bố sẽ "thận trọng" về việc mở rộng sản xuất trong quá khứ, và họ đang duy trì lập trường đó.

Cách duy nhất để giải quyết tình trạng thiếu hụt bộ nhớ là các nhà cung cấp tăng năng lực sản xuất của họ, vì nhu cầu về hạ tầng sẽ không chậm lại trong thời gian tới. Tuy nhiên, mốc thời gian khi nào giá có thể trở lại bình thường vẫn chưa cụ thể.

Điều đáng lo ngại hơn là nhiều báo cáo cho rằng xu hướng định giá DRAM và sản phẩm tiêu dùng hiện tại chính là "mức bình thường mới". Điều này có nghĩa là người tiêu dùng có thể phải chấp nhận mức giá RAM cao trong một thời gian dài, ít nhất là cho đến khi năm 2028 đến gần và các nhà sản xuất có thể đánh giá lại chiến lược của mình dựa trên thực tế thị trường lúc đó.