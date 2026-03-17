Trụ cột kinh tế Thái Lan mới thu 11 tỷ USD, giờ lo cú sốc “giảm tới 25%”

Ngành du lịch Thái Lan – một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế nước này – đang đối mặt với rủi ro mới khi xung đột tại Trung Đông leo thang, kéo theo giá nhiên liệu tăng mạnh và gián đoạn nhiều tuyến bay quốc tế. Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu tình hình kéo dài, mục tiêu phục hồi du lịch sau đại dịch của Thái Lan có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Theo báo cáo của truyền thông khu vực, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đã khiến giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh và làm gián đoạn các tuyến bay dài qua khu vực này. Điều này trực tiếp ảnh hưởng tới ngành hàng không và du lịch quốc tế, trong đó Thái Lan – điểm đến lớn của du khách đường dài – là một trong những nước chịu tác động rõ rệt.

Lượng khách quốc tế bắt đầu giảm

Số liệu từ Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cho thấy, từ đầu năm 2026 đến đầu tháng 3, nước này đã đón hơn 7,24 triệu lượt khách quốc tế, mang lại khoảng 356 tỉ baht (11 tỉ USD) doanh thu du lịch. Tuy nhiên, đà tăng trưởng đang chậm lại khi xung đột Trung Đông khiến tâm lý du khách trở nên thận trọng hơn.

Theo các quan chức du lịch Thái Lan, lượng khách từ các thị trường đường dài như châu Âu và Trung Đông đã giảm khoảng 18% so với xu hướng thông thường theo mùa, trong khi tổng lượng khách đường dài giảm khoảng 13%. Những thị trường chịu ảnh hưởng rõ nhất gồm Đức, Nga, Anh, Pháp và Israel – vốn là nguồn khách quan trọng của ngành du lịch Thái Lan.

Một quan chức Bộ Du lịch Thái Lan cho biết xung đột tại Trung Đông đang trở thành “trở ngại lớn” đối với nỗ lực phục hồi du lịch của nước này, đặc biệt trong giai đoạn thị trường quốc tế vừa bắt đầu phục hồi sau đại dịch.

Giá nhiên liệu tăng, vé máy bay leo thang

Một trong những tác động rõ nhất của khủng hoảng địa chính trị là sự gia tăng chi phí vận hành của các hãng hàng không. Giá dầu thô toàn cầu đã tăng mạnh trong những tuần gần đây, khiến giá nhiên liệu hàng không tăng theo và buộc nhiều hãng bay phải điều chỉnh giá vé hoặc phụ phí nhiên liệu.

Các hãng hàng không tại châu Á và châu Âu đã bắt đầu tăng giá vé hoặc điều chỉnh kế hoạch khai thác để bù đắp chi phí nhiên liệu. Một số hãng cũng phải thay đổi đường bay để tránh các khu vực xung đột, khiến thời gian bay dài hơn và chi phí vận hành cao hơn.

Bên cạnh đó, các chuyên gia trong ngành du lịch cho biết giá vé máy bay tăng có thể làm giảm nhu cầu du lịch đường dài, đặc biệt đối với các điểm đến xa như Đông Nam Á.

Nguy cơ tác động sâu hơn tới ngành du lịch

Thái Lan đặt mục tiêu phục hồi mạnh mẽ ngành du lịch trong năm 2026 sau khi lượng khách quốc tế giảm mạnh trong giai đoạn đại dịch. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng nếu xung đột Trung Đông kéo dài, ngành du lịch nước này có thể phải đối mặt với nhiều thách thức hơn.

Một số kịch bản dự báo cho thấy lượng khách du lịch quốc tế tới Thái Lan có thể giảm đáng kể nếu giá vé máy bay tiếp tục tăng và tình hình an ninh khu vực xấu đi. Theo các phân tích của ngành du lịch, trong kịch bản xấu nhất, lượng khách có thể giảm tới 25% so với mục tiêu đặt ra trong năm 2026.

Ngoài chi phí nhiên liệu, các yếu tố khác như đóng cửa không phận, gián đoạn đường bay và tâm lý lo ngại của du khách cũng có thể ảnh hưởng tới quyết định du lịch quốc tế.

Chính phủ tìm cách giảm tác động

Trước những thách thức này, chính phủ Thái Lan đang triển khai nhiều biện pháp nhằm duy trì sức hút của ngành du lịch. Một trong những chính sách trọng tâm là chương trình “Ease of Travelling”, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách quốc tế thông qua việc đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh và cải thiện trải nghiệm du lịch.

Bên cạnh đó, ngành du lịch cũng đang tập trung thu hút thêm du khách từ các thị trường gần trong khu vực châu Á – những thị trường ít phụ thuộc vào các tuyến bay dài qua Trung Đông.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng triển vọng phục hồi du lịch của Thái Lan trong năm 2026 vẫn phụ thuộc nhiều vào diễn biến địa chính trị toàn cầu. Nếu xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang, ngành du lịch – vốn là nguồn thu quan trọng của nền kinh tế Thái Lan – có thể phải đối mặt với một giai đoạn bất ổn mới.