Ngành ô tô điện bắt đầu ‘ngấm đòn’ từ lạm phát AI

Theo Carnewschina , phiên bản nâng cấp của Zeekr 007 GT dự kiến sẽ tăng giá từ 5.000-8.000 Nhân dân tệ (tương đương 19-30 triệu đồng) khi chính thức ra mắt vào quý II/2026.

Việc điều chỉnh giá bán diễn ra trong bối cảnh chi phí chip bán dẫn và pin lithium không ngừng leo thang. Một nguồn tin nội bộ từ Zeekr đã xác nhận với truyền thông Trung Quốc về khả năng tăng giá này, dù con số cụ thể hiện vẫn đang trong quá trình hoàn tất.

Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến làn sóng tăng giá bắt nguồn từ áp lực kép lên toàn ngành công nghiệp ô tô. Sự bùng nổ của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ( AI ) đã đẩy nhu cầu chip nhớ lên mức kỷ lục, kéo theo giá bán dẫn lưu trữ dùng trên ô tô tăng vọt.

Một chiếc Zeekr 007 GT được trưng bày tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải vào tháng 4/2025. Ảnh: CnEVPost

Song song đó, những bất ổn trong lĩnh vực khai thác lithium đã dẫn đến tình trạng khan hiếm và đẩy giá pin nguồn lên cao. Với trường hợp của Zeekr 007 GT thế hệ mới, mẫu xe này sở hữu nhiều công nghệ hiện đại và đắt đỏ như kiến trúc điện áp cao 900V và chip lái thông minh Nvidia Drive Thor-U tích hợp bộ nhớ DDR5X - loại linh kiện hiện đang trong tình trạng cực kỳ khan hiếm.

Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường TrendForce, giá bộ nhớ DDR5 dùng cho ô tô đã tăng tới 300% kể từ nửa cuối năm 2025. Đợt điều chỉnh của Zeekr không phải là trường hợp cá biệt.

Đầu tháng 3/2026, thương hiệu hạng sang Exeed của Chery và hãng xe FAW Bestune cũng đã lần lượt thông báo tăng giá niêm yết các dòng xe chủ lực từ 2.000-5.000 Nhân dân tệ (khoảng 7,6-19 triệu đồng).

Các chuyên gia nhận định đây thực chất là một cuộc "chiến tranh tài nguyên" giữa ngành ô tô và trí tuệ nhân tạo. Do chip nhớ chuyên dụng cho AI mang lại tỷ suất lợi nhuận lên tới 65% – cao hơn nhiều lần so với linh kiện ô tô, nên các nhà sản xuất đang ưu tiên cung ứng cho lĩnh vực AI.

Các mẫu xe điện Trung Quốc hiện đại phụ thuộc nhiều vào chip tiên tiến.

Áp lực chi phí từ chip nhớ đơn thuần có thể cộng thêm từ 1.000-3.000 Nhân dân tệ (3,8-11,4 triệu đồng) vào giá thành mỗi chiếc xe, đủ để xóa sạch biên lợi nhuận của các dòng xe phổ thông.

Ngoài ra, giá lithium carbonate đã tăng mạnh từ 75.000-170.000 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 287-650 triệu đồng), cùng với sự leo thang giá của các kim loại quý như đồng và nhôm.

Ngân hàng UBS cảnh báo tình trạng thiếu hụt linh kiện có thể gây gián đoạn sản xuất ô tô toàn cầu ngay từ quý II năm nay. Trong đó, các hãng xe điện phụ thuộc vào công nghệ chip tiên tiến sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tại Trung Quốc, nhiều lãnh đạo và chuyên gia trong ngành ô tô khuyến cáo người tiêu dùng nên sớm đưa ra quyết định mua xe để tránh những đợt điều chỉnh giá bán lẻ tiếp theo khi chi phí nguyên liệu đầu vào và tài nguyên cốt lõi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.