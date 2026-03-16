Cách Iran phân biệt loại tàu được phép đi qua eo biển Hormuz: Vì sao có giả mạo cỡ nào cũng bị "tóm sống"?

Eo biển Hormuz đang trở thành nơi kiểm soát của Iran cùng những lời cảnh báo rủi ro cho bất kỳ tàu thuyền nào của Mỹ, Israel và đồng minh đi qua.

Tuy nhiên, giữa một vùng biển rộng lớn đủ loại tàu thuyền như vậy, câu hỏi đặt ra là làm thế nào Iran phân biệt rạch ròi giữa tàu bè nội bộ, các đối tác chiến lược và những thực thể bị coi là thù địch để tránh tương tác nhầm?

Theo các chuyên gia, khả năng này của Iran là nằm trong tầm tay. Họ có thể duy trì quyền kiểm soát tuyệt đối của Iran đối với eo biển Hormuz dựa trên một mạng lưới tình báo đa lớp, từ không gian cho đến đáy biển.

Đô đốc Alireza Tangsiri, Tư lệnh Hải quân IRGC, đã khẳng định lực lượng này duy trì sự "áp đảo tình báo toàn diện" trong suốt 24 giờ mỗi ngày. Sự áp đảo này không chỉ dựa trên sự hiện diện vật lý của các tàu cao tốc mà còn dựa trên một hệ thống nhận diện điện tử phức tạp nhằm bảo vệ các tàu của chính Iran khỏi những vụ tấn công nhầm lẫn trong môi trường tác chiến dày đặc khói lửa.

Công nghệ nhận diện bạn-thù

Để phân biệt các tàu chiến và tàu dân sự của mình, Iran sử dụng hệ thống Nhận diện Bạn hay Thù (Identification Friend or Foe - IFF), một công nghệ dựa trên nguyên tắc radar thẩm vấn và phản hồi.

Các tàu của IRGC và Hải quân chính quy Iran (IRIN) được trang bị các bộ phát đáp hiện đại, hoạt động dựa trên các tiêu chuẩn tương tự như Mark XIIA của NATO nhưng được tùy chỉnh bằng các thuật toán mật mã nội địa để ngăn chặn sự xâm nhập hoặc giả mạo từ phía đối phương.

Sự phối hợp giữa IRGCN và IRIN trong việc quản lý cơ sở dữ liệu nhận diện là rất chặt chẽ. Trong khi IRIN đảm trách việc tuần tra xa bờ và tương tác với các hạm đội quốc tế, IRGCN tập trung vào các đảo chiến lược được ví như những "pháo đài không thể xâm phạm" bên trong eo biển để giám sát mọi chuyển động nhỏ nhất. Hệ thống này đảm bảo rằng các đơn vị tàu cao tốc tấn công nhanh, vốn là đặc trưng của chiến thuật bất đối xứng của Iran, không bị các hệ thống phòng thủ tên lửa ven biển của chính mình nhắm mục tiêu nhầm trong các đợt hỗn chiến.

Bên cạnh IFF, Iran đã triển khai một hệ thống radar mảng pha nội địa mang tên Ghadir với tầm quét lên tới 1100 km. Radar này có khả năng theo dõi đồng thời hàng trăm mục tiêu từ máy bay tàng hình cho đến các tàu nhỏ trên mặt biển. Bằng cách kết hợp dữ liệu từ Ghadir với các trạm radar tầm trung dọc bờ biển phía Nam, Iran tạo ra một bức tranh tác chiến thống nhất. Điều này cho phép các chỉ huy tại Bandar Abbas nhận diện được các tàu của mình ngay từ khi chúng chưa rời cảng hoặc đang di chuyển ở các khu vực khuất tầm nhìn phía sau các đảo như Abu Musa hay Tunb.

Iran được cho là đã ngầm cho phép các tàu Trung Quốc đi qua eo biển. Điều này khiến một số tàu giả tín hiệu có liên quan đến Trung Quốc để được đi qua.

Sự phân biệt tàu Trung Quốc không chỉ dừng lại ở các tín hiệu điện tử công khai. Theo các báo cáo từ Reuters, Iran và Trung Quốc đã tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp để thiết lập một "hành lang xanh" cho các tàu chở dầu và khí hóa lỏng (LNG) từ Qatar.

Khi một con tàu tuyên bố là của Trung Quốc, các trạm kiểm soát của Iran không chỉ dựa vào hệ thống Nhận dạng Tự động (AIS) mà còn thực hiện đối chiếu chéo với danh sách các tàu được phê duyệt (whitelist) được cung cấp thông qua các kênh ngoại giao.

Nếu một con tàu có dấu hiệu khả nghi nhưng vẫn mang nhãn Trung Quốc, Iran có thể sử dụng các drone giám sát bay ở tầm thấp để nhận diện các đặc điểm vật lý hoặc liên lạc qua vô tuyến VHF kênh 16 để yêu cầu xác minh bằng tiếng Quan Thoại, một thử nghiệm nhỏ nhưng hiệu quả để xác định tính xác thực của thủy thủ đoàn.

Kỹ thuật phát hiện tàu ngụy trang

Một trong những thách thức lớn nhất đối với Iran là việc các tàu thù địch hoặc tàu vận tải vi phạm các quy tắc của họ thường sử dụng các biện pháp ngụy trang tinh vi như tắt AIS, giả mạo vị trí hoặc sơn lại tên tàu để đánh lừa lực lượng tuần tra. Để đối phó, Iran đã phát triển một bộ công cụ phát hiện dựa trên các nguyên lý vật lý và trí tuệ nhân tạo.

Tàu bè có thể tắt thiết bị phát AIS, nhưng họ gần như không thể tắt toàn bộ các hệ thống điện tử trên tàu nếu muốn di chuyển an toàn. Iran sử dụng công nghệ phát hiện RF để bắt các bức xạ điện từ "phi hợp tác" từ tàu bè. Mọi con tàu đều phát ra các tín hiệu từ radar dẫn đường hàng hải, hệ thống liên lạc vệ tinh (như Inmarsat) và bộ đàm vô tuyến.

Hệ thống RF của Iran hoạt động theo nguyên tắc thụ động: nó không phát ra tín hiệu mà chỉ lắng nghe. Bằng cách sử dụng ít nhất ba trạm thu tín hiệu đặt tại các hòn đảo khác nhau, Iran có thể sử dụng kỹ thuật tam giác đạc để xác định vị trí chính xác của một nguồn phát RF trong khu vực.

Nếu tại một tọa độ có nguồn phát radar mạnh nhưng không có tín hiệu AIS tương ứng, hệ thống sẽ ngay lập tức gắn nhãn mục tiêu là "tàu tối" và kích hoạt quy trình đánh chặn.

Radar khẩu độ tổng hợp (SAR) và tình báo quang học từ Drone

Khi các phương thức điện tử không đủ để đưa ra kết luận, Iran sử dụng "mắt thần" từ các máy bay không người lái (UAV). Các dòng UAV như Mohajer-6 được trang bị cảm biến hồng ngoại đa phổ và camera quang học độ phân giải cao, cho phép chúng chụp ảnh tàu bè từ khoảng cách xa ngay cả trong điều kiện sương mù dày đặc của vùng Vịnh.

Một kỹ thuật quan trọng khác là sử dụng Radar khẩu độ tổng hợp (SAR) từ các vệ tinh hoặc máy bay tuần tra. SAR có thể nhìn xuyên qua mây và bóng tối để phát hiện hình dáng kim loại của con tàu.

Bằng cách so sánh hình ảnh SAR với kho dữ liệu về hình thái tàu bè toàn cầu, các thuật toán nhận dạng hình ảnh của Iran có thể xác định loại tàu (ví dụ: tàu chở dầu lớp VLCC hay tàu khu trục lớp Arleigh Burke) dựa trên cấu trúc cầu tàu, vị trí của các ống khói và sự phân bổ tải trọng trên boong. Điều này khiến việc sơn lại tên tàu hay thay đổi số hiệu IMO trở nên vô nghĩa trước các cảm biến vật lý.

Iran cũng đã ứng dụng các mô hình học máy để phát hiện tàu ngụy trang dựa trên những bất thường trong hành vi di chuyển. Các tàu "bóng tối" thường có những quỹ đạo di chuyển kỳ lạ:

Thay đổi tốc độ đột ngột mà không có lý do hàng hải rõ ràng.

Thực hiện các đường đi vòng vèo để tránh các khu vực có sự hiện diện của lực lượng chức năng.

Hiện tượng "nhảy cóc" trên bản đồ theo dõi khi thiết bị AIS bị bật-tắt ngắt quãng ở các điểm chuyển tải hàng hóa.

Bằng cách phân tích hàng triệu điểm dữ liệu lịch sử, hệ thống của Iran có thể dự đoán vị trí của một con tàu ngay cả khi nó đã mất dấu trên AIS trong vài giờ, từ đó điều hướng các tàu tuần tra cao tốc đến đúng điểm mà con tàu dự kiến sẽ xuất hiện trở lại.

Tác chiến điện tử và thao túng không gian điều hướng

Trong kho vũ khí của Iran, khả năng thao túng các hệ thống định vị vệ tinh (GNSS) và AIS là một công cụ lợi hại để buộc các tàu bè phải bộc lộ danh tính hoặc đi vào khu vực kiểm soát của họ.

Năm 2026 ghi nhận một sự gia tăng đột biến các vụ nhiễu loạn GPS tại eo biển Hormuz. Các tàu bè đi qua đây báo cáo rằng vị trí trên bản đồ của họ đột ngột "nhảy" đi hàng chục hải lý hoặc họ bị mất hoàn toàn tín hiệu vệ tinh. Iran bị nghi ngờ đã triển khai các trạm phát sóng gây nhiễu công suất lớn dọc theo bờ biển phía Nam để làm tê liệt khả năng điều hướng của các tàu không có hệ thống dẫn đường quán tính cao cấp.

Nguy hiểm hơn là kỹ thuật giả mạo. Bằng cách phát đi các tín hiệu GPS giả có cường độ mạnh hơn tín hiệu thực từ vệ tinh, Iran có thể dẫn dụ các tàu tự động đi vào lãnh hải của mình mà thủy thủ đoàn không hề hay biết.

Quy trình xử lý tại các chốt chặn thực địa

Khi một con tàu đã được hệ thống giám sát phân loại nhưng vẫn cần xác minh trực tiếp, các đơn vị IRGC sẽ thực hiện một quy trình tiếp cận chuẩn hóa nhưng đầy tính răn đe.

Mọi tàu bè khi tiến gần đến eo biển đều được yêu cầu giữ liên lạc trên kênh 16 VHF. Các nhân viên điều phối của Iran sẽ yêu cầu tàu cung cấp các thông tin chi tiết bao gồm: số IMO, cảng đăng ký, quốc tịch của chủ tàu, loại hàng hóa và danh sách thủy thủ đoàn.

Đối với các tàu tuyên bố là thân cận, quy trình này thường diễn ra nhanh chóng hơn, đôi khi đi kèm với các lời chào thân thiện nếu thông tin trùng khớp với dữ liệu tình báo.

Tuy nhiên, đối với các tàu từ "các nước khác" hoặc những tàu có hành vi khả nghi (như tắt AIS trước đó), Iran sẽ cử các tàu cao tốc áp sát.

Việc sử dụng các tàu nhỏ, cơ động cao khiến các tàu vận tải khổng lồ không thể thực hiện các biện pháp tránh né hiệu quả. Nếu tàu không dừng lại theo lệnh, các đơn vị IRGC có thể sử dụng trực thăng để thả đặc nhiệm xuống boong tàu, một hình thức kiểm soát thực địa mạnh mẽ nhất để nhận diện hàng hóa và nhân sự.

Iran cũng duy trì một hạm đội các tàu dân sự hoạt động như những trạm quan sát tiền tiêu. Các tàu cá hoặc tàu dịch vụ nhỏ này thường không phát tín hiệu AIS quân sự nhưng được trang bị các máy ảnh và thiết bị liên lạc để báo cáo về bất kỳ tàu bè lạ nào đi qua khu vực họ đang hoạt động.

Đây là lớp giám sát cộng đồng giúp Iran phát hiện các tàu cố gắng "lẻn" qua eo biển bằng cách đi sát vào các tuyến hành trình của các tàu vận tải lớn để ẩn nấp bóng radar.

Có thể nói, eo biển Hormuz không còn chỉ là một địa điểm địa lý, mà đã trở thành một phòng thí nghiệm cho các công nghệ kiểm soát hàng hải tiên tiến nhất. Cách Iran phân biệt bạn-thù và phát hiện tàu ngụy trang là một minh chứng cho thấy trong tác chiến hiện đại, thông tin và khả năng nhận diện chính xác mục tiêu mới chính là loại vũ khí uy lực nhất.