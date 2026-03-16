Úc, Anh nêu lý do không cử tàu chiến đến eo biển Hormuz

16-03-2026 - 20:25 PM | Tài chính quốc tế

Úc và Anh mới đây cho biết, họ sẽ không điều tàu chiến đến eo biển Hormuz theo lời đề nghị của Tổng thống Mỹ, để đảm bảo an toàn hàng hải.

Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News hôm 15/3, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Úc Catherine King nhấn mạnh: “Úc sẽ cung cấp máy bay cho UAE để hỗ trợ quốc phòng, nhưng sẽ không gửi tàu chiến đến eo biển Hormuz".

"Đó không phải là điều chúng tôi được yêu cầu hay đang đóng góp. Đó là điều chúng tôi không tham gia", bà King nói thêm.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng từ chối điều tàu chiến đến giúp mở lại eo biển Hormuz sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi tăng viện, tờ Daily Telegraph đưa tin.

Theo tờ báo này, việc London từ chối điều tàu chiến có nguy cơ làm trầm trọng thêm mâu thuẫn giữa hai nhà lãnh đạo Anh và Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự thất vọng về việc Anh từ chối cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh để thực hiện cuộc tấn công phủ đầu vào Iran.

Ông chủ Nhà Trắng trước đó cho biết, các quốc gia nhận dầu qua eo biển Hormuz nên tham gia đảm bảo an toàn hàng hải tại đây. Về vấn đề này, ông Trump đã đề cập đến Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Pháp và Nhật Bản.

Việc quyết định không đem tàu chiến đến eo biển Hormuz được Úc, Anh đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo, nước này sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi giới chức Mỹ nhận ra rằng, cuộc chiến của họ chống lại Iran là sai trái.

"Lực lượng vũ trang hùng mạnh của chúng tôi sẽ tiếp tục nổ súng cho đến khi giới chức Mỹ nhận ra rằng, cuộc chiến tranh bất hợp pháp mà họ đang áp đặt lên cả người Mỹ và người Iran là sai trái, và không bao giờ được phép lặp lại. Các nạn nhân cũng phải được bồi thường", ông Araghchi viết trong một bài đăng trên X hôm 15/3.

Trước đó, nhà ngoại giao hàng đầu Iran cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CBS của Mỹ rằng, Iran không thấy "bất kỳ lý do nào" để đàm phán với Mỹ, và rằng, họ chưa bao giờ tìm kiếm các cuộc đàm phán.

Theo TASS

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và thời đại

