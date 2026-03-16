Tổng thống Mỹ Trump cho biết có thể sớm đạt thoả thuận với Cuba

“Cuba cũng muốn đạt được thỏa thuận, và tôi nghĩ rất sớm thôi chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận hoặc làm bất cứ điều gì chúng tôi cần làm. Chúng tôi đang đối thoại với Cuba”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một ngày 15/3.

Trong bài phát biểu ngày 13/3, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz Canel cho biết Cuba đã có các cuộc đàm phán với Mỹ.

“Các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại cho những khác biệt song phương giữa hai quốc gia”, Chủ tịch nước Díaz Canel nói trong đoạn video phát trên truyền hình nhà nước.

Nhà lãnh đạo Cuba bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán sẽ giúp hai nước chấm dứt tình trạng căng thẳng.

Cuba hiện đang gặp nhiều khó khăn kinh tế do Mỹ chặn nguồn cung cấp dầu mỏ, loại nhiên liệu mà hòn đảo sử dụng để vận hành các nhà máy điện và hệ thống giao thông. Tình trạng thiếu nhiên liệu khiến Cuba phải thực hiện các đợt cắt điện luân phiên trên khắp cả nước và hạn chế một số dịch vụ công.

Mặc dù Mỹ và Cuba đã nối lại liên lạc, nhưng hai bên vẫn tồn tại nhiều khác biệt đáng kể. Havana cho biết các cuộc đàm phán phải tôn trọng độc lập của Cuba.